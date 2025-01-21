Survivor All Star-Gönüllüler Bu Akşam Var mı, Yok mu? Survivor Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Survivor All Star-Gönüllüler Bu Akşam Var mı, Yok mu? Survivor Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Tüm Türkiye’nin yasa boğulduğu Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını sonrası televizyon dünyasında yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. TV8 ekranlarında her hafta Cumartesi hariç her gün yayınlanan Survivor All Star-Gönüllüler'in bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ise araştırılıyor. Peki Survivor 2025 bu akşam var mı? İşte konuya dair tüm detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bolu Kartalkaya'da çıkan elim yangından sonra birçok programın bu hafta yeni bölüm yayınlamayacağı öne sürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor Bu Akşam Yayınlanacak mı?
Survivor All Star-Gönüllüler Yeni Bölüm Ne Zaman?
Henüz Resmi Bir Açıklama Yok
21 Ocak Salı TV8 Yayın Akışı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın