Görüş Bildir
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Senin Psikolojini Takıntıların mı Yönetiyor?

Senin Psikolojini Takıntıların mı Yönetiyor?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
06.08.2024 - 16:01

Senin psikolojini takıntıların mı yönetiyor?

Haydi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Bir olay hakkında sık sık düşünmeden edemediğinde kendini nasıl hissediyorsun?

3. Bir olay hakkında sık sık düşünmeden edemediğinde kendini nasıl hissediyorsun?

4. Günlük yaşamında tekrar eden düşünceler veya davranışların var mı?

5. Bir şeyi yapmayı unutursan veya eksik yaparsan, ne kadar endişelenirsin?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Sık sık "ya böyle olursa" veya "ya şöyle olursa" gibi senaryoları düşünüyor musun?

7. Evden çıkmadan önce en sık neyi kontrol edersin?

8. Bir şeyi yaparken mükemmel olması gerektiğini düşünüyor musun?

9. Kendi başarısızlıklarını nasıl karşılarsın?

9. Kendi başarısızlıklarını nasıl karşılarsın?

10. Son olarak bir işi teslim etmeden önce kaç kere kontrol edersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Senin psikolojini takıntıların yönetiyor!

Bir göz at, belki de hayatının kontrolünü ele geçiren şey takıntıların! Kaçabilirsin belki, ama saklanamazsın. Onlar senin gölgen gibi peşini bırakmıyor. Takıntıların, psikolojik dengeyi alt üst eden birer hırsız gibi, hayat kaliteni düşürüyor. Ne zaman bir nebze olsun huzura erişmeye çalışsan, aklına bir şey geliyor ve o saatten sonra düşüncelerinle baş başa kalıyorsun. Oysa hayat bir nehir gibi akıp gidiyor ve senin o nehirdeki küçük bir yaprak olduğunu unutuyorsun. Takıntılarınla mücadele etmek, onları kontrol altına almak ve hayatının kontrolünü tekrar ele geçirmek istiyorsan, belki de ilk adımı atmanın zamanı gelmiştir. Unutma, hayat senin ve senin kontrolünde olmalı. Takıntılarınla dans etmeyi öğren, onları kontrol etmeyi öğren ve en önemlisi, onları hayatının merkezine koymayı bırak. Hayatta daha önemli şeyler var ve senin de hayatında daha önemli olan şeyler olmalı. İşte o zaman, takıntıların seni değil, sen takıntılarını kontrol eder hale gelebilirsin.

Senin psikolojini takıntıların yönetmiyor!

Hayatın karmaşasında, senin gibi rahat bir ruha sahip olanlar gerçekten nadir bulunur. Senin düşüncelerin, seni değil, sen düşüncelerini yönetiyorsun. Hayatın akışına uyum sağlama konusunda gösterdiğin özen, adeta bir nehir gibi huzurlu ve sakin akışını sürdürüyor. Senin psikolojin, takıntıların pençesinde kıvranan bir kuş değil, özgürlüğünü ilan etmiş bir kartal gibi gökyüzünde süzülüyor. Çünkü sen, takıntılarına boyun eğmeyi reddediyorsun. Bir şey üzerinde uzun uzun düşünmeyi sevmiyorsun, çünkü biliyorsun ki, düşüncelerin çoğu zaman bir labirent gibi karmaşık ve çıkmaz sokaklarla dolu. Sonucu değiştiremeyeceğin bir durum için çabalamak da senin kitabında yok. Çünkü sen, enerjini gereksiz yere tüketmek yerine, daha önemli ve değerli şeylere harcamayı tercih ediyorsun. Psikolojik sağlamlığının sırrı, tam da bu rahatlığında yatıyor. Senin bu rahatlığın, hayatın tüm zorluklarına karşı bir kalkan gibi. Ve bu kalkan, seni hayatın tüm olumsuzluklarından, streslerinden ve endişelerinden koruyor. Senin bu rahatlığın, birçok kişinin hayalini kurduğu bir yaşam tarzı.

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın