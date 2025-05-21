Sokak Köpeğinin Ölümüne Neden Olduğu İddia Edilen Çankaya Belediyesi Tepki Çekti

Sokak köpekleri meselesi Türkiye'nin en çok konuşulan konularından. Sokak köpeklerinin güvenlik sorunu olduğunu iddia eden de var, hayvanların toplatılmaması gerektiğini savunan da... Bir grup hayvansever ise Çankaya Belediyesi ve belediye başkanına Birlik Mahallesi'ndeki bir köpeğin ölümüne neden olduğu nedeniyle tepki gösterdi. Köpeğin bedenini belediye binası önüne götürerek protestoda bulundu.