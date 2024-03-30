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Süper Kahraman Filmlerini Sevmeyenlerin Bile Severek İzleyeceği Birbirinden Harika Film Önerileri

Süper Kahraman Filmlerini Sevmeyenlerin Bile Severek İzleyeceği Birbirinden Harika Film Önerileri

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 12:01 Son Güncelleme: 30.03.2024 - 12:05

Bugün film endüstrisinin durumu söz konusu olduğunda, süper kahramanlar hüküm sürüyor. Marvel'dan DC'ye, süper kahraman filmleri açılış haftasında sinemalara akın eden izleyicilerle bir etkinlik haline geldi. 'Süper kahraman bıkkınlığı' deyimi ortalıkta dolaşıyor ve Martin Scorsese gibi önde gelen yönetmenler de dahil olmak üzere herkes bu türün hayranı değil. Neyse ki, birkaç süper kahraman filmi geleneklere meydan okuyor ve en eleştirel izleyicileri bile memnun edecek nitelikte.

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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20. Brightburn (2019)

20. Brightburn (2019)

IMDb: 6.1

Özet: Süpermen kötü bir adam olsaydı ne olurdu? Korku-süper kahraman filmi Brightburn'ün cevapladığı soru bu, seçilmiş olanın çarpık bir yorumu. Tıpkı Süpermen'de olduğu gibi, bir çift bir uzay gemisiyle dünyaya inen bir erkek bebek bulur ve onu Brandon olarak evlat edinir. Brandon büyüdüğünde süper güçleri olduğunu keşfeder ve bunları iyilik yerine kötülük için kullanır. Korkutucu bir alternatif gerçeklik sunan film, bilimkurgu ve korku unsurlarını bir araya getirerek tedirgin edici bir deneyim yaratıyor.

Oyuncular: Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn

Yönetmen: David Yarovesky

19. Captain Underpants: The First Epic Movie

19. Captain Underpants: The First Epic Movie

IMDb: 6.2

Özet: Son derece popüler çocuk kitabı serisinden uyarlanan Kaptan Underpants: İlk Destansı Film, kulağa geldiği kadar aptalca ve eğlenceli. En iyi arkadaşlar ve şakacılar George ve Harold, sert okul müdürlerini hipnotize ederek onun Kaptan Underpants adında bir süper kahraman olduğunu düşünmesini sağlarlar. Ortaya tam bir kaos ve komik bir şekilde vahşi bir yolculuk çıkar. Film hem görsel hem de ton olarak kaynak malzemeye sadık bir uyarlama ve muhtemelen bir süper kahraman filmi içinde en çok osuruk esprisine sahip.

Oyuncular: Kevin Hart, Thomas Middleditch, Ed Helms

Yönetmen: David Soren

18. Darkman (1990)

18. Darkman (1990)

IMDb: 6.4

Özet: Darkman tipik bir süper kahraman filmi değil. Dr. Peyton Westlake, nam-ı diğer Darkman'in süper güçleri var ama filmin kendisi daha çok dram ya da korku kategorisine giriyor. Liam Neeson'ın başrolünü oynadığı filmde Westlake bir saldırıda yanıyor ve bunun üzerine başka insanların yüzlerine bürünmesini sağlayan bir deney yapıyor. Darkman, yönetmen Sam Raimi'nin daha sonraki süper kahraman başarısından önce yönettiği bir intikam ve trajedi öyküsüdür. Film kendi başına bir kült klasik haline gelmiştir.

Oyuncular: Liam Neeson, Frances McDormand, Colin Friels

Yönetmen: Sam Raimi

17. Super (2010)

17. Super (2010)

IMDb: 6.7

Özet: James Gunn, Guardians of the Galaxy ile süper kahraman dünyasına hükmetmeden ve DC Studios'un yeni başkanı olmadan önce, hicivli komedi Super'i yönetti. Karısı onu başka bir adam için terk edince, sıradan bir adam olan Frank, hiçbir eğitimi ya da gücü olmamasına rağmen kendini süper kahraman Crimson Bolt'a dönüştürmeye ve suçla savaşmaya karar verir. Filmin karanlık komedi tonu ve grafik şiddeti süper kahramanlara çarpık bir bakış açısı getirse de film tuhaf bir şekilde sevimli kalmayı başarıyor.

Oyuncular: Rainn Wilson, Elliot Page, Liv Tyler

Yönetmen: James Gunn

16. Chronicle (2012)

16. Chronicle (2012)

IMDb: 7.0

Özet: Son yılların en iyi buluntu filmlerinden biri, başrollerini Dan DeHaan ve Michael B. Jordan'ın paylaştığı bilimkurgu 'Chronicle'. Film, yeraltında bir keşif yaptıktan sonra süper güçler kazanan üç genci konu alıyor. Eğlenceli bir deney olarak başlayan olay, içlerinden birinin kontrolünü kaybedip güçlerini kötüye kullanmaya başlamasıyla hızla uğursuzluğa dönüşüyor. Buluntu film formatı filmi inanılmaz derecede sürükleyici ve gerçekçi kılıyor ve ilgi çekici bir süper kahraman filmi yapmak için büyük bir bütçeye ihtiyacınız olmadığını kanıtlıyor.

Oyuncular: Dane DeHaan, Alex Russell, Michael B. Jordan 

Yönetmen: Josh Trank

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15. Blade (1998)

15. Blade (1998)

IMDb: 6.7

Özet: Wesley Snipes, Blade filminde yarı insan yarı vampir bir avcıyı canlandırıyor. Görevi, dünyayı tüm kötü vampirlerden kurtarmak ve insan ırkını korumaktır. Blade, siyahi bir başrol oyuncusu olan ve türe korku unsurları ekleyen ilk süper kahraman filmlerinden biri olmakla kalmıyor. Aksiyon ürkütücü ve kanlı, dövüş sanatları şık ve stilize ve Snipes performansına bolca karizma katıyor. Karanlık, kanlı ve görsel olarak görkemli bir yolculuktu. 

Oyuncular: Rainn Wilson, Elliot Page, Liv Tyler

Yönetmen: James Gunn

14. Dredd (2012)

14. Dredd (2012)

IMDb: 7.1

Özet: Yargıç Dredd'in 1995'te gösterime girmesinin ardından, 2012'nin Dredd'i de kaynak malzemenin bir başka değerli uyarlaması. Distopik bir gelecekte polis, yargıç, jüri ve cellat olarak hareket etme yetkisine sahiptir. Yargıç Dredd tehlikeli bir uyuşturucu çetesini çökertmek için bir stajyerle iş birliği yapar. Dredd sıradan bir kahraman değil, gri bir ahlaki pusulaya sahip bir kanunsuzdur. Film, süper kahraman dünyasında daha karanlık bir şeyler arayanlar ve kahramanlar ve kötüler açısından daha az siyah-beyaz olanlar için mükemmeldir.

Oyuncular: Karl Urban, Olivia Thirlby, Lena Headey

Yönetmen: Pete Travis

13. Unbreakable (2000)

13. Unbreakable (2000)

IMDb: 7.3

Özet: M. Night Shyamalan, Bruce Willis ve Samuel L. Jackson'ın başrollerini paylaştığı Unbreakable ile kendine özgü hikâye anlatımını ve çarpıtmalarını süper kahraman dünyasına taşıyor. Willis, tehlikeli bir tren kazasından yara almadan kurtulan bir güvenlik görevlisi olan David'i canlandırıyor. Jackson'ın canlandırdığı Elijah Prince ona yaklaşır ve insanüstü güçlere sahip olduğunu söyler. Willis ve Jackson'ın etkileyici performanslarıyla Unbreakable, süper kahraman türüne abartısız ve içten bir yaklaşım getiriyor.

Oyuncular: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin Wright

Yönetmen: M. Night Shyamalan

12. The Lego Batman Movie (2017)

12. The Lego Batman Movie (2017)

IMDb: 7.3

Özet: Batman, sürpriz animasyon hiti Lego Filmi'nde şovu çaldı, bu yüzden kendi filmine sahip olması sadece uygun oldu. Lego Batman filmi, Batman'in Joker'i alt etmek için Robin ve Barbara Gordon'la birlikte çalıştığı, pelerinli savaşçıya hafif yürekli ve esprili bir yaklaşım. Göz kamaştırıcı animasyonlar, bir dizi klasik karakter, bolca şaka ve çizgi roman referansları içeren film, diğer DC filmleriyle dalga geçerken aynı zamanda gerçekten dokunaklı olmayı da başarıyor.

Oyuncular: Will Arnett, Michael Cera, Rosario Dawson

Yönetmen: Chris McKay

11. The Crow (1994)

11. The Crow (1994)

IMDb: 7.5

Özet: The Crow filmi daha çok başrol oyuncusu Brandon Lee'nin setteki trajik ölümüyle anılsa da hala şık ve heyecan verici bir çizgi roman uyarlaması olarak duruyor. Lee, nişanlısıyla birlikte öldürülen Eric Draven'ı canlandırıyor. Yeniden dirildiğinde, bir karga katillerinden intikam almasına yardım eder. The Crow'u, yapımını çevreleyen gerçek olayları bilerek izlemek zordur, ancak Lee son derece etkileyicidir ve film gotik estetiğinin yanı sıra gizem ve atmosferle örtülüdür.

Oyuncular: Brandon Lee, Michael Wincott, Rochelle Davis

Yönetmen: Alex Proyas

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10. Kick-Ass (2010)

10. Kick-Ass (2010)

IMDb: 7.6

Özet: Yönetmen Matthew Vaughn, süper kahramanların şiddet ve küfür oranını yüze çıkaran Kicĸ-Āss ile çizgi roman türünü hicvediyor. Aaron Taylor-Johnson, hiçbir yeteneği veya gücü olmamasına rağmen Kicĸ-Āss adında bir süper kahraman olan çizgi roman meraklısı Dave'i canlandırıyor. Hızlı tempolu, esprili, çoğu zaman iğrenç ve hatta iç açıcı olan film, Hit Girl rolündeki Chloë Grace Moretz'in sahne çalmasıyla çizgi roman filmlerine zekice bir dönüş yapıyor.

Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Nicolas Cage, Chloë Grace Moretz

Yönetmen: Matthew Vaughn

9. RoboCop (1987)

9. RoboCop (1987)

IMDb: 7.6

Özet: Bilimkurgu klasiği RoboCop, 80'lerin en benzersiz filmlerinden biridir ve süper kahraman formülüne karşı mükemmel bir şekilde çalışır. Suçun kol gezdiği distopik bir şehirde geçen filmde, polis memuru Alex Murphy görevi başında öldürülür. Ancak ölümden RoboCop olarak döner ve kendisine saldıranları bulup infaz etmek üzere yola koyulur. RoboCop, kahramanın insanlığıyla ve yozlaşmış amirlerine sadık kalmakla mücadele ettiği, özellikle karakter açısından gerçekçilikle doludur.

Oyuncular: Peter Weller, Nancy Allen, Dan O'Herlihy

Yönetmen: Paul Verhoeven

8. Watchmen (2009)

8. Watchmen (2009)

IMDb: 7.6

Özet: Zack Snyder, Justice League'i DCEU'ya getirmesiyle tanınıyor ancak stüdyoyla ilk iş birliği neo-noir filmi Watchmen oldu. Filmde, kanunsuz Rorschach bir meslektaşının cinayetini araştırırken karanlık bir sırla karşılaşır. Watchmen, yalnızca gösteriye odaklanmak yerine, kasvetli ve karamsar bir hikâye yaratmak için olay örgüsüne ve karakterlere daha fazla eğiliyor. Grafik şiddet, seks ve dil içeren bu film, tipik Batman ya da Superman filmlerinden değil.

Oyuncular: Jackie Earle Haley, Patrick Wilson, Carla Gugino

Yönetmen: Zack Snyder

7. Big Hero 6 (2014)

7. Big Hero 6 (2014)

IMDb: 7.8

Özet: Büyük Kahraman 6, Disney'den süper kahramanlara aksiyon dolu ve içten bir yaklaşım. Film, genç Hiro ve ölen kardeşi Tadashi tarafından kendisine hediye edilen robotu Baymax'i konu alıyor. Hiro, arkadaşlarıyla birlikte kardeşinin intikamını almak için yola çıkar ve süper kahraman ekibi Big Hero 6'yı oluştururlar. Film, Disney'in olgun temaları aile dostu bir doğada ele alma yeteneğinin bir örneği ve çarpıcı animasyon ve dünya inşası içeriyor. Ayrıca, izleyiciler sevimli Baymax'e âşık olacaklar.

Oyuncular: Ryan Potter, Scott Adsit, Jamie Chung

Yönetmen: Don Hall, Chris Williams

6. Deadpool (2016)

6. Deadpool (2016)

IMDb: 8.0

Özet: Deadpool'da Ryan Reynolds, bir deney sonrasında kanserden kurtulan Wade Wilson'ı canlandırıyor. Ancak bu onu şekilsiz ve ölümsüz bırakır. Wade, ağzı olan bir adam ve bugüne kadarki en iğrenç Marvel karakteri olan Deadpool'a dönüşüyor. Kaptan Amerika'nın bütünlüğünü unutun çünkü Deadpool aşırı şiddet, seks, uyuşturucu ve dille dolu. Duvarı yıkan anti-kahraman, temiz süper kahraman filmlerinden ferahlatıcı bir değişiklik sunuyor.

Oyuncular: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T.J. Miller

Yönetmen: Tim Miller

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5. Guardians of the Galaxy (2014)

5. Guardians of the Galaxy (2014)

IMDb: 8.0

Özet: Galaksinin Koruyucuları teknik olarak bir Marvel filmi olsa da gerçekten de başka hiçbir Marvel filmine benzemiyor ve vizyona girdiği dönemde de başka hiçbir süper kahraman filmine benzemiyordu. Galaktik macera, galaksiyi kötü Ronan the Accuser'dan korumak için bir araya gelen bir grup uzay suçlusu olan Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket ve Groot'u takip ediyor. Sevimli karakterleri ve mizah ile kalbin mükemmel dengesi sayesinde süper kahraman olmayan hayranların da ilgisini çeken nadir süper kahraman filmlerinden biridir.

Oyuncular: Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper

Yönetmen: James Gunn

4. The Incredibles (2004)

4. The Incredibles (2004)

IMDb: 8.0

Özet: Disney, Marvel'in haklarını satın almadan önce bize tüm zamanların en sevilen süper kahraman filmlerinden birini, Pixar'ın The Incredibles'ını armağan etti. Film, gizli bir banliyö hayatı yaşayan süper güçlü bir ailenin dünyayı kurtarmak için saklandıkları yerden çıkmak zorunda kalmalarını konu alıyor. İnanılmaz Aile, aksiyon, mizah ve duygu karışımı sayesinde Pixar'ın en iyilerinden biri olarak gösteriliyor. Filmde ayrıca muhteşem modacı Edna Mode da dahil olmak üzere birçok unutulmaz karakter yer alıyor.

Oyuncular:  Craig T. Nelson, Samuel L. Jackson, Holly Hunter

Yönetmen: Brad Bird

3. Spider-Man: Into the Spider-Verse

3. Spider-Man: Into the Spider-Verse

IMDb: 8.4

Özet: Sayısız Örümcek Adam filmi yapıldı, ama en iyisi aslında canlı aksiyon değil. Spider-Man: Into the Spider-Verse, genç Miles Morales'in maskeyi takmak ve diğer Örümcek insanlarla birlikte savaşmak zorunda kaldığı çok evrenli bir macerayı konu alıyor. Çizgi roman sanatını anımsatan hem 2D hem de 3D öğelerden oluşan çığır açan animasyon, oyunu kalıcı olarak değiştirdi ve animasyon filmleri için yeni bir standart bıraktı. Filmin devam filmi Across the Spider-Verse de aynı derecede etkileyicidir.

Oyuncular: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld

Yönetmen: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

2. Joker (2019)

2. Joker (2019)

IMDb: 8.4

Özet: Gotham Şehri'nin ve Batman'in dünyasının karanlığı ve cesurluğu, ikonik kötü adamın rahatsız edici kökenlerini araştıran bir karakter çalışması olan Joker ile yeni zirvelere taşınıyor. Arthur Fleck, psikolojik olarak sorunlu ve bu nedenle toplum tarafından bir kenara atılmış hevesli bir komedyendir. Bu nedenle deliliğe sürüklenir ve şiddet dolu bir hayatı benimser. Son derece umutsuz ve rahatsız edici olan bu suç dramı, gerçekliğe dayanıyor ve çizgi roman türünün çok yönlülüğünü sergiliyor. 

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz

Yönetmen: Todd Phillips

1. The Dark Knight (2008)

1. The Dark Knight (2008)

IMDb: 9.0

Özet: 'The Dark Knight'süper kahraman türünü yeniden keşfeden filmdir ve aldığı övgüyü sonuna kadar hak etmektedir. Christopher Nolan gişe rekorları kıran film yapım tarzını Gotham dünyasına taşıyarak bu dünyaya cesaret ve gerçekçilik katıyor. Kara Şövalye sadece harika bir süper kahraman değil, aynı zamanda harika bir suç-gerilim filmi. Ayrıca Heath Ledger'ın Joker'e efsanevi bir şekilde büründüğü, genellikle tüm zamanların en iyi film performanslarından biri olarak kabul edilen ve gelecekte bu rolü üstlenecek oyuncuların önünü açan performansını da içeriyor.

Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart

Yönetmen: Christopher Nolan

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