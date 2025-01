Survivor All Star-Gönüllüler Bu Akşam Var mı, Yok mu? Survivor Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Tüm Türkiye’nin yasa boğulduğu Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını sonrası televizyon dünyasında yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. TV8 ekranlarında her hafta Cumartesi hariç her gün yayınlanan Survivor All Star-Gönüllüler'in bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ise araştırılıyor. Peki Survivor 2025 bu akşam var mı? İşte konuya dair tüm detaylar...