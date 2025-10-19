onedio
Sovyet Hekim Leonid Rogozov Hangi Sağlık Sorununu Kendi Ameliyat Etmiştir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.10.2025 - 22:08

Yıllardır merakla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara geliyor. 19 Ekim 2025 Pazar akşamında da merak uyandıran sorular ekranlarda yer alıyor. Bu kez de yarışmacıya '1961'de Antarktika'da görev alan Sovyet Hekim Leonid Rogozov Hangi Sağlık Sorununu Kendi Ameliyat Ederek Çözmüştür?' sorusu yöneltildi. 

Peki bu sorunun cevabı ne?

"1961'de Antarktika'da görev alan Sovyet Hekim Leonid Rogozov Hangi Sağlık Sorununu Kendi Ameliyat Ederek Çözmüştür?"

A: Bademcik iltihabi

B: Safra kesesi taşı

C: Böbrek taşı

D: Apandisit

Doğru Cevap: D (Apandisit)

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
