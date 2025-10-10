onedio
Kitap Tavsiyelerinden Hazırlıksız Yakalanan Yorumlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
10.10.2025 - 17:36

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım hafta sonuna hazırlandığımız bu cuma günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

Başlayalım!

twitter.com

Adeta gizli bir hazine...

twitter.com

Akdeniz başka...

twitter.com

Sanat eseri...

twitter.com

Atalarımız doğru söylemiş.

twitter.com
Devam ediyoruz.

twitter.com

Cuk oturmuş.

Ama bileti uzaktan almışsın.

twitter.com

Direkt akla o geliyor.

twitter.com

On parmağınızda sıfır marifet...

twitter.com
Kapatalım 👋

twitter.com

Bu da bonus olsun.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
