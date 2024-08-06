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Ne Kadar Mira Beylice'sin!

Ne Kadar Mira Beylice'sin!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
06.08.2024 - 17:01

Bir zamanların popüler dizisi Medcezir hepimizin aklında yer etmiştir. Prenses Mira karakteri ise hem giyimiyle hem de kişiliğiyle çok sevilmişti. Peki sen ne kadar Mira Beylice'sin!

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Sen Mira Beylice değilsin!

Sen Mira Beylice değilsin! Evet, senin Mira kadar gözün kör değil. Mantığınla hareket ediyor ve duygularını da herkese göstermeyi sevmiyorsun. Senin için hayat sadece aşk, eğlence demek değil. Hayatın gerçekleriyle yüzleşmiş ve bu nedenle de aslında biraz neşesi çalınmış birisin. Sen Mira Beylice değilsin çünkü sen hayatta güçlü durmayı seçmiş ve tek başına mücadele etmeyi sevmiş birisin!

Sen kesinlike Mira Beylice'sin!

Sen Mira Beylice'sin! Herkesin gözdesi ve her olayın içinde olan sen yine başroldesin. Tarzın, konuşmaların, fikirlerin ve iyiliğin ile herkesin kalbinde taht kuruyorsun. Duygularını herkesin içinde yaşamaktan çekinmiyorsun ve aynı zamanda konu odağı olmayı da seviyorsun. Aşk, senin hayatını daha yaşanılabilir kılan bir şey. Bu nedenle doğru kişiyi bulduğunda onun peşinden gider ve asla elini bırakmazsın. Sen Mira Beylice'sin çünkü sevdiklerini kıskanabilir ama aynı zamanda da hayatına giren herkesi büyüleyebilirsin!

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