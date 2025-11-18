onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Spotify Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 18 Kasım Salı Spotify Erişim Problemi

Spotify Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 18 Kasım Salı Spotify Erişim Problemi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.11.2025 - 15:28

18 Kasım Salı günü dünya çapında internete erişim sorunu yaşanıyor. Dünya genelinde Cloudflare altyapısı kullanan tüm uygulamalara erişim sorunu yaşandığı belirtildi. Spotify, YouTube, X gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra pek çok internet sitesine de erişim problemi yaşandı.

Spotify Çöktü mü, neden çöktü? Spotify neden açılmıyor? İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Spotify Çöktü mü, Neden Çöktü? Spotify Neden Açılmıyor?

Spotify Çöktü mü, Neden Çöktü? Spotify Neden Açılmıyor?

Spotify, YouTube ve X platformları gibi Cloudflare altyapısı kullandığı için 18 Kasım Salı günü dünya çapında bir erişim sorunuyla karşılaştı. Uygulama, diğer pek çok uygulama gibi kullanıcılarına hizmet sağlayamadı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın