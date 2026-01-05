Sizi Dişçi Koltuğundan Kurtaracak, “Keşke Daha Önce Yapsaydım” Diyeceğiniz 10 Rutin

Diş ağrısının ne derece katlanılamaz olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir anda gelir ve bütün gününüzü mahveder! Ama gerçek şu ki; diş ağrıları genellikle uzun süre ihmal edilen küçük alışkanlıkların bir sonucu. Bunların büyük bir kısmı önlenebilir! İşte dişçi koltuğuna daha az oturmak, hatta mümkünse hiç oturmamak isteyenlerin uygulaması gereken rutinler. 👇