Süpürgeyi Nasıl Kullandığına Göre Hangi Burçsun?

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
11.10.2025 - 11:04

Evde süpürge sesi duyulduğunda sen ne yaparsın? Kaçacak delik mi ararsın yoksa süpürgeyle sahneye çıkan bir rockstar gibi mi davranırsın? Toz kovalamaca kimi zaman eğlenceye kimi zaman dramaya dönüşebilir. Ama işin aslı şu ki süpürgeyle ilişkin senin ruhunu hatta burcunu anlatıyor olabilir.

1. Eline süpürgeyi aldığında ilk hissettiğin şey ne oluyor?

2. Süpürürken en çok takıldığın şey ne?

3. Süpürgeyi eline aldığında senin için vazgeçilmez eşlikçi hangisi olur?

4. Diyelim ki evde acil misafir geliyor, süpürme stratejin ne?

5. Peki ev işlerini genelde hemen mi yaparsın yoksa ertelemeyi mi seversin?

6. Senin için süpürgede olmazsa olmaz özellik nedir?

7. Evde süpürgeyi genelde kim çalıştırır?

8. Geldik son soruya! Süpürgenin ortada görünmesi seni rahatsız eder mi, yoksa elinin altında durması mı hoşuna gider?

Başak! Her şey yerli yerinde olmalı!

Başak! Her şey yerli yerinde olmalı!

Sen düzeni, temizliği, kontrolü elden bırakmayan birisin. Süpürgeyi eline alınca sadece tozu değil, hayatındaki karmaşayı da temizlemiş gibi hissediyorsun. Bir iş yapıyorsam tam yaparım bakış açın var. İşte bu yüzden başak burcuna en çok yakışan süpürge Philips AquaTrio 9000! Çünkü o da senin gibi detaycı aynı anda süpürme ve silme özelliğiyle işi tek seferde mükemmel yapıyor.

İkizler! Pratik çözümler senin işin!

İkizler! Pratik çözümler senin işin!

Senin için süpürmek en kısa sürede bitsin mantığında ilerliyor. Uzun uzun uğraşmak yerine pratik çözümler peşindesin. Bu hızlı ve pratik yanın bana tam bir İkizler burcu havası veriyor. Seninle uyumlu süpürge kesinlikle Philips AquaTrio 9000. Çünkü o da senin gibi zamanı iyi kullanıyor. Kablosuz tasarımı sayesinde prizi nereden bulayım derdi olmadan anında çalışıyor hızına hız katıyor.

Balık! Süpürge elde, kafan başka yerde!

Balık! Süpürge elde, kafan başka yerde!

Süpürürken bile aklın bambaşka diyarlarda… Tozu çekerken hayallere dalıyor, tatil planları yapıyorsun. Bu hayalperest, dalgın ama duygusal tavır tam bir balık burcu özelliği. Sana en çok uyan süpürge ise Philips AquaTrio 9000. Çünkü o da senin adına düşünüyor kendi kendini temizleyen başlıkları sayesinde offf uğraşamayacağım dediğin anda bile seni yormuyor. Sen hayallere dal, AquaTrio 9000 senin yerine detayları halleder.

Aslan! Süpürgeyle bile şov yapabilirsin!

Aslan! Süpürgeyle bile şov yapabilirsin!

Süpürmek senin için görev değil eğlenceye dönüşen bir aktivite. Müziği açıp süpürgeyle dansa kalkman an meselesi. Bu enerji, bu gösteriş merakı ben süpürürken bile parlamalıyım tavrı… tam bir aslan burcu durumu! Tam sana göre bir eşlikçi var: Philips AquaTrio 9000. Şık tasarımı ve ışıl ışıl performansıyla süpürürken bile sana sahne kuruyor. Hem güçlü emiş gücüyle hem de göz alıcı görünümüyle senin gibi parlamayı sevenlere göre.

İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
