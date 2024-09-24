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Sizin de Şirketiniz Bir Gün Buraya Gelebilir: Dünyanın En Büyük Şirketlerinin Piyasa Değerleri

etiket Sizin de Şirketiniz Bir Gün Buraya Gelebilir: Dünyanın En Büyük Şirketlerinin Piyasa Değerleri

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 14:01

Her girişimcinin en büyük hayali bir gün, adını dünyadaki en büyük şirketler listesine yazdırmaktır. Çoğu zaman bu uçuk bir hayal olsa bile Türkiye'nin, kendi ilinizin veya bölgenizin en profesyonellerinden biri olmamanız için hiçbir neden yok. Üstelik kim bilir, belki yeni yeni hayata geçirmeye başladığınız fikirler, gerçekten de milyarlarca insanı etkileme gücüne sahiptir.

O halde gelin; dünyanın en büyük şirketlerini, piyasa değerlerini ve onları zirveye taşıyan stratejileri inceleyelim! 💪😎

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1. Apple Inc.: 3,369 milyar dolar

Dünyanın en değerli şirketinin Apple olması hiç de şaşırtıcı değil. 1976 yılında Steve Wozniak ve Steve Jobs tarafından kurulan bu teknoloji devi, başlangıçta bilgisayar montajlarına ve PC'ye özel modüllere odaklanan basit bir oluşumdu. İnovasyon odaklı stratejisi ve yenilikçi tasarım konseptiyle kısa sürede büyüyen Apple, sadece kendine sadık bir müşteri kitlesi edinmekle kalmadı. Aynı zamanda iPhone, iMac, iPad, AirPods ve Macbook gibi ürünleriyle alanında tek olduğunu da kanıtladı.

2. Microsoft Corporation: 3,093 milyar dolar

Apple'ın ardından dünyanın en zengin ikinci şirketi, 1975 yılında Bill Gates tarafından kurulan Microsoft Corporation. O sırada ev bilgisayarlarına özel geliştirilen ilk yazılım olan Microsoft, bugün dünya çapında yoğun bir kullanıma sahip. Bunu da sahip olduğu kullanıcı dostu arayüze, güçlü altyapıya ve elbette inovatif fikir anlayışına borçlu. Piyasaya sürüldükten kısa süre sonra büyük kar getiren ve ev tipi kullanıcıların yanı sıra, lider firmaların da ilgisini çeken Microsoft, kurucusunu dünyanın en zengin insanlarından biri haline getirmiş durumda.

3. NVIDIA Corporation: 2,887 milyar dolar

NVIDIA, 1993 yılında kurulan bir Amerikan teknoloji şirketi. Kaliforniya merkezli şirket, grafik işlem birimleri veya GPU olarak bilinen ve özellikle gaming dünyasında büyük öneme sahip olan bir teknolojinin geliştiricisi. Bu nedenle otomotiv, 3 boyutlu görselleştirme ve yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerle iç içe geçmiş durumda. Esas büyümesi 1999 yılına rastlayan şirket, bu yıllarda GeForce 256'yı piyasaya sürdükten sonra kendi alanında devrim yarattı ve bugünkü popülaritesine erişti.

4. Alphabet Inc.: 1,970 milyar dolar

İlk olarak arama motoru olarak tanıştığımız Google, kısa süre önce resmi adını Alphabet Inc. olarak değiştirdi. Kapsamlı ve rakipsiz arama motoru işlevinin yanı sıra iş birliklerine ve şirketlere özel pek çok ek uygulama sunan Google, bugün dünyanın en güçlü şirketlerinden biri. 30'dan fazla popüler hizmet sunarak karını ve piyasa değerini sürekli artıran Google, şimdilerde yapay zeka teknolojileri üzerine çalışmaya başlamış durumda. Bu nedenle gelecekte de aynı ününü koruması oldukça yüksek bir ihtimal.

5. Saudi ARAMCO: 1,815 milyar dolar

Saudi ARAMCO, 2019 yılından beri petrol ve gaz üretiminde dünyanın en değerli şirketlerinden biri. Bu yıllarda borsa değerini ivmeli şekilde katlayan şirket, petrol ihraçlarında dev yüzdelere sahip. Yüksek talebin getirdiği değer artışı ve dünya petrol kaynaklarındaki azalma hesaba katıldığında, şirketin değerini önümüzdeki yıllarda daha da artırması söz konusu. Ayrıca petrol rezervlerinin büyük çoğunluğunu elinde bulundurduğundan politik olarak dünya dengelerini sarsma gücüne de sahip.

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6. Amazon.com Inc.: 1,784 milyar dolar

2019 yılında perakende ticaret platformu olarak hizmet vermeye başlayan Amazon, bugün dünyanın en pahalı şirketleri arasında. Geniş ürün yelpazesi, etkili teslimat süreçleri ve ekonomik fiyatlarıyla öncelikle Amerika'da değerlenen şirket, bugün dünyanın dört bir yanında aktif olarak kullanılıyor. İnternet kullanıcıları, tedarikçileri ve üreticileri ile yeni trendleri ilk uygulayan firmalardan olan Amazon, popülerliğini her geçen gün biraz daha artırıyor. Hatta Trendyol ve Hepsiburada gibi birçok şirketin de Amazon'dan ilham aldığını söylemek mümkün.

7. Meta Platforms Inc.: 1,330 milyar dolar

2004 yılında Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, yapay zeka ve metaverse gibi teknolojik gelişmeler sonucunda adını Meta olarak değiştirme kararı aldı. Meta yani sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine odaklanan bir bilgi birikimine işaret eden şirket, geleceğin ne yöne gideceğinin habercisi konumunda. Bu nedenle internet platformu olarak başlamasına rağmen altına pek çok popüler uygulamayı dahil ederek büyümesini sürdürüyor. Sadece reklam anlaşmalarından bile yılda onlarca milyar dolar kar ediyor.

8. Berkshire Hathaway Inc.: 943,1 milyar dolar

Sigorta, finans ve kamu hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren Berkshire Hathaway, Warren Buffet ile özdeşleşmiş durumda. Omaha, Nebraska merkezli firma dünyanın en pahalı borsa stoklarından bazılarına sahip. Bunun nedenleri arasında ise sürekli trendleri takip ederek sektör ağını genişleten vizyonu ve çatısına sürekli eklediği yeni marka stratejileri yer alıyor. Nitekim sigortanın yanı sıra demiryolu taşımacılığı, toptan ticaret, reasürans ve doğal gaz arzı gibi çok çeşitli alanlarda hizmetler veriyor.

9. Eli Lilly and Company: 884,095 milyar dolar

1876 yılında Amerikalı bir eczacı tarafından kurulan Eli Lilly and Company, aslında Amerikan İç Savaşı'na ilaç üretmek için başlatılan bir girişimdi. Ancak standartlaşmış formülleri ve kontrollü üretim süreçlerini devreye sokan ilk şirket oldu ve kısa sürede ilaç sektörünün lideri haline geldi. Özellikle insülin üretimindeki başarısı sonucu küresel devler arasına giren şirket, bugün yenilikçi ilaç araştırmaları ile konuşuluyor. Ayrıca psikiyatrik tedavi, onkoloji, endokrinoloji ve bağışıklık sistemi hastalıkları gibi çeşitli alanlarda dünya çapında tanınmış ilaçlardan bazılarını üretiyor.

10. Taiwan Semiconductor Manifacturing Company: 756,73 milyar dolar

Kısaca TSMC olarak bilinen ve 1987 yılında Taiwan'da kurulan şirket, dünyanın en büyük yarı iletken üretim şirketleri arasında. Yarı iletken çiplerin tasarım ve üretimini gerçekleştiren ilk şirket olarak bilinen TSMC, kendi alanında devrim yaratmış durumda. Bu nedenle Apple, Nvidia ve Qualcomm gibi teknoloji devlerine çip üretimi sağlıyor. Dolayısıyla bu tür şirketlerin değerinin artması çip gereksiniminin artması anlamına geldiğinden, TSMC de değerini sürekli artırıyor. Özellikle gelecekte girilmesi beklenen çip kıtlığı göz önünde bulundurulduğunda da en büyük potansiyele sahip firmalardan biri olarak öne çıkıyor.

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11. Broadcom Inc.: 734,07 milyar dolar

1961 yılında ABD'de kurulan Broadcom Inc. yarı iletken ve altyapı yazılım şirketi. Başlangıçta yüksek performanslı yarı iletkenler geliştirmeye odaklanan şirket, bugün ağ iletişimi, veri merkezi, kablosuz bağlantı, depolama ve geniş bant çözümleri gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip. Modern telekomünikasyon ağlarının temel taşlarını oluşturan ürünleriyle öne çıkan şirket, dünya genelinde milyonlarca cihazda kullanılan çözümler sunuyor. Özellikle ağ ve kablosuz bağlantı teknolojilerindeki yenilikleriyle tanınıyor.

12. Tesla Inc.: 640,749 milyar dolar

Elon Musk'la tanıdığımız Tesla, 2003 yılında Martin Eberhard ve Mark Tarpenning tarafından kurulan bir şirketti. İlk başta güneş panelleri ve piller üreten firma, doğru fonlama sayesinde bugün dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi haline geldi. Ek teşvikler ve reklamlarla dünya çapında bilinirlik kazınan Tesla, şu anda sedan, crossover, roadster ve kargo amaçlı kullanılacak bir kamyon da dahil olmak üzere çeşitli elektrikli araç modelleri üretiyor. Ve Elon Musk etkisiyle birlikte değerini artırmaya devam ediyor.

13. Jp Morgan Chase & Co.: 596,83 milyar dolar

JPMorgan Chase; ABD'deki en büyük, dünyadaki ise en büyük 6. ticari banka konumunda. Oldukça eski bir geçmişe sahip olan şirket, yatırım ve bankacılık hizmetleri konusunda tartışılmaz bir başarıya ve müşteri memnuniyetine sahip. Hizmetlerini ise özel bankacılığın yanı sıra servet idaresi hizmetleri gibi ayrıcalıklı alanlara yönlendirmiş durumda. Bu nedenle klasik bir banka ve bankacılık servisinden çok daha fazlasını sunuyor ve New York merkezli şirket değerini her geçen gün artırıyor.

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