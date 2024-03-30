Süper Kahraman Filmlerini Sevmeyenlerin Bile Severek İzleyeceği Birbirinden Harika Film Önerileri
Süper Kahraman Filmlerini Sevmeyenlerin Bile Severek İzleyeceği Birbirinden Harika Film Önerileri
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
Bugün film endüstrisinin durumu söz konusu olduğunda, süper kahramanlar hüküm sürüyor. Marvel'dan DC'ye, süper kahraman filmleri açılış haftasında sinemalara akın eden izleyicilerle bir etkinlik haline geldi. 'Süper kahraman bıkkınlığı' deyimi ortalıkta dolaşıyor ve Martin Scorsese gibi önde gelen yönetmenler de dahil olmak üzere herkes bu türün hayranı değil. Neyse ki, birkaç süper kahraman filmi geleneklere meydan okuyor ve en eleştirel izleyicileri bile memnun edecek nitelikte.
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20. Brightburn (2019)
19. Captain Underpants: The First Epic Movie
18. Darkman (1990)
17. Super (2010)
16. Chronicle (2012)
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15. Blade (1998)
14. Dredd (2012)
13. Unbreakable (2000)
12. The Lego Batman Movie (2017)
11. The Crow (1994)
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10. Kick-Ass (2010)
9. RoboCop (1987)
8. Watchmen (2009)
7. Big Hero 6 (2014)
6. Deadpool (2016)
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5. Guardians of the Galaxy (2014)
4. The Incredibles (2004)
3. Spider-Man: Into the Spider-Verse
2. Joker (2019)
1. The Dark Knight (2008)
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