Süper Lig’de Hafızalara Kazınan 10 Unutulmaz An

Fenerbahçe, Trabzon karşısında skor 1-1 iken yapılan 'Bursa ve Beşiktaş berabere kaldı.' anonsundan sonra maçı bıraktı. Çünkü bu beraberlik ile Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Bunu duyan taraftarlar ve oyuncular, sevinç nidaları atarak sahada timsah yürüyüşü yapmaya başladılar.

Ama sonrasında spikerin yanlış anons geçtiği öğrenildi ve Bursaspor - Beşiktaş maçı 2 - 1 skor ile bitmişti. Tabii o dönem taraftarlar büyük bir şoka uğramıştı.