Son Dönemde Her Yerde Gördüğünüz 5 Nano Banana Fotoğraf Akımı (Evet, Siz de 3 Saniyede Yapabilirsiniz!)
Son günlerde arkadaşlarının ve takip ettiğin sosyal medya hesaplarının paylaşımlarında bazı görseller dikkatini çekti. Kendilerinin üç boyutlu figürlerini paylaşıyorlar, beyaz perde önünde hayallerindeki evcil hayvanlarla veya hayranı oldukları ünlülerle poz veriyorlar… Ve bunu kolayca yapıyorlar. “Ya nasıl yapıyorsunuz ben de istiyorum!” diye isyan etmene gerek kalmadı çünkü bunları nasıl yaptıklarını anlattık! Ne kadar kolay olduğunu gördükten sonra bundan sonraki trendlere belki de sen yön vereceksin!
Öncelikle gördüğün tüm o trend olan görsellerin kaynağı yapay zeka! Tam adresi de Google Gemini!
İnsana elinde görselle oyuncakçı aratan akım: 3D Koleksiyon Trendi
İster tek başına halini ister evcil dostunu ister sevgilinle birlikte kendini 3D koleksiyon parçası yapabilirsin.
3D Koleksiyon görseli nasıl yapılır?
Geçmişe mi gittik geleceği mi görüyoruz çözemedik: Vintage Fotoğraf Trendi
Yaratıcılıkta sınır sensin. Beyaz perdenin önünle kiminle olmak istiyorsan görselini oluşturabilirsin.
Vintage Fotoğraf nasıl yapılır?
Teknoloji ne ara bu kadar ilerledi dedirtti: Hologram Trendi
İnsanlar bu akımda olmadık objeleri holograma çevirdiler. Her yer ışıl ışıl oldu!
Hologram görseli nasıl yapılır?
Bu trend yüzünden her yere sticker yapıştırmak istiyoruz, her yere: Kişiselleştirilmiş Sticker Akımı
Bu sticker’lar sayesinde matbaalar ve kırtasiyeler fazla mesai yapacak gibi duruyor…
Kişiselleştirilmiş Sticker nasıl yapılır?
Bu süsleri görene kadar onlara ihtiyacımız olduğunu bilmiyorduk: Çanta Aksesuarı Akımı
Çantalarımızın her yanını şöyle charm’lasak fena mı olurdu?
Çanta Aksesuarı görseli nasıl yapılır?
Bu akımlar gibi tüm dünyaya yayılan diğer akılmardan haberdar olmak ve herkesin kullandığı prompt’lara ulaşmak için Google Türkiye’nin Instagram hesabını takip edebilirsin.
