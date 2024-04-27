Sürekli Değer Kaybetmesiyle Ünlenen Venezuela Bolivarı Hakkında 10 Bilgi

Venezuela hükümeti, bolivarın değer kaybını durdurmak için sık sık para birimi devalüasyonları gerçekleştiriyor. Ancak, bu devalüasyonlar genellikle hiperenflasyonu durduramıyor ve fiyatları daha da artırıyor.

Örneğin, bir süpermarketten bir kilo elma almak istediğinizi düşünelim. Diyelim ki elmanın fiyatı 10 Bolivar. Ancak, hükümetin para birimini devalüe etmesiyle, bir ay sonra aynı kilo elma artık 100,000 Bolivar olarak fiyatlandırılmış olabilir.

Bu devalüasyon, bir kilo elmanın fiyatının sadece bir ay içinde 10 Bolivar'dan 100,000 Bolivar'a yükselmesine neden olmuştur.