Sürekli Değer Kaybetmesiyle Ünlenen Venezuela Bolivarı Hakkında 10 Bilgi
Sürekli Değer Kaybetmesiyle Ünlenen Venezuela Bolivarı Hakkında 10 Bilgi
Şu an dünyanın en değersiz parasına sahip ülke neresidir desek, herkesin aklına, 2018 dönemlerinde hiperenflasyon krizi yaşayan Venezuela gelir. Peki bir zamanlar güçlü bir para olan bolivarın nasıl bu hale geldiğini hiç merak ettiniz mi? Veya krizden bu yana Venezuela'nın ne durumda olduğunu? Gelin beraber öğrenelim!
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1. Hiperenflasyon Krizi
2. Milyon Bolivarlık Banknotlar
3. Onlarca Sıfır Atıldı
4. 2 Kilogram Paraya, 2 Kilogram Tavuk
5. Banknot Sıkıntısı
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6. Para Birimi Devalüasyonları
7. Venezuela'nın Aslında Petrol Zengini Olduğunu Biliyor Muydunuz?
8. Bankamatiklerden Her Hafta Sadece 3 Dolar Çekebiliyorlar
9. Asgari Ücret 5 Dolar!
10. Emeğin Karşılığı Yok, İşsizlik Çok
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