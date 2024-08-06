Senin psikolojini takıntıların mı yönetiyor?

Bir göz at, belki de hayatının kontrolünü ele geçiren şey takıntıların! Kaçabilirsin belki, ama saklanamazsın. Onlar senin gölgen gibi peşini bırakmıyor. Takıntıların, psikolojik dengeyi alt üst eden birer hırsız gibi, hayat kaliteni düşürüyor. Ne zaman bir nebze olsun huzura erişmeye çalışsan, aklına bir şey geliyor ve o saatten sonra düşüncelerinle baş başa kalıyorsun. Oysa hayat bir nehir gibi akıp gidiyor ve senin o nehirdeki küçük bir yaprak olduğunu unutuyorsun. Takıntılarınla mücadele etmek, onları kontrol altına almak ve hayatının kontrolünü tekrar ele geçirmek istiyorsan, belki de ilk adımı atmanın zamanı gelmiştir. Unutma, hayat senin ve senin kontrolünde olmalı. Takıntılarınla dans etmeyi öğren, onları kontrol etmeyi öğren ve en önemlisi, onları hayatının merkezine koymayı bırak. Hayatta daha önemli şeyler var ve senin de hayatında daha önemli olan şeyler olmalı. İşte o zaman, takıntıların seni değil, sen takıntılarını kontrol eder hale gelebilirsin.