onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
ŞOK'a Singer Dikiş Makinesi Geliyor! 13 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Singer Dikiş Makinesi Geliyor! 13 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
12.08.2025 - 13:09 Son Güncelleme: 12.08.2025 - 13:10

ŞOK 13 Ağustos 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 13 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

İndirimli süpermarket ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

👇

👇

👇

👇

Keramika İnci Desenli Servis Tabağı 100 TL

Keramika İnci Desenli Servis Tabağı 100 TL

  • Keramika İnci Desenli Yemek Tabağı 75 TL 

  • Keramika İnci Desenli Kase 50 TL 

  • Keramika İnci Kulplu Kupa 75 TL 

  • Baharatlık Seti 119 TL

  • Lüks Kamp Sandalyesi 1.190 TL 

  • Plaj / Piknik Sandalyesi 299 TL 

  • Kamp Sandalyesi 289 TL 

  • Kamp Taburesi 100 TL 

  • Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL 

  • 23 litre Termal Piknik Çantası 119 TL 

  • 12 litre Termal Piknik Çantası 100 TL 

  • 20 litre Desenli Termos Çanta 179 TL 

  • 20 litre Kulplu Termos Piknik Çantası 299 TL

  • Termal Silindir Piknik Çantası 100 TL

  • Esem Kız / Erkek Çocuk Işıklı Terlik 219 TL

  • Esem Kız / Erkek Çocuk Aksesuarlı Terlik 179 TL 

  • Çocuk Çift Toka Terlik 84,95 TL 

  • Sofya Aksesuarlı Çocuk Sandalet 75 TL

  • Skytech 65' 4K Android Led Tv 21.599 TL 

  • 55' 4K Android Led Tv 15.499 TL 

  • 50' 4K Android Led Tv 12.999 TL

  • Singer Dikiş Makinesi 5.990 TL 

  • Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 799 TL 

  • Arzum Steampro Ütü 1.299 TL 

  • Arzum Practical 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.499 TL 

  • Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge 1.499 TL 

  • Sinbo Dik Süpürge 3.999 TL 

  • Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı 2.999 TL 

  • Philips Buhar Kazanlı Ütü 3.599 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arçelik Superia Çamaşır Makinesi 10.499 TL

Arçelik Superia Çamaşır Makinesi 10.499 TL

Haftanın Win Ürünleri

Haftanın Win Ürünleri

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın