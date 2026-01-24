onedio
Şubat Ayında İstanbul’da Mutlaka Görülmesi Gereken 8 Sergi

Elif Nur Çamurcu
24.01.2026 - 19:16

Gri, soğuk ve ilham dolu bir şubat ayında İstanbul'u gezmelisiniz! Şehrin kalabalığından sıyrılarak kendinizi sanat mekanlarına atabilirsiniz. İçinizi ısıtacak, ufkunuzu genişletecek ve başka evrenlere gitmenizi sağlayacak sergiler sizlerle! Takviminizde bu sergilere yer ayırmanızı öneririz.

Gelin, birlikte şubat ayında İstanbul'da hangi sergilerin olduğuna bakalım!

1. James Cameron’ın Sanatı

1. James Cameron’ın Sanatı

Beyoğlu'ndaki İstanbul Sinema Müzesi'nde bulunan bu sergiye bakmanız gerekiyor! Sinema dünyasına damga vuran James Cameron'un kişisel arşivinden orijinal eserleri sanatseverlere sunuluyor. 

Terminator, Aliens, Titanic, Avatar... Bunlara dair eskizlerin, koleksiyonların, çizimlerin, kostümlerin, fotoğrafların ve nicelerinin bulunduğu bu sergi sizi başka dünyalara götürecek. 

Tarih: 27 Eylül 2025 - 31 Mart 2026

2. 90’lardan Beri Halı’dayız

2. 90’lardan Beri Halı’dayız

Salt Beyoğlu'na giderek gündelik meselelerle kurulan ilişkilerin farklı bakış açıları ile nasıl aktarıldığını görebilirsiniz! Sanatçıların ortak ürettikleri, kişisel arşivleri, malzemeleri ve fikirleri sunuluyor. 

Tarih: 19 Eylül 2025 - 1 Mart 2026

3. Ayla Turan

3. Ayla Turan

Almanya, Fransa, Macaristan, Letonya, Güney Kore ve niceleri... Birçok ülkede kamusal alan heykellerini görebilirsiniz! Ayla Turan, nesnelere ve figürlere çocukça bir yaklaşım göstererek meselelere daha derin bakmamızı sağlıyor. Sosyoloji, teoloji, psikoloji ve kültür alanlarına girerek çocukluğu tekrardan ele alarak bize sunuyor... 2026'da İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde Ayla Turan'ın sanatı ile tanışabilirsiniz!

4. Kayada Büyüdüm Ben

4. Kayada Büyüdüm Ben

Melike Abasıyanık Kurtiç'in düşüncelerine dalmak isteyenler buraya! Galerist'in ev sahipliği yaptığı bu sergide Melike Abasıyanık Kurtiç'in düşünme biçimini, form anlayışını ve malzemelerle nasıl ilişki kurduğunu görebilirsiniz. 

Tarih: 15 Ocak 2026 - 21 Şubat 2026

5. Yan Yana

5. Yan Yana

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki Yan Yan sergisinde iki önemli çiftin eserlerini görebilirsiniz! Melahat ve Eşref Üren ile Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun üretimleri sizlerle! Seçilmiş resimler, mektuplar, şiirler ve karikatürler... Farklı sanat anlayışların nasıl kesiştiği görebilmek için harika!

Tarih: 10 Temmuz 2026'ya kadar

6. Santosha

6. Santosha

Beyoğlu'nda bulunan Dirimart Çiğdem Aky'ın eserlerine ev sahipliği yapıyor! Bir sanatçının kuralları nasıl yıktığını, biçimsel sınırları nasıl aştığını ve alışıldık hedefleri nasıl geride bıraktığını görebilirsiniz. Renklerin özerk bir şekilde hareket ettiğini size yansıtarak dinginliğe ulaşmanızı sağlayacak bir sergi!

Tarih: 8 Ocak 2026 - 22 Şubat 2026

7. Bilmeyişin Zarafeti

7. Bilmeyişin Zarafeti

.artSümer'e uğramalısınız. Neden mi? Özge Topçu'nun ilk kişisel sergisini görmek için! Kültürel kökenlere yerleşmiş anlatıları sorgulayan Özge Topçu, Doğu ve Batı arasındaki etkileşimleri de yeniden düşünmemizi sağlıyor. Kimliklerin sabit olmadığını ve zaman içerisinde bağların silinebileceğini de gösteriyor!

Tarih: 31 Ocak 2026 - 6 Mart 2026

8. Zaman Kasası

8. Zaman Kasası

Yeşim Özkan ve Abdullah Güler'in üretimlerini merak edenler Kasa Galeri'ye uğrayabilir! Çizgisel zamandan çıkarak, silinmiş mekanlara gitmeye hazır olun. Kesinliğin olduğu alanlardan sizleri alarak kimliği aşınmış haritalarda yol almanızı sağlayacaklar!

Tarih: 9 Ocak 2026 - 20 Şubat 2026

