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Sokak Köpeğinin Ölümü Hayvanseverleri Harekete Geçirdi: Çankaya Belediyesi Önünde Protesto

Sokak Köpeğinin Ölümü Hayvanseverleri Harekete Geçirdi: Çankaya Belediyesi Önünde Protesto

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.05.2025 - 23:10

Sokak köpeklerinin toplatılmasına ilişkin çalışmalar sürerken, karar kimi kesimler tarafından desteklense de tepkiler sürüyor. Dün Çankaya Belediyesi görevlileri tarafından toplanan köpeklerden birinin ölümüyle hayvan hakları savunucuları ve mahalle sakinleri eyleme başladı. 

Belediye tarafından açıklama yapılsa da 'Belediyeniz kan kokuyor' pankartları ile protestolar ve isyanlar hem Belediye önünde hem de sosyal medyada yankılandı. Bu sırada hayvanseverlerin Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e de tepkiler büyüyor! 

İşte, detaylar...

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Hayvanseverlerin, Çankaya Belediyesi'ne bağlı Birlik Mahallesi'nden zorla alınarak anestezi verildiğini iddia ettikleri köpek hayatını kaybetti.

Hayvanseverlerin, Çankaya Belediyesi'ne bağlı Birlik Mahallesi'nden zorla alınarak anestezi verildiğini iddia ettikleri köpek hayatını kaybetti.

20 Mayıs'ta yaşanan olayın ardından vatandaşlar belediyenin önünde eyleme başladı.

"Bu halk sana can dostlarımız içinde yaşanabilir bir ilçe yönet diye oy verdi" 👇

"Bu halk sana can dostlarımız içinde yaşanabilir bir ilçe yönet diye oy verdi" 👇
twitter.com

Tobby isimli köpek için belediye önünde toplanan vatandaşların yanı sıra, sosyal medyadaki tepkiler de hızla büyüdü. 

Bu sırada belediyeden açıklama geldi, ancak vatandaşlar açıklamayı yeterli bulmadılar.

Belediye Tarafından Yapılan Açıklamayı ise Haberimizde Bulabilirsiniz

Hatta, olayı gündeme getiren Tuğba Gürsoy, barınağın ruhsatsız olduğunu da iddia etti.

Hatta, olayı gündeme getiren Tuğba Gürsoy, barınağın ruhsatsız olduğunu da iddia etti.
twitter.com

Gelin, hayvanseverlerin Tobby'nin ölümünün ardından sosyal medyadaki isyanlarına da birlikte göz atalım.👇

"Öldürmesinler Kısırlaştırsınlar" diyenler arasında ünlü sanatçı Cenk Eren de vardı. 👇

"Öldürmesinler Kısırlaştırsınlar" diyenler arasında ünlü sanatçı Cenk Eren de vardı. 👇

'Bu hayvan yaşlı bir hayvanmış anestezi iğnesini kaldıramaz demişler dinlememişler ve atılmış hayvan ölmüş şimdi size sormak isterim Sn.Genel Başkan Özgür Özel sizin Çankaya Belediye Başkanınız Hüseyin Can Güner sizin defalarca söylediğiniz bizim belediyelerimiz öldürmeyecek diye her yerde demeçleriniz var.Yerel seçimlerin birinci partisi ve Ana muhalefet Partisinin de Genel Başkanı Olarak sözünüzü bir ilçe başkanına bile geçiremiyorsanız size gönül veren CHP li vatandaşları Ülkeyi yöneteceğinize nasıl ikna edeceksiniz?Bazen ufacık laflar çoğu şeyi yıkar siz tuğlaları üst üste koyarak bir kule inşa ettiniz şimdi o kulelerin altından her gün bir belediyeniz bir tuğla çekiyor haddim olmayarak bir tavsiyeye bulunmak isterim acilen Belediye Başkanlarınızla bir toplantı yapın yoksa o kuleler yıkılıp sizler belediyeleriniz ve partiniz altında kalınca hiç şansınız http://kalmayacak.Sn.Genel Başkan yapmayın etmeyin bu başkanlarınıza lütfen sahip çıkın ÖLDÜRMESİNLER KISIRLAŞTIRSINLAR bunu yapmak bu kadar zor değildir değil mi ?'

TİP İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil, yaşananları "İnsanlık suçudur" diyerek Meclis'e taşıdı. 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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