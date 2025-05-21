Sokak Köpeğinin Ölümü Hayvanseverleri Harekete Geçirdi: Çankaya Belediyesi Önünde Protesto
Sokak köpeklerinin toplatılmasına ilişkin çalışmalar sürerken, karar kimi kesimler tarafından desteklense de tepkiler sürüyor. Dün Çankaya Belediyesi görevlileri tarafından toplanan köpeklerden birinin ölümüyle hayvan hakları savunucuları ve mahalle sakinleri eyleme başladı.
Belediye tarafından açıklama yapılsa da 'Belediyeniz kan kokuyor' pankartları ile protestolar ve isyanlar hem Belediye önünde hem de sosyal medyada yankılandı. Bu sırada hayvanseverlerin Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e de tepkiler büyüyor!
İşte, detaylar...
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Hayvanseverlerin, Çankaya Belediyesi'ne bağlı Birlik Mahallesi'nden zorla alınarak anestezi verildiğini iddia ettikleri köpek hayatını kaybetti.
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"Bu halk sana can dostlarımız içinde yaşanabilir bir ilçe yönet diye oy verdi" 👇
Hatta, olayı gündeme getiren Tuğba Gürsoy, barınağın ruhsatsız olduğunu da iddia etti.
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TİP İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil, yaşananları "İnsanlık suçudur" diyerek Meclis'e taşıdı. 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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