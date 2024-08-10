Sizin Aşkınız İmkansız mı?
Sizin Aşkınız İmkansız mı?
Aranızda muhteşem bir çekim olabilir ama bilirsiniz ki birlikte olduğunuz an her şey mahvolacaktır. Bazen sadece uzaktan bakmak iyi gelebilir. Sizin aşkınız imkansız mı?
Haydi testeeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Gelecek hakkında hangi konularda farklı görüşleriniz var?
4. Peki uyumlu olduğunuz konular ne?
5. Onunlayken veya onu düşündüğünde hangi duyguyu daha çok hissediyorsun?
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6. Peki siz nereden tanışıyorsunuz?
7. Onun önceki sevgillilerini biliyor musun veya tanıyor musun?
8. Son olarak ona karşı hissettiğin duygu ne?
Sizin aşkınız imkansız değil!
Sizin aşkınız imkansız!
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