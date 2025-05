Sokak Köpeğinin Ölümü Hayvanseverleri Harekete Geçirdi: Çankaya Belediyesi Önünde Protesto

'Bu hayvan yaşlı bir hayvanmış anestezi iğnesini kaldıramaz demişler dinlememişler ve atılmış hayvan ölmüş şimdi size sormak isterim Sn.Genel Başkan Özgür Özel sizin Çankaya Belediye Başkanınız Hüseyin Can Güner sizin defalarca söylediğiniz bizim belediyelerimiz öldürmeyecek diye her yerde demeçleriniz var.Yerel seçimlerin birinci partisi ve Ana muhalefet Partisinin de Genel Başkanı Olarak sözünüzü bir ilçe başkanına bile geçiremiyorsanız size gönül veren CHP li vatandaşları Ülkeyi yöneteceğinize nasıl ikna edeceksiniz?Bazen ufacık laflar çoğu şeyi yıkar siz tuğlaları üst üste koyarak bir kule inşa ettiniz şimdi o kulelerin altından her gün bir belediyeniz bir tuğla çekiyor haddim olmayarak bir tavsiyeye bulunmak isterim acilen Belediye Başkanlarınızla bir toplantı yapın yoksa o kuleler yıkılıp sizler belediyeleriniz ve partiniz altında kalınca hiç şansınız http://kalmayacak.Sn.Genel Başkan yapmayın etmeyin bu başkanlarınıza lütfen sahip çıkın ÖLDÜRMESİNLER KISIRLAŞTIRSINLAR bunu yapmak bu kadar zor değildir değil mi ?'