Süper Lig’de Hafızalara Kazınan 10 Unutulmaz An
Süper Lig tarihine baktığımız zaman hafızamızın derinliklerinde kira vermeden yaşayan bir sürü an var. Süper Lig sadece bir lig değil, aynı zamanda unutulmaz olayların yaşandığı bir gösteri alanı. Süper Lig'de güncel olaylar da bize unutamayacağımız anılar bırakıyor ama geçmişin bıraktığı o hatıralar hiç silinmiyor...
1. 17 Nisan 2005 tarihinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oynadığı maçta Daniel Pancu kaleye geçiyor!
2. Süper Lig'in 1989-90 sezonuna hızlıca baktığımızda inanılmaz bir skor ile karşılaşıyoruz! Neden mi? 👇
3. Tartışmaları halen devam eden Ankaragücü - Galatasaray maçındaki 0 - 8'lik skor da unutulmadı.
4. 1992-93 sezonuna hızlıca bir baktığımızda Tanju Çolak bizden daha hızlı davranmış!
5. Trabzonspor ile oynadığı maçta sevinci kursağında kalan Fenerbahçe ve Fenerbahçe taraflarları büyük şok yaşamıştı.
6. Fenerbahçe'nin "şaka amaçlı" açtığı pankarttaki şaka gerçekleşti ve Galatasaray şampiyon olmuştu!
7. 2001 yılında Fenerbahçe - Galatasaray maçında bir polis memuru, dönemin teknik direktörü Mustafa Denizli'ye taktik vermesi olay olmuştu.
8. Süper Lig'in 1990-91 sezonunda yenilgisiz bir şekilde sezona devam eden Beşiktaş'ı da unutmamak gerek!
9. 2002-03 sezonunda Süper Lig'in efsanevi Fenerbahçe - Galatasaray maçı beynimizde kira vermeden yaşıyor!
10. 18 Nisan 2010 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Bilica, penaltı noktasına çukur açmıştı.
