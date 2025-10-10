Siz de Birkaç Saniyede Yapın: Gemini ile Sevdiklerinize Kalp Krizi Geçirtmeden Yapabileceğiniz Şakalar

Çocuğunuzun eğitim hayatında ufak çaplı bir devrim yaratacak o prompt şöyle:

Yüklenmiş görseldeki kapının dışına yüklenmiş diğer görseldeki kişiyi yerleştir. Kolları bağlı bir pozisyonda hafif gülümseyerek kameraya bakıyor olsun. Cep telefonu ile çekilmiş gibi dursun. Sahnenin ışık ve renk uyumuna uygun bir şekilde ve gerçekçi olsun. Özellikle yüze yansıyan ışığın tonu, şiddeti ve yönü yüklenen diğer fotoğraftaki ışıkla uyumlu olsun.