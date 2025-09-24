Son Dönemde Her Yerde Gördüğünüz 5 Nano Banana Fotoğraf Akımı (Evet, Siz de 3 Saniyede Yapabilirsiniz!)

Gemini’a yap diyorsun, yapıyor. Bu kadar... Şaka bir yana tam olarak ne istediğini yazman gerekiyor tabii ki. “Beni uğraştırma” diyorsan yazılmışı var. Buraya tıklıyorsun ve istediğin görseli yüklüyorsun. Sonra da aşağıdaki promptu kopyalıyorsun. Gerisini Gemini hallediyor. Sonuçları sen de paylaşmayı unutma!

''Resimdeki karakterin 1/7 ölçekli koleksiyon figürünü gerçekçi bir stilde, gerçek bir ortamda oluştur. Figür bir bilgisayar masasının üzerinde yer alıyor. Figürün yuvarlak, şeffaf ve yazısız bir akrilik kaidesi var. Bilgisayar ekranında, bu figürün 3D modelleme süreci görünüyor. Bilgisayar ekranının yanında, yüksek kaliteli koleksiyon figürlerini andıran tarzda tasarlanmış, üzerinde orijinal illüstrasyonun basılı olduğu bir oyuncak kutusu yer alıyor. Kutunun tasarımında iki boyutlu, düz illüstrasyonlar bulunuyor ve [xxx] yazıyor.''