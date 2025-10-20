Sofya’dan Saraybosna’ya Bir Yol Hikayesi: Yaralı Şehirler, Gülümseyen İnsanlar

Trenle Sofya’ya kuzeyden girdim. Şehrin kenar mahalleleri hâlâ eski Doğu Bloku’nun yorgunluğunu taşıyor: gri caddeler, solmuş duvarlar, nostaljik bir sükûnet. “Bulgaristan’ın en kötü yeri galiba başkenti olacak” diye düşündüm, ama merkeze yaklaştıkça yanıldığımı anladım.

Banya Bashi Camii hâlâ ibadete açık, hemen yanında bir zamanlar cami olan ama şimdi kiliseye çevrilmiş Kara Camii duruyor. Pagan tapınağından Sovyet binasına, Osmanlı hamamından Avrupa meydanına uzanan bu şehir, adeta bir tarih müzesi. Cumhurbaşkanlığı binasının önünde nöbet değişimi izledim; askeri törenin ortasında pagan tapınağı kalıntısı. Sofya’nın tam kendisi bu: dinlerin, dönemlerin ve devletlerin yan yana uyuduğu bir yer.

Trakya kökenli “martenitsa” geleneğini görünce yüzümde tanıdık bir tebessüm: Bizde de, onlarda da baharın gelişiyle bileğe takılır; leylekleri görünce bilekten çıkarılıp, ilk çiçek açan ağaca, çoğu zaman erik ağacına bağlanır. Kök de çiçek de tamamen aynı. Akşamüstü parkları ve pazarları dolaşırken, Sofya’nın sessiz ama derin bir zarafeti olduğunu fark ettim. Tarih burada konuşmuyor, sadece iz bırakıyor.