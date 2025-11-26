onedio
Süper Lig’de Hafızalara Kazınan 10 Unutulmaz An

Süper Lig’de Hafızalara Kazınan 10 Unutulmaz An

Erkan Tuna Budak
26.11.2025 - 13:37

Süper Lig tarihine baktığımız zaman hafızamızın derinliklerinde kira vermeden yaşayan bir sürü an var. Süper Lig sadece bir lig değil, aynı zamanda unutulmaz olayların yaşandığı bir gösteri alanı. Süper Lig'de güncel olaylar da bize unutamayacağımız anılar bırakıyor ama geçmişin bıraktığı o hatıralar hiç silinmiyor...

1. 17 Nisan 2005 tarihinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oynadığı maçta Daniel Pancu kaleye geçiyor!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 17 Nisan 2005 tarihinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynadığı maçta, 80. dakikada kaleci Oscar Eduardo Cordoba, hakemden kırmızı kart yiyor. Ardından Beşiktaş'ta yer alan Daniel Pancu, kalecinin kırmızı kart görmesiyle kaleye geçiyor. 4 -3 skor ile Beşiktaş'ın kazandığı maçı Daniel Pancu'nun sırtlandığını söylesek abartmış olmayız, çünkü bu maçtan sonra lakabı 'Kadıköy Panteri' olarak kaldı!

2. Süper Lig'in 1989-90 sezonuna hızlıca baktığımızda inanılmaz bir skor ile karşılaşıyoruz! Neden mi? 👇

Süper Lig'in 1989-90 sezonunda Beşiktaş ve Adana Demirspor müsabakası hafızalara kazınan maçlardan biri. Beşiktaş, o dönem sezona kötü bir başlangıç yapmıştı ve ilk beş maçta yenilgiyle karşılaşmıştı. Dönemin teknik direktörü Gordon Milne, müsabakaya tamamen Türk oyuncularla katılıp rakibi Adana Demirspor'u tam 10 - 0 yenerek hafızalara kazındı. Unutulmayan skorlardan biri!

3. Tartışmaları halen devam eden Ankaragücü - Galatasaray maçındaki 0 - 8'lik skor da unutulmadı.

Süper Lig'in 1992-93 sezonunda Galatasaray, son haftada rakibi Ankaragücü'nü 8 - 0 skor ile Beşiktaş'ın önünde averaj ile mağlup ederek şampiyon olmuştu. O dönemde bir yandan sevinç ve diğer yandan derin sorgular vardı ama biz bugüne baktığımızda bu skoru aklımızdan çıkaramıyoruz!

4. 1992-93 sezonuna hızlıca bir baktığımızda Tanju Çolak bizden daha hızlı davranmış!

39 gol ile Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan Tanju Çolak, 6 gol ile Süper Lig'de bir maçta en fazla gol atan futbolcusu rekorunu elinde tutuyor. 1992 yılında Fenerbahçe'de oynayan Tanju Çolak, rakibi Karşıyaka'nın sahadan 7 - 1 mağlup ayrıldığı maçta tam 6 gol atmıştı. En büyük başarılardan biri!

5. Trabzonspor ile oynadığı maçta sevinci kursağında kalan Fenerbahçe ve Fenerbahçe taraflarları büyük şok yaşamıştı.

Fenerbahçe, Trabzon karşısında skor 1-1 iken yapılan 'Bursa ve Beşiktaş berabere kaldı.' anonsundan sonra maçı bıraktı. Çünkü bu beraberlik ile Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Bunu duyan taraftarlar ve oyuncular, sevinç nidaları atarak sahada timsah yürüyüşü yapmaya başladılar.

Ama sonrasında spikerin yanlış anons geçtiği öğrenildi ve Bursaspor - Beşiktaş maçı 2 - 1 skor ile bitmişti. Tabii o dönem taraftarlar büyük bir şoka uğramıştı.

6. Fenerbahçe'nin "şaka amaçlı" açtığı pankarttaki şaka gerçekleşti ve Galatasaray şampiyon olmuştu!

3 sene üst üste şampiyonluğun ardından 4. şampiyonluk için kolları sıvayan Galatasaray, UEFA Kupası yarı finalinde Leeds United ile eşleşmişti. Maç 6 Nisan 2000 tarihinde oynanacaktı, öncesinde de 1 Nisan'da Fenerbahçe - Antalyaspor maçı vardı.

Pankartta Fenerbahçe, Galatasaray'a başarı diliyordu ve 1 Nisan şakası olduğu belirtilmişti. Ancak 6 Nisan'da Galatasaray, Leeds United ile girdiği müsabakada maçı kazandı ve UEFA kupasını kaldırdı. Şaka gibi ama gerçek!

7. 2001 yılında Fenerbahçe - Galatasaray maçında bir polis memuru, dönemin teknik direktörü Mustafa Denizli'ye taktik vermesi olay olmuştu.

2001 yılında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçında teknik direktör Mustafa Denizli, saha kenarına yaklaşınca hafızalardan silinmeyecek bir olay yaşadı. Görevli bir polis, Denizli'ye 'Hoca Ali Güneş'i çıkar da Baliç'i al.' diyerek taktik vermesi olay olmuştu.

8. Süper Lig'in 1990-91 sezonunda yenilgisiz bir şekilde sezona devam eden Beşiktaş'ı da unutmamak gerek!

Sadece Beşiktaş taraftarının değil, aynı zamanda diğer taraftarların da asla unutamayacağı bir olay var. Beşiktaş, Süper Lig'in 1990-1991 sezonunun 26. haftasından itibaren 48 hafta boyunca yenilgisiz kalarak tarihe damgasını vurmuştu.

9. 2002-03 sezonunda Süper Lig'in efsanevi Fenerbahçe - Galatasaray maçı beynimizde kira vermeden yaşıyor!

Süper Lig 2002-03 sezonunun 6. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray müsabakası 6 Kasım 2000 tarihinde Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda gerçekleşmişti. Bu müsabakada Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ı tam 6 - 0 skor ile mağlup etti ve bütün futbolseverler olarak skoru zihnimize kazıdık!

10. 18 Nisan 2010 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Bilica, penaltı noktasına çukur açmıştı.

Bilica, maçın 67. dakikada ceza sahası içinde önce  Uğur İnceman'ı düşürüp penaltıya neden olmuştu. Ardından penaltı noktasını kramponu ile kazıyıp çukur açtı ve bu hareketi basında büyük yankı uyandırdı. Beşiktaş, TFF'den maçın tekrarını istese de bu teklif reddedilmişti.

