onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
ŞOK'a Türk Kahve Makinesi Geliyor! 24 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Türk Kahve Makinesi Geliyor! 24 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
22.09.2025 - 15:12

ŞOK 24 - 30 Eylül 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 24 - 30 Eylül 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

👇

👇

👇

👇

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Range Fixroll Hamur Yoğurma Makinesi 3.499 TL

Range Fixroll Hamur Yoğurma Makinesi 3.499 TL

  • , Fakir Mr. Chef Quadro Blender Set 1.999 TL 

  • Alpina Cam Ankastre Set 6.499 TL 

  • Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.599 TL 

  • Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.699 TL 

  • Range Köz Türk Kahve Makinesi 999 TL 

  • Kiwi Kahve Baharat Öğütücü 599 TL 

  • Kiwi Şarjlı Su Pompası 329 TL 

  • Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 899 TL

  • Altus Cam Kettle 899 TL 

  • Sinbo Tost Makinesi 499 TL 

  • 3'lü LAV Kahve Fincan Seti 299 TL 

  • 12 parça LAV Alya Çay Seti 269 TL 

  • 3'lü LAV Kahve Yanı Su Bardağı 75 TL 

  • 3'lü LAV Kulplu Bardak 100 TL 

  • LAV Sunum Tabağı 25 TL 

  • Açılabilir Sürgülü Bulaşıklık 189 TL 

  • Kapaklı Baharatlık Seti 249 TL 

  • Okyanus Limon Ezici 50 TL 

  • Okyanus Sarımsak Ezici 50 TL 

  • Kesim Panosu 50 TL 

  • Kristal Çay Kutusu Organizer 100 TL

En çok tercih edilen çay makinelerine buradan göz atmayı unutmayın.

Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 289 TL

Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 289 TL

  • Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 269 TL

  • Çift Kişilik Baskılı Yorgan 479 TL 

  • Tek Kişilik Baskılı Yorgan 399 TL 

  • Fon Perde 269 TL 

  • Silikon Micro Yastık 109 TL 

  • Dinarsu Kalp Desenli Wellsoft Tv Battaniyesi 299 TL 

  • Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 179 TL 

  • Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 149 TL 

  • Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti 499 TL 

  • Kadın Viskon Tek Alt 179 TL 

  • Kadın Kurdela Aksesuarlı Kalp Desenli Pijama Takımı 349 TL 

  • Kadın Kalp Nakışlı Terlik 199 TL 

  • Kalp Desenli Kapaklı Organizer Çanta 199 TL 

  • 2'li Kadın Ribanalı Slip 75 TL 

  • 2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 89,95 TL 

  • Desenli Erkek Boxer 75 TL 

  • 2'li Kadın Desenli Slip 75 TL 

  • 3'lü Kadın Kalp Desenli Fırfırlı Soket Çorap 100 TL 

  • 2'li Kalp Desenli Ribanalı Soket Çorap 50 TL

  • Kadın Omuz Çantası 399 TL 

  • Mekanizmalı Kartlık 159 TL 

  • Kadın Para Çantası 149 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hoover Çamaşır Makinesi 22.999 TL

Hoover Çamaşır Makinesi 22.999 TL

  • Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 13.399 TL

  • Hoover 8 Programlı Bulaşık Makinesi 17.899 TL

  • Hoover 10 Kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi 16.399 TL

İndirimde yer alan beyaz eşyalara buradan göz atmayı unutmayın.

En çok tercih edilen çamaşır makineleri burada.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın