Sizin İlişkiniz Hangi Yabancı Şarkıya Benziyor?
Sizin İlişkiniz Hangi Yabancı Şarkıya Benziyor?
Herkesin ilişkisinin benzediği bir aşk şarkısı vardır. Peki sizin ilişkiniz hangi yabancı şarkıya benziyor bakalım mı?
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1. Önce cinsiyetini öğrenerek başlayalım...
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2. İlk buluşmadan bahsedelim biraz. İlk buluşmanızdaki ortam nasıldı?
3. Peki partnerinle daha çok ne yapmayı seviyorsun?
4. Özel günleri nasıl kutladınız?
5. Bu ilişkide anlaşmazlık en çok neyden çıkıyor diye sorsak...
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