Sizin İlişkiniz Hangi Yabancı Şarkıya Benziyor?

Whitney Houston'ın I Will Always Love You şarkısı sizin ilişkinize benziyor. Çünkü sizin ilişkiniz tam bir imkansız aşk ilişkisi. Partnerinle aranda koşulsuz bir sevgi var, bu yüzden aşkınız her zorluğu aşabilecek seviyede. Uzun ve derin bir bağınız olduğu belli. Bu da hiçbir koşulda ayrılamayacağınız anlamına geliyor. Sizin aranızdaki sevgi ve bağ, her şeyin üstesinden gelebilecek türde. Bu yüzden sizin şarkınız 'I Will Always Love You'.