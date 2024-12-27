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28 Aralık - 3 Ocak 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 28 Aralık - 3 Ocak 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
27.12.2024 - 16:47

28 Aralık 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 28 Aralık 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Bingo Toz Deterjan 10 Kg 319 TL

Bingo Toz Deterjan 10 Kg 319 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 215 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 99 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr 99 TL

  • Sütaş %2,5 Yağlı Süt 1 Litre 32 TL

  • Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr 99 TL

  • Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 350 gr 219 TL

  • Kent Boringer Pasta Sosu Çeşitleri 750 gr 85 TL

  • Torku Kahveli Sütlü İçecek Çeşitleri 230 ml 19 TL

  • Çerezya Dakota Ay Çekirdeği Çeşitleri 250 gr 35 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 gr 37 TL

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 gr 37 TL

  • Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350 gr 37 TL

  • Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 gr 35 TL

  • Eti Cicibebe Bebe Bisküvisi 172 gr 25 TL

  • Eti Çikolata Kremalı Petibör 270 gr 35 TL

  • Ülker Biskrem 3x100 gr 34 TL

  • Ülker Çizi Peynirli Kraker 4x70 gr 27,50 TL

  • Ülker Kremalı Bisküvi Çeşitleri 4x61 gr 23 TL

  • Ülker Probis Kremalı Bisküvi 10x28 gr 39 TL

  • Ülker Halley Çeşitleri 49 TL

  • Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 gr 59 TL

  • Ülker Kekstra Mini Çilekli Kek 150 gr 27,50 TL

  • Ülker Napoliten Çikolata 33 gr 19 TL

  • Ülker Caramio Karamel Dolgulu Çikolata 55 gr 20 TL

  • Eti Hoşbeş Gofret Çeşitleri 25 TL

10 TL üstü alışverişlerde;

10 TL üstü alışverişlerde;

  • Yedigün / Pepsi Max Çeşitleri / Lipton Buzlu Çay 6x330 ml 99 TL 

  • Dardanel Ton Balığı 2x170 gr 129 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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