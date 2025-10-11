Süpürgeyi Nasıl Kullandığına Göre Hangi Burçsun?
Evde süpürge sesi duyulduğunda sen ne yaparsın? Kaçacak delik mi ararsın yoksa süpürgeyle sahneye çıkan bir rockstar gibi mi davranırsın? Toz kovalamaca kimi zaman eğlenceye kimi zaman dramaya dönüşebilir. Ama işin aslı şu ki süpürgeyle ilişkin senin ruhunu hatta burcunu anlatıyor olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Eline süpürgeyi aldığında ilk hissettiğin şey ne oluyor?
2. Süpürürken en çok takıldığın şey ne?
3. Süpürgeyi eline aldığında senin için vazgeçilmez eşlikçi hangisi olur?
4. Diyelim ki evde acil misafir geliyor, süpürme stratejin ne?
5. Peki ev işlerini genelde hemen mi yaparsın yoksa ertelemeyi mi seversin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Senin için süpürgede olmazsa olmaz özellik nedir?
7. Evde süpürgeyi genelde kim çalıştırır?
8. Geldik son soruya! Süpürgenin ortada görünmesi seni rahatsız eder mi, yoksa elinin altında durması mı hoşuna gider?
Başak! Her şey yerli yerinde olmalı!
İkizler! Pratik çözümler senin işin!
Balık! Süpürge elde, kafan başka yerde!
Aslan! Süpürgeyle bile şov yapabilirsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın