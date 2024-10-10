Sınıf Kininiz Tetiklenebilir: Şehirlerin Doğu Kısmı, Batı Kısmına Kıyasla Neden Daha Fakir?
Sınıf Kininiz Tetiklenebilir: Şehirlerin Doğu Kısmı, Batı Kısmına Kıyasla Neden Daha Fakir?
Şehirlerde doğu ve batı bölgeleri arasında bir fark olduğunu fark ettiniz mi? Genellikle doğu kısmı daha fakir ve gelişmemiş olurken, batı kısmı daha zengin görünüyor. Peki, bu neden böyle?
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Fabrikaların ve sanayi bölgelerinin doğu kısmına yerleştirilmesi, bu alanlarda çalışan düşük gelirli işçilerin burada yaşamasına yol açtı.
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Batıdan esen rüzgarlar sadece fabrikaları değil, kirliliği de doğu tarafına taşıdı. Bu da doğu kısımlarının daha düşük hava kalitesine sahip olmasına ve çevresel tehlikelerle boğuşmasına yol açtı.
Kötü hava koşulları, burada yaşayanların yaşam kalitesini düşürdü ve bölgede sağlık sorunlarını artırdı. Böylece doğu kısımları, daha az tercih edilen ve yoksul bölgeler olarak kaldı.
Şehirler genişledikçe doğu tarafı genellikle demiryolları ve otoyollarla çevrelendi. Altyapılar, doğu kısmını batıdan ayıran doğal bir bariyer oluşturdu ve doğu tarafında yaşayanların fırsatlara erişimini zorlaştırdı.
20. yüzyılda doğu bölgeleri ayrımcı uygulamalara maruz kaldı. Özellikle "redlining" olarak bilinen bir uygulama, doğu tarafındaki konut alanlarının sigorta ve kredi gibi hizmetlerden mahrum bırakılmasına yol açtı.
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Bu da burada yaşayanların ev sahibi olma ve zenginlik biriktirme şansını neredeyse imkansız hale getirdi. Aynı zamanda, kaliteli konutlara erişimlerini sınırladı.
20. yüzyılın ortalarında, şehirleri yeniden canlandırmak amacıyla yapılan kentsel dönüşüm projeleri, doğu tarafındaki düşük gelirli sakinlerin yerlerinden edilmesine neden oldu.
Projeler genellikle uygun fiyatlı konutların yerine daha pahalı yapılar inşa edilerek bölgedeki halkın dışlanmasına yol açtı. Bugün ise gentrifikasyon, süreci daha da hızlandırıyor.
Yatırımcılar bu alanlara gelerek fiyatları yükseltiyor ve eski sakinler artık buralarda yaşayamıyor.
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