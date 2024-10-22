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Sizin İlişkiniz Hangi Yabancı Şarkıya Benziyor?

etiket Sizin İlişkiniz Hangi Yabancı Şarkıya Benziyor?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 23:01

Herkesin ilişkisinin benzediği bir aşk şarkısı vardır. Peki sizin ilişkiniz hangi yabancı şarkıya benziyor bakalım mı?

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1. Önce cinsiyetini öğrenerek başlayalım...

2. İlk buluşmadan bahsedelim biraz. İlk buluşmanızdaki ortam nasıldı?

3. Peki partnerinle daha çok ne yapmayı seviyorsun?

4. Özel günleri nasıl kutladınız?

5. Bu ilişkide anlaşmazlık en çok neyden çıkıyor diye sorsak...

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6. Birlikte en çok nasıl bir tatile gitmeyi seviyorsunuz?

7. Birbirinize nasıl sesleniyorsunuz?

8. Sence sizin ilişkinizin en güçlü yönü ne?

Sizin ilişkinizin şarkısı: I Will Always Love You!

Whitney Houston'ın I Will Always Love You şarkısı sizin ilişkinize benziyor. Çünkü sizin ilişkiniz tam bir imkansız aşk ilişkisi. Partnerinle aranda koşulsuz bir sevgi var, bu yüzden aşkınız her zorluğu aşabilecek seviyede. Uzun ve derin bir bağınız olduğu belli. Bu da hiçbir koşulda ayrılamayacağınız anlamına geliyor. Sizin aranızdaki sevgi ve bağ, her şeyin üstesinden gelebilecek türde. Bu yüzden sizin şarkınız 'I Will Always Love You'.

Sizin ilişkinizin şarkısı: We Found Love!

Sizin ilişkiniz hem heyecanlı hem tutkulu bir ilişki. Bu yüzden sizin ilişkinizi anlatan şarkı We Found Love. Rihanna'nın sevilen şarkılarından We Found Love şarkısı, aşkınızın ne kadar eğlenceli olduğunu gösteriyor. Aşkın her an bulunabileceğini anlatan şarkı gibi siz de ilişkinizin en zorlu anlarında bile aşkınızın hala orada olduğunu biliyorsunuz. Karmaşık bir ilişkiniz olsa da birbirinizi çok sevdiğiniz kesin! Sizin aranızdaki gerçek aşk ne yaşarsanız yaşayın birbirinizi terk etmenize engel. Bu yüzden sizin şarkınız We Found Love!

Sizin ilişkinizin şarkısı: Love Story!

Sizin ilişkiniz modern bir peri masalı tadında. O yüzden sizin şarkınız Taylor Swift'in Love Story şarkısı. Sizin tam masal gibi bir ilişkiniz var. Mutlu sonla biten ilişkiniz her engeli aşmış ve sona ulaşmış. Şimdi siz ilişkinizin en tatlı anlarını yaşıyorsunuz. Romantizm dolu aşkınızda her ikiniz de çok mutlu gibisiniz. Masal gibi aşkınızı anlatan en güzel şarkı tabii ki de Love Story!

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