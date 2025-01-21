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Survivor All Star-Gönüllüler Bu Akşam Var mı, Yok mu? Survivor Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Survivor All Star-Gönüllüler Bu Akşam Var mı, Yok mu? Survivor Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

survivor
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 18:34 Son Güncelleme: 21.01.2025 - 18:35

Tüm Türkiye’nin yasa boğulduğu Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını sonrası televizyon dünyasında yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. TV8 ekranlarında her hafta Cumartesi hariç her gün yayınlanan Survivor All Star-Gönüllüler'in bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ise araştırılıyor. Peki Survivor 2025 bu akşam var mı? İşte konuya dair tüm detaylar...

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Bolu Kartalkaya'da çıkan elim yangından sonra birçok programın bu hafta yeni bölüm yayınlamayacağı öne sürüldü.

Bolu Kartalkaya'da çıkan elim yangından sonra birçok programın bu hafta yeni bölüm yayınlamayacağı öne sürüldü.

Survivor Bu Akşam Yayınlanacak mı?

Survivor Bu Akşam Yayınlanacak mı?

Gazeteci Birsen Altuntaş, yaşanan elim olayın ardından birçok markanın televizyon reklamlarını geri çektiğini ve kanalların dizi yayınlarını erteleyebileceğini belirtti. Altuntaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Bolu Kartalkaya’daki ülkemizi derin bir yasa boğan yangın faciasının ardından 30'un üzerinde marka akşam yayın kuşaklarına verdikleri reklamları geri çekti. Kanalların dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar yayınları ekrana getirmeleri bekleniyor.''

Ancak kanallardan henüz resmi bir karar açıklaması gelmedi.

Survivor All Star-Gönüllüler Yeni Bölüm Ne Zaman?

Survivor All Star-Gönüllüler Yeni Bölüm Ne Zaman?

Güncel TV8 yayın akışına göre 21 Ocak Salı saat 20.00’da Survivor All Star-Gönüllüler yarışmasının yeni bölümü yer alıyor. Ancak son dakika değişikliği olması durumunda yarışmanın bu akşam yayınlanmayabileceği belirtiliyor. Yayınlanmaması halinde yeni bölümün 22 Ocak 2025 Çarşamba günü ekrana geleceği tahmin ediliyor.

Henüz Resmi Bir Açıklama Yok

Henüz Resmi Bir Açıklama Yok

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda televizyon kanalları ve yapımcı firmaların kısa süre içinde resmi açıklamalar yapması bekleniyor. Eğer bir değişiklik yaşanırsa TV8 yayın akışında dizinin yerine tekrar bölümler ya da başka programlar yer alabilir.

Güncel bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

21 Ocak Salı TV8 Yayın Akışı

21 Ocak Salı TV8 Yayın Akışı

  • 06:00: Dizi

  • 07:15: Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm) - Program

  • 08:30: Aramızda Kalmasın (Canlı) - Program

  • 11:00: MasterChef Türkiye - Yarışma

  • 16:00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm) - Yarışma

  • 20:00: Survivor 2025 (Yeni Sezon) - Yarışma

  • 00:15: Survivor Ekstra (Canlı) - Program

  • 02:30: Zuhal Topal'la Yemekteyiz - Yarışma

  • 04:30: Ben Eşimi Bilmez Miyim - Program

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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