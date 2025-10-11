Sürekli Temizlik Yapanların Ortak Özelliği Nedir?

'Temizlemek mi? Bu ne kadar sıkıcı bir iş!' diyenler için bir çözüm ararlar. Oysa onlar için temizlik, bir hobi gibidir. Evet, temizlik yapmak bazılarına sıkıcı gelebilir ama onlar için bu, bir keyif kaynağıdır. Evin her köşesini parlatmak, bir sanat galerisi yapmaya benzer. Ama dışarıdan biri buna anlam veremez ve “Vallahi, ben hiç bu kadar zevk almadım temizlik yapmaktan!” diye düşünürler.