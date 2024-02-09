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Sırf Üzerinizde Harika Göründüğü İçin Sizi Spor Salonuna Gitmeye İkna Edecek Parçalar

etiket Sırf Üzerinizde Harika Göründüğü İçin Sizi Spor Salonuna Gitmeye İkna Edecek Parçalar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 10:58

Spor salonuna gitmek için motivasyon arayanlar, dikkat! Sizi aktif yaşam tarzınıza yönlendirecek, üzerinizde harika duracak parçaları bir araya getirdik. Crop üstlerden fitilli spor takımlarına kadar, bu ürünler spor salonunda kendinizi özgür ve şık hissetmenizi sağlayacak.

Bu içerik 08.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bu takım, spor yaparken rengi ve şık tasarımıyla spor keyfinizi artıracak!

Bu takım, spor yaparken rengi ve şık tasarımıyla spor keyfinizi artıracak!

Askılı sırt dekolteli, göğüs bölümü süngerli bu crop, ekstra esnek ve yüksek bel özellikleriyle birlikte toparlayıcı bir etkiye sahip. Sırt dekoltesi ise hem estetik bir görünüm sağlıyor hem de hareket özgürlüğü sunuyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Bugasy Kadın Lacivert Kalça Tasarımlı Tayt

Bugasy Kadın Lacivert Kalça Tasarımlı Tayt

Bu tayt, her kadının gardırobunda olması gereken bir parça! Çarpıcı özelliklerle dolu olan bu tayt, likralı yapısı sayesinde size mükemmel bir uyum sağlar. İç gösterme sorununu ortadan kaldıran bu tayt, aynı zamanda potluk yapmayan bir yapıya sahiptir. Yani tüm gün boyunca rahatlıkla giyebilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Tarzınızı konuşturmanın ve spor yaparken bile şıklığınızdan ödün vermemenin tam zamanı!

Tarzınızı konuşturmanın ve spor yaparken bile şıklığınızdan ödün vermemenin tam zamanı!

Kendinizi özel hissettirecek ve bakışları üzerinize çekecek olan bu eşsiz üst, terletmeyen ve esnek bir kumaştan üretilmiş. Hem spor salonunda hem de günlük yaşamda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ürün, sırt tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Gymwolves Kadın Uzun Kollu Dikişsiz Spor Tişört

Gymwolves Kadın Uzun Kollu Dikişsiz Spor Tişört

Eğer spor salonunda sık sık ter döküyorsanız, Yüksek Destekli Spor BRA tam size göre! Bu spor üst, antrenman seanslarınızı bir üst seviyeye taşıyacak şekilde tasarlanmış. İster yoğun bir kardiyo seansı, ister ağırlık kaldırma ya da yoga dersi olsun, bu spor BRA'sı tüm bu aktiviteler sırasında size mükemmel bir destek sağlayacaktır.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok beğendim çok rahat bir ürün.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Seamless Toparlayıcı Spor Şort Tayt

Seamless Toparlayıcı Spor Şort Tayt

Bu şort tayt, spor yaparken bacaklarınızı ve kalçanızı sıkıca sararak, vücut hatlarınızı mükemmel bir şekilde ortaya çıkarır. Kendinizi daha fit ve güzel hissetmenizi sağlayacaktır. Süper Slim Fit Tayt, sadece spor yaparken değil, günlük yaşamınızda da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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The Step Sports Straight Bordo Kadın Crop Tek Omuz Spor Büstiyer

The Step Sports Straight Bordo Kadın Crop Tek Omuz Spor Büstiyer

Bu ürün, dört yöne esneme kabiliyetine sahip streç malzemeden üretilmiş. Spor aktiviteleri ve günlük kullanım için idealdir. Eğer kendinizi özel ve rahat hissetmek istiyorsanız, Straight Crop Tek Omuz Spor Büstiyeri tam da sizin için tasarlanmış bir ürün.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsibura

Gymwolves Kadın Spor Şort

Gymwolves Kadın Spor Şort

Yeni sezonda dolabınızda bulunması gereken ürünlerden biri olan bu ultra yumuşak ve çok yönlü şort, her mevsim ve her ortamda sizi rahat ettirecek. Evde, salonda, fitness merkezinde, yoga stüdyosunda ya da dışarıda koşu yaparken; bu şort, her zaman favoriniz olacak!

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok tarz bi şort tavsiye ederim.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Puma Flawless High Waist Training Kadın Tayt

Puma Flawless High Waist Training Kadın Tayt

Puma'nın dar kesim, yüksek bel taytı, şık tasarımı ve mükemmel duruşuyla göz kamaştırıyor. İki yanındaki kullanışlı cepleri sayesinde, küçük eşyalarınızı yanınızda taşımanız artık çok daha kolay.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Steps Menekşe Desen Çapraz İp Askılı Spor Büstiyer

Steps Menekşe Desen Çapraz İp Askılı Spor Büstiyer

İp Askılı Spor Büstiyer, spor salonlarının yeni trend parçası olmaya aday! Şık ve dinamik tasarımıyla dikkat çeken bu büstiyer, spor dolabınızın vazgeçilmez bir parçası olacak.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kızımla, annesine aldım. Kaliteli kumaşları, tam bedeni uygun oldu.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Crop-Tayt Fitilli Takım

Crop-Tayt Fitilli Takım

Fitilli CropTayt Spor Takımı, vücut hatlarınızı mükemmel bir şekilde sergileyen yapışkan bir duruşa sahiptir. Bu spor takımı, fitilli tasarımı ile hem konforlu hem de şık bir görünüm sunar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Reebok Rı French Terry Siyah Fransız Havlu Şort

Reebok Rı French Terry Siyah Fransız Havlu Şort

Bu şort, vücudu saran dar kesimi ve rahat bir kullanım deneyimi sunan kordona sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yalnızca spor yaparken değil, günlük yaşamınızda da rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu şort, yumuşak Fransız havlu kumaşı sayesinde gün boyu konfor sunacaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Ozorenza Kadın Mint Yeşil Sporcu Sütyen Büstiyer

Ozorenza Kadın Mint Yeşil Sporcu Sütyen Büstiyer

Kadın Sporcu Sütyen Büstiyer, hem modanın son trendlerine uyum sağlamanızı hem de işlevsellikten ödün vermemenizi sağlar.  Rahat, yumuşak ve nefes alabilir bir yapıya sahip olan bu ürün, cildinizi de düşünür. Bu sporcu sütyeni ile hem şıklığınızı hem de rahatınızı bir arada yaşayın.

Ürüne buradan ulaşın.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürünü ikinci kez alışım. Daha önce de grisini almıştım. Çok memnun kaldım. 30 40 derece yıkama programında yıkadım çekme, lastikte bozulma olmadı.

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