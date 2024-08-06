Senin Psikolojini Takıntıların mı Yönetiyor?
Senin Psikolojini Takıntıların mı Yönetiyor?
Senin psikolojini takıntıların mı yönetiyor?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir olay hakkında sık sık düşünmeden edemediğinde kendini nasıl hissediyorsun?
4. Günlük yaşamında tekrar eden düşünceler veya davranışların var mı?
5. Bir şeyi yapmayı unutursan veya eksik yaparsan, ne kadar endişelenirsin?
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6. Sık sık "ya böyle olursa" veya "ya şöyle olursa" gibi senaryoları düşünüyor musun?
7. Evden çıkmadan önce en sık neyi kontrol edersin?
8. Bir şeyi yaparken mükemmel olması gerektiğini düşünüyor musun?
9. Kendi başarısızlıklarını nasıl karşılarsın?
10. Son olarak bir işi teslim etmeden önce kaç kere kontrol edersin?
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Senin psikolojini takıntıların yönetiyor!
Senin psikolojini takıntıların yönetmiyor!
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