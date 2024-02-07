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Bırakın Evi Temizlemeyi Uyumaya Bile Zamanı Olmayan Ebeveynler İçin 15 Ürün

etiket Bırakın Evi Temizlemeyi Uyumaya Bile Zamanı Olmayan Ebeveynler İçin 15 Ürün

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 12:04

Yoğun tempoda çalışan ve uyumaya dahi fırsat bulamayan ebeveynler için hayatı kolaylaştıran 15 ürünü sizler için derledik. Bu ürünler, ev işlerini hafifletirken, zamanınızı daha verimli kullanmanıza yardımcı olacak. İşte, ev temizliğini bir kenara bırakıp kendinize zaman ayırmanızı sağlayacak o 15 mucizevi ürün...

Bu içerik 03.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Bebek ürünlerinin temizliği konusunda titiz ebeveynler için GRASS Biberon Kurutma Ünitesi.

1. Bebek ürünlerinin temizliği konusunda titiz ebeveynler için GRASS Biberon Kurutma Ünitesi.

Bu ürün, biberonlar, suluklar, emzikler gibi havalandırılarak kurutulması gereken eşyalar için ideal bir çözüm sunuyor. Dikey kurutma imkanı sağlayan bu pratik ünite, bebek ürünlerinin hijyenini sağlamada ve zaman kazanmanızda büyük bir yardımcı olacaktır.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok güzel ve damlacıkların 'çimlerin' üzerine nasıl düştüğünü görmeye bayılıyorum. Şimdi birkaç günlük kullanımla süper işlevsel olduğunu söyleyebilirim. Şişeleri, bardakları, çatal bıçakları, emzikleri koyabilirsiniz.... Her şekle kolayca uyum sağlıyor. Çok hijyenik ve temizlemesi çok kolay. Kesinlikle tavsiye ederim!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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2. Dr. Beckmann Express Leke Kalemi

2. Dr. Beckmann Express Leke Kalemi

Express leke kalemi, giysileriniz üzerine beklenmedik bir şekilde dökülen yağ veya leke gibi hoş olmayan maddeleri hızla ve kolaylıkla temizlerken, aynı zamanda giysilerinizin renk ve dokusunu da korur. Bu ürün, her zaman yanınızda bulunabilecek bir üründür ve çocuklarınızın üzerlerine bir şeyler döktüğünde hızlı bir temizlik için hayatınızı kolaylaştıracaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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3. Korbell bebek bezi çöp kutusu.

3. Korbell bebek bezi çöp kutusu.

Korbell'in bebek bezi çöp kutusu, özellikle yeni ebeveynler için vazgeçilmez bir yardımcıdır. Bebeklerin bezlerini değiştirirken oluşan koku, çoğu zaman evin geneline yayılır ve rahatsız edici bir durum oluşturur. Ancak Korbell'in çöp kutusu, bu sorunu çift dikişli ve kauçuk yaylı sistemle çözer. Kokuları hapsederek evin diğer bölgelerine yayılmasını önler.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kokuyu gerçekten içerde tutuyor eve yayılmıyor. İçindeki çöpü atarken burnunuzu iyi kapatmanızı tavsiye ederim :)Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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4. Tommee Tippee Elektrikli Sterilizatör

4. Tommee Tippee Elektrikli Sterilizatör

Bu ürün bebek besleme ekipmanlarınızı yıkadıktan sonra, bu elektrikli sterilizatör, %100 doğal buhar kullanarak mikropların %99'unu yok eder. Bu işlemi sadece 5 dakika içinde gerçekleştirir ve aynı anda 6 adede kadar biberonu sterilize edebilir. Üstelik bu sterilizatör, çeşitli biberonlar, emzikler ve göğüs pompası aksesuarları ile uyumludur.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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5. Black Decker Dustbuster 7,2 V Şarjlı El Süpürgesi

5. Black Decker Dustbuster 7,2 V Şarjlı El Süpürgesi

Bu kablosuz el süpürgesi, geniş vantuz özelliği sayesinde ev temizliğinizi büyük ölçüde kolaylaştıracak bir alet. Büyük parçaları bile kolayca emebilme yeteneği, bu süpürgenin öne çıkan özelliklerinden biri. Bu sayede, çocuklu ailelerin günlük temizlik işlerini hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamasına yardımcı olacaktır.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kaliteli bir ürün. Çekiş gücü bu tip süpürgeler için yeterli. Kutu içinden küçük fırçalı bir başlık ve duvar şarj ünitesi ile birlikte geliyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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6. Biberon Fırça Temizleme Seti

6. Biberon Fırça Temizleme Seti

Üçü bir arada temizleme fırçası hem yumuşak hem de esnektir. Bu özellikleri sayesinde, şişenin en derin noktalarına bile rahatlıkla ulaşabilir. Şişeyi her türlü açıyla sığdırma yeteneği, hiçbir ölü köşe bırakmadan temizlik yapabilme imkanı sunuyor. Bu ürün, bebek bakımı sürecindeki görevlerinizi büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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7. Cif Power Shine Cleanboost Sprey Temizleyici Banyo İçin Kireç Çözücü

7. Cif Power Shine Cleanboost Sprey Temizleyici Banyo İçin Kireç Çözücü

Bebekler, gün içerisinde hızla kirlenebilirler ve bu durum onların hemen banyo yapmalarını gerektirir. Ancak, bebeklerinizi hızlı ve etkili bir şekilde banyoya sokabilmeniz için, banyonun da aynı hız ve etkinlikte temizlenmesi gerekmektedir. İşte tam bu noktada, Cif Powder Banyo İçin Kireç Çözücü devreye girer. Bu ürün, banyonuzu sizi uğraştırmadan, hızlı ve etkili bir şekilde temizler.

Ürüne buradan ulaşın.

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8. Siemens Otomatik Kahve Espresso Makinesi Temizleme Tableti 10'lu

8. Siemens Otomatik Kahve Espresso Makinesi Temizleme Tableti 10'lu

Kahve otomatları ve termos sürahiler için ideal olan bu ürün, kahve yağ birikintilerini güvenli ve etkin bir şekilde temizler. Kullanımı son derece kolay olan bu temizleme tabletleri size temizlik konusunda büyük ölçüde zaman kazandıracaktır. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Philips tam otomatik kahve makinem için aldım. Ayrıca yıllardır kullandığım termosumda biriken kahverengi tortuyu kaldırmakta da harika iş çıkardı. Bir tane tableti termosa atıp ağzına kadar su koyup gece boyu beklettiğimde sabah termos içi ilk günkü gibi parlıyordu. Makinemden çıkan kahvenin tadı da değişti.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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9. Fırça 28 Parçalı Elektrikli Yıkayıcı Matkap Fırçası Seti

9. Fırça 28 Parçalı Elektrikli Yıkayıcı Matkap Fırçası Seti

Temizlik işlerini hızlı ve etkili bir şekilde tamamlamak için elektrikli matkaplara takabileceğiniz fırçaları deneyin. Bu fırçalar, sıradan matkaplarınızı veya darbeli anahtarlarınızı saniyeler içinde güçlü bir temizleme aletine dönüştürür. Böylece, zorlu temizlik işlerini daha hızlı ve daha kapsamlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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10. SAUBERKUGEL, çantalar için tekrar kullanılabilir antibakteriyel temizleyici.

10. SAUBERKUGEL, çantalar için tekrar kullanılabilir antibakteriyel temizleyici.

Gümüş iyonları ile zenginleştirilmiş antibakteriyel iç topun, çantanızda bulunan bakterilerin %99,8'ini etkisiz hale getirmesiyle öne çıkıyor. Bu sayede, çocuklarınızın çantalarındaki tüm kırıntıları sizin uğraşmanıza gerek kalmadan toplayacaktır.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Vaat ettiği şeyi yapıyor ve günlük yaşamda süper pratik bir yardımcı.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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11. SOARFLY 48000 Hz Ultrasonik Temizleme Cihazı

11. SOARFLY 48000 Hz Ultrasonik Temizleme Cihazı

Bu cihaz 48000 Hz frekansında ultrasonik dalgalar oluşturarak gözlükler, mücevherler ve diğer minik eşyalarınızdaki tozu ve kirleri hassas bir şekilde temizler. Bu işlem sadece birkaç saniye sürer ve sonucunda değerli eşyalarınız yeni gibi parıldar ve derinlemesine bir saflık kazanır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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12. Vanish Kosla Oxi Action Zorlu Lekelere Özel Pratik Leke Çıkarıcı Halı Sprey

12. Vanish Kosla Oxi Action Zorlu Lekelere Özel Pratik Leke Çıkarıcı Halı Sprey

Biliyoruz ki, çocuklu evlerde halılar adeta bir leke ve kir magneti gibi çalışır. Ancak Vanish Kosla Oxi Action halı temizleme spreyi ile bu durum artık sorun olmaktan çıkıyor. Bu ürün, pratik kullanımı sayesinde sizlere zaman ve enerji tasarrufu sağlayacaktır.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Aracımın koltuğunda su lekeleri vardı, uygulama metoduna göre köpüğü sıkıp 5 dakika bekleyip silme işlemini gerçekleştirdim, lekeden eser yoktu. Kesinlikle çok kaliteli pratik bir ürün.

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13. O-Cedar EasyWring Mikrofiber Spin Mop, Kovalı Zemin Temizleme Sistemi

13. O-Cedar EasyWring Mikrofiber Spin Mop, Kovalı Zemin Temizleme Sistemi

OCedar EasyWring Spin Mop Sistemi, ayak pedalı döner paspas tasarımı sayesinde eller serbest sıkma özelliği sunar. Bu, paspaslama sırasında daha az karışıklık ve zeminlerin daha hızlı kuruması için su ve nem kontrolü sağlayarak ev işlerinizi kolaylaştıracaktır.

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14. Boxgear Mobilya Markalama Tamir Takımı

14. Boxgear Mobilya Markalama Tamir Takımı

Çizikler, yüzeydeki çentikler veya renk değişikliklerini bir kenara bırakın ve onların kalıcı olarak yok olduğunu gözlemleyin. Ahşap levhalar arasındaki boşlukları en kolay ve pratik şekilde boya kalemleri ile doldurun.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bunlar harika renkler! Rötuş yapmam gereken ahşap parçasına mükemmel uyum sağlıyor!

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15. Hiware 5 Mikrofiber Kılıflı Pencere Panjuru Toz Alma Fırçası

15. Hiware 5 Mikrofiber Kılıflı Pencere Panjuru Toz Alma Fırçası

Panjur tozluğu, pencere panjurlarınızın, klima panjurlarının ve araba jaluzilerinin temizliği için mükemmel bir araç. Bu sayede, bu eşyalarınız daha temiz bir şekilde çalışıp pratik bir temizleme sağlıyor.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

 Bunlar gerçekten işe yarıyor! Birkaç panjuru etkili bir şekilde temizlemek için denedim ve iyi bir sonuç verdi.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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