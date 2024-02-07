Bırakın Evi Temizlemeyi Uyumaya Bile Zamanı Olmayan Ebeveynler İçin 15 Ürün
Bırakın Evi Temizlemeyi Uyumaya Bile Zamanı Olmayan Ebeveynler İçin 15 Ürün
Yoğun tempoda çalışan ve uyumaya dahi fırsat bulamayan ebeveynler için hayatı kolaylaştıran 15 ürünü sizler için derledik. Bu ürünler, ev işlerini hafifletirken, zamanınızı daha verimli kullanmanıza yardımcı olacak. İşte, ev temizliğini bir kenara bırakıp kendinize zaman ayırmanızı sağlayacak o 15 mucizevi ürün...
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1. Bebek ürünlerinin temizliği konusunda titiz ebeveynler için GRASS Biberon Kurutma Ünitesi.
2. Dr. Beckmann Express Leke Kalemi
3. Korbell bebek bezi çöp kutusu.
4. Tommee Tippee Elektrikli Sterilizatör
5. Black Decker Dustbuster 7,2 V Şarjlı El Süpürgesi
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6. Biberon Fırça Temizleme Seti
7. Cif Power Shine Cleanboost Sprey Temizleyici Banyo İçin Kireç Çözücü
8. Siemens Otomatik Kahve Espresso Makinesi Temizleme Tableti 10'lu
9. Fırça 28 Parçalı Elektrikli Yıkayıcı Matkap Fırçası Seti
10. SAUBERKUGEL, çantalar için tekrar kullanılabilir antibakteriyel temizleyici.
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11. SOARFLY 48000 Hz Ultrasonik Temizleme Cihazı
12. Vanish Kosla Oxi Action Zorlu Lekelere Özel Pratik Leke Çıkarıcı Halı Sprey
13. O-Cedar EasyWring Mikrofiber Spin Mop, Kovalı Zemin Temizleme Sistemi
14. Boxgear Mobilya Markalama Tamir Takımı
15. Hiware 5 Mikrofiber Kılıflı Pencere Panjuru Toz Alma Fırçası
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