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Sokak Köpeğinin Ölümüne Neden Olduğu İddia Edilen Çankaya Belediyesi Tepki Çekti

Sokak Köpeğinin Ölümüne Neden Olduğu İddia Edilen Çankaya Belediyesi Tepki Çekti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.05.2025 - 15:04

Sokak köpekleri meselesi Türkiye'nin en çok konuşulan konularından. Sokak köpeklerinin güvenlik sorunu olduğunu iddia eden de var, hayvanların toplatılmaması gerektiğini savunan da... Bir grup hayvansever ise Çankaya Belediyesi ve belediye başkanına Birlik Mahallesi'ndeki bir köpeğin ölümüne neden olduğu nedeniyle tepki gösterdi. Köpeğin bedenini belediye binası önüne götürerek protestoda bulundu.

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Tuğba Gürsoy isimli hayvanseverin iddiasına göre belediye ekipleri köpeği zorla aldı ve anestezi verildiğini iddia etti.

Tuğba Gürsoy isimli hayvanseverin iddiasına göre belediye ekipleri köpeği zorla aldı ve anestezi verildiğini iddia etti.

Köpeğin ölümünden belediyeyi sorumlu tuttu.

Köpeğin ölümünden belediyeyi sorumlu tuttu.

Hayatını kaybeden köpeğin cansız bedenini belediye önüne götürerek protestoda bulunuldu.

Hayatını kaybeden köpeğin cansız bedenini belediye önüne götürerek protestoda bulunuldu.
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Hayvanseverler Çankaya Belediyesi ve CHP yönetimine tepkiliydi.

Hayvanseverler Çankaya Belediyesi ve CHP yönetimine tepkiliydi.
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Belediyeden olayla ilgili bir açıklama geldi.

Belediyeden olayla ilgili bir açıklama geldi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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