Starbucks CEO’sunun Bir Yıllık Maaşı Belli Oldu
Starbucks CEO'su Brian Niccol'un 2025 mali yılındaki toplam ücreti belli oldu. Dünyaca ünlü kahve zinciri, geçtiğimiz günlerde CEO'nun güvenlik önlemlerini artırma kararı almış ve tüm seyahatlerinde şirketin özel jetini kullanabilmesine karar verilmişti.
Peki Niccol'un 2025 yılındaki maaşı ne kadardı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Starbucks CEO'su ne kadar maaş alıyor?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın