Spotify Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 18 Kasım Salı Spotify Erişim Problemi
18 Kasım Salı günü dünya çapında internete erişim sorunu yaşanıyor. Dünya genelinde Cloudflare altyapısı kullanan tüm uygulamalara erişim sorunu yaşandığı belirtildi. Spotify, YouTube, X gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra pek çok internet sitesine de erişim problemi yaşandı.
