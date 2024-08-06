Ne Kadar Mira Beylice'sin!
Ne Kadar Mira Beylice'sin!
Bir zamanların popüler dizisi Medcezir hepimizin aklında yer etmiştir. Prenses Mira karakteri ise hem giyimiyle hem de kişiliğiyle çok sevilmişti. Peki sen ne kadar Mira Beylice'sin!
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Sen Mira Beylice değilsin!
Sen kesinlike Mira Beylice'sin!
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