Sizin de Şirketiniz Bir Gün Buraya Gelebilir: Dünyanın En Büyük Şirketlerinin Piyasa Değerleri
Sizin de Şirketiniz Bir Gün Buraya Gelebilir: Dünyanın En Büyük Şirketlerinin Piyasa Değerleri
Her girişimcinin en büyük hayali bir gün, adını dünyadaki en büyük şirketler listesine yazdırmaktır. Çoğu zaman bu uçuk bir hayal olsa bile Türkiye'nin, kendi ilinizin veya bölgenizin en profesyonellerinden biri olmamanız için hiçbir neden yok. Üstelik kim bilir, belki yeni yeni hayata geçirmeye başladığınız fikirler, gerçekten de milyarlarca insanı etkileme gücüne sahiptir.
O halde gelin; dünyanın en büyük şirketlerini, piyasa değerlerini ve onları zirveye taşıyan stratejileri inceleyelim! 💪😎
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1. Apple Inc.: 3,369 milyar dolar
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2. Microsoft Corporation: 3,093 milyar dolar
3. NVIDIA Corporation: 2,887 milyar dolar
4. Alphabet Inc.: 1,970 milyar dolar
5. Saudi ARAMCO: 1,815 milyar dolar
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6. Amazon.com Inc.: 1,784 milyar dolar
7. Meta Platforms Inc.: 1,330 milyar dolar
8. Berkshire Hathaway Inc.: 943,1 milyar dolar
9. Eli Lilly and Company: 884,095 milyar dolar
10. Taiwan Semiconductor Manifacturing Company: 756,73 milyar dolar
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