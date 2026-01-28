Starbucks CEO’sunun Bir Yıllık Maaşı Belli Oldu

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, Starbucks CEO’su Brian Niccol’un 2025'teki toplam maaşı 31 milyon dolar oldu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde CEO'ya dair güvenlik önlemlerini artırma kararı alınmış ve kişisel seyahatleri de dahil olmak üzere CEO'nun tüm seyahatlerinde şirketin özel jetini kullanabileceği açıklanmıştı.

Kahve zincirinin yaptığı bir bildiriye göre Niccol’un 2025 yılı ücret paketi, 5 milyon dolarlık bir ikramiye ve yaklaşık 20 milyon dolarlık hisse ödülünü içeriyor. Hisse ödüllerinin bir kısmı şirket performansına bağlı olacak. Bildiriye göre Niccol’un 2024 mali yılındaki toplam ödemesi 96 milyon dolardı ve bunun 90 milyon dolardan fazlası hisse ödüllerinden oluşuyordu.