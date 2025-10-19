Sovyet Hekim Leonid Rogozov Hangi Sağlık Sorununu Kendi Ameliyat Etmiştir?

Yıllardır merakla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara geliyor. 19 Ekim 2025 Pazar akşamında da merak uyandıran sorular ekranlarda yer alıyor. Bu kez de yarışmacıya '1961'de Antarktika'da görev alan Sovyet Hekim Leonid Rogozov Hangi Sağlık Sorununu Kendi Ameliyat Ederek Çözmüştür?' sorusu yöneltildi.

Peki bu sorunun cevabı ne?