Siz de Birkaç Saniyede Yapın: Gemini ile Sevdiklerinize Kalp Krizi Geçirtmeden Yapabileceğiniz Şakalar

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
10.10.2025 - 17:07

Yapay zekadan oluşturulan görseller her yanı sarmaya başladı. Özellikle Google'ın yapay zeka aistanı Gemini verilen promptlar üzerine öyle iyi sonuçlar veriyor ki son günlerde sosyal medyanın en büyük eğlencesi bu görseller oldu. En son eğlence de olmadık görsellerle sevdiklerimizi şakalamak!

Gemini ile yapılan görseller birer birer akıma dönüşüyor, bu akımların en iyilerini derleyip paylaşmıştık:

Şimdi de insanlar yapay zeka görsellerle birbirlerini şakalıyor! Nasıl yaptıklarını size de anlatalım:

🔗 Öncelikle gemini.google.com’a giryorsunuz veya Gemini uygulamasını telefonunuza buradan indiriyorsunuz.

📸 Yapmak istediğiniz şakanın bağlamına en uygun fotoğrafı yüklüyorsunuz.

📝 Yanında Nano Banana logosu olan muzu göreceğiniz resim olulşturma tuşunu seçiyorsunuz ve şakanıza gerçekçilik katacak en uygun direktifleri, yani prompt’u giriyorsunuz. Bu kadar!

Dilerseniz prompt'u kendiniz yazın, dilerseniz aşağıda yazılmış hallerini kopyalayın, dilerseniz ekran görüntüsü olarak atın. Şimdi akıma dönüşmüş şakalara geçebiliriz!

Akıma dönüşen en tatlı şakalardan biri "Bak, hayvan sahiplendim" şakası

Bir yandan beraber yaşadığınız sevdiklerinizin 'Hayvan sahiplensek nasıl olur?' sorusuna cevaplarını öğrenmek için birebir şaka!

Hayvan sahiplenme şakası nasıl yapılır?

Bu şaka için Gemini'da kullanmanız gereken promp şöyle:

Görseldeki odaya kirlenmiş bir [köpek cinsi girin] köpeği yerleştir. Köpek yerde yatar pozisyonda ve kameraya bakıyor olsun. Ortama uyumlu şekilde yerleştirilmiş, fotoğrafla bir bütün gibi ve gerçekçi ışıklandırma ve gölgelendirmeyle olsun.

Sevdiiklerinizin aklını almak için birebir: "Dövme yaptırdım" şakası

Bu şaka sayesinde bir yandan düşündüğünüz dövmenin sizde nasıl duracağını da görebilir ve ona göre karar verebilirsiniz. Kalıcı dövme yaptırmadan önce Gemini'a bir uğramak şart!

Dövme şakası nasıl yapılır?

İşte bu şaka için prompt'unuz:

Görseli yüklenmiş kişiyi aynı giysileri ile bir dövme stüdyosunda dövmeci koltuğunda uzanırken görselleştir. Kolun iç kısmında, üstü şeffaf kremli parlak şekilde yeni yapılmış bir dövme olsun. Dövmede [Ne olmasını istediğinizi buraya yazınız] olsun. Kişinin görselinde görülen dövmeleri haricinde dövmesi olmasın. Fotoğrafı yüklenmiş kişi arka planda flu gözüksün. Sanki bir cep telefonu ile çekilmiş geniş açı bir görsel gibi olsun.

Bu sefer onları biraz gıcık edelim: "Eve çiçek geldi" şakası

Bu sefer onları biraz gıcık edelim: "Eve çiçek geldi" şakası

Sevdikleriniz 'Nereden çıktı bu çiçek' diye düşünürken cevabın Gemini olduğu akıllarına gelmeyecek. Yalnız böyle şakalayayım derken 'Evet ben göndermiştim beğenmene sevindim' tarzında cevap alırsanız ne yaparsınız onu bilemedik! 😂

Çiçek geldi şakası nasıl yapılır?

Fotoğrafınıza o güzel çiçek buketini konduracak prompt şöyle:

Yüklenmiş görseldeki masaya dev bir buket çiçek yerleştir. Buket, kırmızı güllerden ve beyaz çiçeklerden oluşan güzel bir aranjman olsun. Sevgiliye yollanacak çiçek konseptinde olsun. Cep telefonu ile çekilmiş gibi dursun. Yerleştirilen çiçek sahnenin ışık ve renk uyumuna uygun bir şekilde ve gerçekçi olsun.

Çocuklarınıza derhal ders başı yaptıracak o şaka: "Öğretmenin kapıda, çabuk dersine” şakası

Öğretmen dışında okul müdürü diyerek abartabilirsiniz, orası artık size kalmış 😂

Öğretmenin geldi şakası nasıl yapılır?

Çocuğunuzun eğitim hayatında ufak çaplı bir devrim yaratacak o prompt şöyle:

Yüklenmiş görseldeki kapının dışına yüklenmiş diğer görseldeki kişiyi yerleştir. Kolları bağlı bir pozisyonda hafif gülümseyerek kameraya bakıyor olsun. Cep telefonu ile çekilmiş gibi dursun. Sahnenin ışık ve renk uyumuna uygun bir şekilde ve gerçekçi olsun. Özellikle yüze yansıyan ışığın tonu, şiddeti ve yönü yüklenen diğer fotoğraftaki ışıkla uyumlu olsun.

İnsanın içini cız ettiren o fena şaka: "Evdeki değerli eşya kırıldı" şakası

Bu şaka için sevdiklerinizin en çok değer verdiği eşyaları kullanmanızı tavsiye etmiyoruz çünkü sonuçlar aşırı gerçekçi!

Eşya kırıldı şakası nasıl yapılır?

Yüreklere indirmek için kullanacağınız şakanın promptu şöyle:

Görseldeki [eşyayı] fizik kurallarına uygun biçimde kırılmış gibi gösteren bir görsel oluştur. Sonuç insan kazasıyla gerçekleşmiş gibi, orijinal görselin ışıklandırma ve gölgeleriyle tam bir bütünlük içerisinde olsun.

