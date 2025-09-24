onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Son Dönemde Her Yerde Gördüğünüz 5 Nano Banana Fotoğraf Akımı (Evet, Siz de 3 Saniyede Yapabilirsiniz!)

Son Dönemde Her Yerde Gördüğünüz 5 Nano Banana Fotoğraf Akımı (Evet, Siz de 3 Saniyede Yapabilirsiniz!)

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
24.09.2025 - 20:11

Son günlerde arkadaşlarının ve takip ettiğin sosyal medya hesaplarının paylaşımlarında bazı görseller dikkatini çekti. Kendilerinin üç boyutlu figürlerini paylaşıyorlar, beyaz perde önünde hayallerindeki evcil hayvanlarla veya hayranı oldukları ünlülerle poz veriyorlar… Ve bunu kolayca yapıyorlar. “Ya nasıl yapıyorsunuz ben de istiyorum!” diye isyan etmene gerek kalmadı çünkü bunları nasıl yaptıklarını anlattık! Ne kadar kolay olduğunu gördükten sonra bundan sonraki trendlere belki de sen yön vereceksin!

Öncelikle gördüğün tüm o trend olan görsellerin kaynağı yapay zeka! Tam adresi de Google Gemini!

Trend olan veya olmayan, şaşırarak baktığın tüm o görseller Google’ın yapay zeka asistanı Gemini ile yapılıyor. Gemini üzerinden hem o kadar kolay oluşturuluyor hem de o kadar iyi sonuçlar alınıyor ki, herkes yapmak istiyor ve böylece görseller viral oluveriyor. En büyük soruna cevap verdik, artık son günlerin en popüler akımlarına geçiş yapabiliriz!

İnsana elinde görselle oyuncakçı aratan akım: 3D Koleksiyon Trendi

İnsana elinde görselle oyuncakçı aratan akım: 3D Koleksiyon Trendi

Bu akımda üretilen görsel sonuçlar o kadar iyi ki bu modellere gerçekte de sahip olmak için yaptırmaya çalışanlar, 3D baskı aleti olan arkadaşlarını darlayanlar var!

İster tek başına halini ister evcil dostunu ister sevgilinle birlikte kendini 3D koleksiyon parçası yapabilirsin.

İster tek başına halini ister evcil dostunu ister sevgilinle birlikte kendini 3D koleksiyon parçası yapabilirsin.
İster tek başına halini ister evcil dostunu ister sevgilinle birlikte kendini 3D koleksiyon parçası yapabilirsin.

3D Koleksiyon görseli nasıl yapılır?

3D Koleksiyon görseli nasıl yapılır?

Gemini’a yap diyorsun, yapıyor. Bu kadar... Şaka bir yana tam olarak ne istediğini yazman gerekiyor tabii ki. “Beni uğraştırma” diyorsan yazılmışı var. Buraya tıklıyorsun ve istediğin görseli yüklüyorsun. Sonra da aşağıdaki promptu kopyalıyorsun. Gerisini Gemini hallediyor. Sonuçları sen de paylaşmayı unutma!

''Resimdeki karakterin 1/7 ölçekli koleksiyon figürünü gerçekçi bir stilde, gerçek bir ortamda oluştur. Figür bir bilgisayar masasının üzerinde yer alıyor. Figürün yuvarlak, şeffaf ve yazısız bir akrilik kaidesi var. Bilgisayar ekranında, bu figürün 3D modelleme süreci görünüyor. Bilgisayar ekranının yanında, yüksek kaliteli koleksiyon figürlerini andıran tarzda tasarlanmış, üzerinde orijinal illüstrasyonun basılı olduğu bir oyuncak kutusu yer alıyor. Kutunun tasarımında iki boyutlu, düz illüstrasyonlar bulunuyor ve [xxx] yazıyor.''

Geçmişe mi gittik geleceği mi görüyoruz çözemedik: Vintage Fotoğraf Trendi

Geçmişe mi gittik geleceği mi görüyoruz çözemedik: Vintage Fotoğraf Trendi

Herkes anlaşmış da poz verilen bir beyaz perde bulup sırayla poz vermişler hissiyatı veren akımda insanlar en çok beraber fotoğraf çektirmek istedikleri kişileri yanlarına koydu ve kendi çocukluk hallerini kucaklarına aldı. Kimisi de hayalindeki evcil hayvanla poz verdi!

Yaratıcılıkta sınır sensin. Beyaz perdenin önünle kiminle olmak istiyorsan görselini oluşturabilirsin.

Yaratıcılıkta sınır sensin. Beyaz perdenin önünle kiminle olmak istiyorsan görselini oluşturabilirsin.
Yaratıcılıkta sınır sensin. Beyaz perdenin önünle kiminle olmak istiyorsan görselini oluşturabilirsin.

Vintage Fotoğraf nasıl yapılır?

Vintage Fotoğraf nasıl yapılır?

Herkesin ortak kullandığı prompt’u sen de kullanarak aynı görsellerden oluşturabilirsin. Farklı sonuçlar almak için prompt’ta değişiklikler de yapabilirsin, orası sana kalmış. Vintage fotoğraf üretmen için tıklaman gereken yer burası. Aşağıdaki promptu gir ve fotoğrafın hazırsa Gemini da hazır!

''Birinci ve ikinci fotoğraftaki kişileri kullanarak, eski tarz anlık fotoğraf formatında yeni bir görsel oluştur. Bu fotoğrafta, iki kişi yan yana kameraya bakarak gülümsüyor olsun. Kişilerin arkasındaki tüm arka planı düz beyaz perdelerle değiştir. Görsel, karanlık bir odada doğrudan patlayan flaşla çekilmiş gibi görünmeli; ışık parlak ve önden gelmeli, fotoğrafın kenarları ise hafif bulanık olmalı. En önemli kural olarak, yüzleri kesinlikle değiştirme; yüklenen fotoğraflardaki yüz özellikleri ve ifadeleri birebir aynı kalmalı.''

Teknoloji ne ara bu kadar ilerledi dedirtti: Hologram Trendi

Teknoloji ne ara bu kadar ilerledi dedirtti: Hologram Trendi

Bundan yıllar sonra hologramlarda teknolojisi hayatımızda yer edindiğinde bu trendi anımsayacağız. “Vay be” diyeceğiz, “Bu günlerin geleceğini görmüştük...”

İnsanlar bu akımda olmadık objeleri holograma çevirdiler. Her yer ışıl ışıl oldu!

İnsanlar bu akımda olmadık objeleri holograma çevirdiler. Her yer ışıl ışıl oldu!
İnsanlar bu akımda olmadık objeleri holograma çevirdiler. Her yer ışıl ışıl oldu!

Hologram görseli nasıl yapılır?

Hologram görseli nasıl yapılır?

Bu “ışıltılı” trende katılmak için prompt’unu hazırladık, kullanımına sunuyoruz. Buraya tıklıyorsun, aşağıdaki promptu kopyalayıp kendine göre özelleştiriyorsun ve kendi görsellerini oluşturuyorsun.

''Kameraya gülümseyerek bakan genç bir kadın. Kahverengi, kapüşonlu bir sweatshirt ve kot pantolon giymiş. Sağ elini havaya kaldırmış ve elindeki akıllı telefonla kendi fotoğrafını (selfie) çekiyor. Görselin en dikkat çekici ve ayırt edici özelliği ise kadının elindeki telefon: Bu, sıradan bir telefon değil. Parlak mavi bir ışıkla parlıyor ve iç devrelerini gösteren şeffaf, fütüristik bir tasarıma sahip.''

Bu trend yüzünden her yere sticker yapıştırmak istiyoruz, her yere: Kişiselleştirilmiş Sticker Akımı

Bu trend yüzünden her yere sticker yapıştırmak istiyoruz, her yere: Kişiselleştirilmiş Sticker Akımı

Dikkat et, bu sticker akımı yüzünden insanlarla tek iletişim yolun bu olabilir. Her ana uygun sticker’larını üretip bunları göndererek konuşmaya başlayabilirsin o yüzden çok kaptırma. Ama gel de şunların şirinliğine kapılma!

Bu sticker’lar sayesinde matbaalar ve kırtasiyeler fazla mesai yapacak gibi duruyor…

Bu sticker’lar sayesinde matbaalar ve kırtasiyeler fazla mesai yapacak gibi duruyor…
Bu sticker’lar sayesinde matbaalar ve kırtasiyeler fazla mesai yapacak gibi duruyor…

Kişiselleştirilmiş Sticker nasıl yapılır?

Kişiselleştirilmiş Sticker nasıl yapılır?
Kişiselleştirilmiş Sticker nasıl yapılır?

Buraya tıklayarak ve aşağıdaki promptu kopyalarak kolayca oluşturabilirsin ve eşine dostuna göndererek “konuşamam, sadece sticker” diyebilirsin.

''Eklediğim görselin sevimli stickerlarını oluşturur musun?''

Bu süsleri görene kadar onlara ihtiyacımız olduğunu bilmiyorduk: Çanta Aksesuarı Akımı

Bu süsleri görene kadar onlara ihtiyacımız olduğunu bilmiyorduk: Çanta Aksesuarı Akımı

İnsanlar Gemini ile sevdiği kişileri, eşyaları, hayvanları öyle güzel çanta aksesuarına çevirdi ki tüm dünyada viral oldu. Bu akımların da en fena yönü bu işte, insan yana yakıla oluşturduğu görselin gerçeği de olsun istiyor.

Çantalarımızın her yanını şöyle charm’lasak fena mı olurdu?

Çantalarımızın her yanını şöyle charm’lasak fena mı olurdu?
Çantalarımızın her yanını şöyle charm’lasak fena mı olurdu?

Çanta Aksesuarı görseli nasıl yapılır?

Çanta Aksesuarı görseli nasıl yapılır?

Durduk yere çanta masrafına sokabilecek prompt’un aşağıda, buraya tıklayıp Gemini Nano Banana'da hemen oluşturmaya başla. Bakalım sen yüklediğin fotoğraflarla nasıl sonuçlar alacaksın?

  • ''“Kedimi boncuklu bir çanta süsüne dönüştür.”

  • “Muzumu sevimli, doldurulmuş (pelüş) bir çanta süsüne dönüştür.”

  • “Beni ve en yakın arkadaşımı sevimli, doldurulmuş (pelüş) çanta süslerine dönüştür.”

  • 'Köpeğimi tüylü, doldurulmuş (pelüş) bir çanta süsüne dönüştür.'

Bu akımlar gibi tüm dünyaya yayılan diğer akılmardan haberdar olmak ve herkesin kullandığı prompt’lara ulaşmak için Google Türkiye’nin Instagram hesabını takip edebilirsin.

Bu akımlar gibi tüm dünyaya yayılan diğer akılmardan haberdar olmak ve herkesin kullandığı prompt’lara ulaşmak için Google Türkiye’nin Instagram hesabını takip edebilirsin.

Hesabın adresi: https://www.instagram.com/googleturkiye

Belli başlı akımları ve o akımlara ait içerikler üretmeyi öğrendin, artık gerisi sende. Bundan böyle kendi ürettiğin prompt’ları da Google Türkiye hesabıyla paylaş, yorumlarda diğer insanların yaratıcılıklarından ilham al. Gemini ile hayal gücünün gerçeğe dönüşmesi sana bir prompt kadar uzak!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın