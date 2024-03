Süper Kahraman Filmlerini Sevmeyenlerin Bile Severek İzleyeceği Birbirinden Harika Film Önerileri

IMDb: 8.4

Özet: Sayısız Örümcek Adam filmi yapıldı, ama en iyisi aslında canlı aksiyon değil. Spider-Man: Into the Spider-Verse, genç Miles Morales'in maskeyi takmak ve diğer Örümcek insanlarla birlikte savaşmak zorunda kaldığı çok evrenli bir macerayı konu alıyor. Çizgi roman sanatını anımsatan hem 2D hem de 3D öğelerden oluşan çığır açan animasyon, oyunu kalıcı olarak değiştirdi ve animasyon filmleri için yeni bir standart bıraktı. Filmin devam filmi Across the Spider-Verse de aynı derecede etkileyicidir.

Oyuncular: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld

Yönetmen: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman