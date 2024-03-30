Süper Kahraman Filmlerini Sevmeyenlerin Bile Severek İzleyeceği Birbirinden Harika Film Önerileri

IMDb: 6.2

Özet: Son derece popüler çocuk kitabı serisinden uyarlanan Kaptan Underpants: İlk Destansı Film, kulağa geldiği kadar aptalca ve eğlenceli. En iyi arkadaşlar ve şakacılar George ve Harold, sert okul müdürlerini hipnotize ederek onun Kaptan Underpants adında bir süper kahraman olduğunu düşünmesini sağlarlar. Ortaya tam bir kaos ve komik bir şekilde vahşi bir yolculuk çıkar. Film hem görsel hem de ton olarak kaynak malzemeye sadık bir uyarlama ve muhtemelen bir süper kahraman filmi içinde en çok osuruk esprisine sahip.

Oyuncular: Kevin Hart, Thomas Middleditch, Ed Helms

Yönetmen: David Soren