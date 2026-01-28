onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Starbucks CEO’sunun Bir Yıllık Maaşı Belli Oldu

Starbucks CEO’sunun Bir Yıllık Maaşı Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.01.2026 - 21:06

Starbucks CEO'su Brian Niccol'un 2025 mali yılındaki toplam ücreti belli oldu. Dünyaca ünlü kahve zinciri, geçtiğimiz günlerde CEO'nun güvenlik önlemlerini artırma kararı almış ve tüm seyahatlerinde şirketin özel jetini kullanabilmesine karar verilmişti.

Peki Niccol'un 2025 yılındaki maaşı ne kadardı?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Starbucks CEO'su ne kadar maaş alıyor?

Starbucks CEO'su ne kadar maaş alıyor?

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, Starbucks CEO’su Brian Niccol’un 2025'teki toplam maaşı 31 milyon dolar oldu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde CEO'ya dair güvenlik önlemlerini artırma kararı alınmış ve kişisel seyahatleri de dahil olmak üzere CEO'nun tüm seyahatlerinde şirketin özel jetini kullanabileceği açıklanmıştı.

Kahve zincirinin yaptığı bir bildiriye göre Niccol’un 2025 yılı ücret paketi, 5 milyon dolarlık bir ikramiye ve yaklaşık 20 milyon dolarlık hisse ödülünü içeriyor. Hisse ödüllerinin bir kısmı şirket performansına bağlı olacak. Bildiriye göre Niccol’un 2024 mali yılındaki toplam ödemesi 96 milyon dolardı ve bunun 90 milyon dolardan fazlası hisse ödüllerinden oluşuyordu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın