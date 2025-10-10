Siz de Birkaç Saniyede Yapın: Gemini ile Sevdiklerinize Kalp Krizi Geçirtmeden Yapabileceğiniz Şakalar
Yapay zekadan oluşturulan görseller her yanı sarmaya başladı. Özellikle Google'ın yapay zeka aistanı Gemini verilen promptlar üzerine öyle iyi sonuçlar veriyor ki son günlerde sosyal medyanın en büyük eğlencesi bu görseller oldu. En son eğlence de olmadık görsellerle sevdiklerimizi şakalamak!
Şimdi de insanlar yapay zeka görsellerle birbirlerini şakalıyor! Nasıl yaptıklarını size de anlatalım:
Akıma dönüşen en tatlı şakalardan biri "Bak, hayvan sahiplendim" şakası
Hayvan sahiplenme şakası nasıl yapılır?
Sevdiiklerinizin aklını almak için birebir: "Dövme yaptırdım" şakası
Dövme şakası nasıl yapılır?
Bu sefer onları biraz gıcık edelim: "Eve çiçek geldi" şakası
Çiçek geldi şakası nasıl yapılır?
Çocuklarınıza derhal ders başı yaptıracak o şaka: "Öğretmenin kapıda, çabuk dersine” şakası
Öğretmenin geldi şakası nasıl yapılır?
İnsanın içini cız ettiren o fena şaka: "Evdeki değerli eşya kırıldı" şakası
Eşya kırıldı şakası nasıl yapılır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın