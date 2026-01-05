Sizi Dişçi Koltuğundan Kurtaracak, “Keşke Daha Önce Yapsaydım” Diyeceğiniz 10 Rutin
Diş ağrısının ne derece katlanılamaz olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir anda gelir ve bütün gününüzü mahveder! Ama gerçek şu ki; diş ağrıları genellikle uzun süre ihmal edilen küçük alışkanlıkların bir sonucu. Bunların büyük bir kısmı önlenebilir! İşte dişçi koltuğuna daha az oturmak, hatta mümkünse hiç oturmamak isteyenlerin uygulaması gereken rutinler. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Dişlerinizi günde 2 defa fırçalamayı ihmal etmeyin!
2. Şarjlı diş fırçası kullanın!
3. Diş ipi kullanmayı alışkanlık haline getirin!
4. Ağız gargarasını arada bir değil, düzenli kullanın.
5. Şekerli ve asitli yiyeceklerden sonra hemen fırçalamayın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlığınızı fark edip önlem alın!
7. Çok sıcak ve çok soğuk yiyecek/içecekleri peş peşe tüketmeyin!
8. Dişlerinizi bir alet gibi kullanmaktan vazgeçin!
9. Altı ayda bir diş kontrolü yaptırın!
10. Diş eti kanamalarını normalleştirmeyin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın