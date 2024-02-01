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İpekyol ve Twist Markalarının Büyüleyici Dünyasına Adım Atın ve Bu Eşsiz Fırsat İndirimlerini Kaçırmayın!

etiket İpekyol ve Twist Markalarının Büyüleyici Dünyasına Adım Atın ve Bu Eşsiz Fırsat İndirimlerini Kaçırmayın!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 21:00

İpekyol ve Twist markalarının büyüleyici ürün yelpazesinde %70'e varan indirimlerle karşılaşmaya hazır olun. Bu fırsatlarla dolu dünya, alt giyimden, zarif çizgileriyle dikkat çeken ceketlere kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip. İster günlük yaşamınızda rahatlık arayın, ister şık bir davet için olağanüstü bir parça arayın bu indirimlerle dolu koleksiyon sizin için mükemmel seçenekler sunuyor. 

Bu içerik 01.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Twist Karma Cepli Puffer Mont

Twist Karma Cepli Puffer Mont

Bu mont, özellikle mavi rengi ile göz alıcı bir görünüme sahip. Kış aylarında hem sıcak tutacak hem de şıklığınızı koruyacak olan bu mont, geniş cepleri sayesinde kullanım kolaylığı da sunuyor. 

İndirimli fiyatı 4.099,30 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

İpekyol'un büyüleyici dökümlü blazer yeşil ceketi, gardırobunuzdaki en şık parçalardan biri olmaya aday.

İpekyol'un büyüleyici dökümlü blazer yeşil ceketi, gardırobunuzdaki en şık parçalardan biri olmaya aday.

İster iş toplantılarınızda, ister özel davetlerde, isterseniz de günlük kullanımda tercih edebileceğiniz bu ceket, kombinlerinize sofistike bir hava katacak.

İndirimli fiyatı 1.019,30 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

1 beden küçük alabilirsiniz. Gayet rahat bir ceket.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

İpekyol Drapeli Midi Elbise

İpekyol Drapeli Midi Elbise

İpekyol'un bu drapeli midi elbisesi, feminen çizgileri ve modern tasarımı ile her yaş grubuna hitap ediyor. Elbise, bel kısmındaki drapeli detayları ile vücut hatlarını zarif bir şekilde vurgularken, midi boyu da konforlu bir kullanım sağlıyor.

İndirimli fiyatı 1.836,58 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Twist Eskitme Efektli Kazak

Twist Eskitme Efektli Kazak

Twist eskitme efektli kazak, kıyafetlerinize vintage bir dokunuş katmak için mükemmel bir seçenektir. Bu kazak, eskitme efekti sayesinde eski ama şık bir görünüm sunar. Twist markasının bu özel tasarımı, hem konforlu hem de stil sahibi olmanızı sağlar. 

İndirimli fiyatı 974,63 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Twist Ekose Desen Etek

Twist Ekose Desen Etek

Kombinlerinde fark yaratmak isteyenler için ideal bir seçenek olan Twist ekose desenli etek, hem günlük kullanım hem de özel günler için rahatlıkla tercih edilebilir. 

İndirimli fiyatı 763,45 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Twist Shearlıng Garnili Desenli Mont bu kış favoriniz olacak!

Twist Shearlıng Garnili Desenli Mont bu kış favoriniz olacak!

Twist markasının Shearling Garnili Desenli Mont modeli, bu kış mevsiminde gardırobunuzun vazgeçilmez parçası olacak. Shearling yani koyun derisi detayı, monta hem sıcaklık hem de şıklık katarken, garnili desenler ise farklı ve dikkat çekici bir görünüm sunuyor. 

İndirimli fiyatı 2.762,65 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

İpekyol Gömlek Yaka Cepli Bluz

İpekyol Gömlek Yaka Cepli Bluz

Gömlek yaka cepli bluz, enerjik ve canlı mor rengiyle gardırobunuzda yer almayı hak ediyor. Bu bluz, her türlü kombinle mükemmel uyum sağlayarak, stilinizi öne çıkaracaktır.

İndirimli fiyatı 1.067,26 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Süper havalı bir ürün.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

İpekyol Skinny Fit Jean Pantolon

İpekyol Skinny Fit Jean Pantolon

Skinny Fit Jean Pantolonu, siyah rengi ve üstün kalitesiyle, gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak. Bu pantolon, rahatlığı ve dayanıklılığı ile sizi memnun edecek. 

İndirimli fiyatı sepette 599,00 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

İpekyol Deri Görünümlü Çizme

İpekyol Deri Görünümlü Çizme

İpekyol markasının deri görünümüne sahip çizmeleri, etek kombinlerinizle mükemmel bir uyum sağlayacak. Bu çizmeler, kaliteli malzemesi ve şık tasarımıyla ön plana çıkıyor.

İndirimli fiyatı 1.379,70 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Twist Cutout Crop Triko

Twist Cutout Crop Triko

Twist Cutout Crop Triko, stilinizi bir üst seviyeye taşıyacak! Bu sezonun en trend parçalarından biri olan bu özel tasarım triko, kombinlerinize taze bir hava katacak.

İndirimli fiyatı 479,70 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Twist'in yeni sezon koleksiyonunun yıldız parçalarından biri olan fermuar aksesuarlı pantolon.

Twist'in yeni sezon koleksiyonunun yıldız parçalarından biri olan fermuar aksesuarlı pantolon.

Twist Fermuar Aksesuarlı Pantolon, özenle tasarlanmış detayları ve kaliteli kumaşı ile dikkat çekiyor. Fermuar detayları, pantolonun basit bir parça olmaktan çıkıp, karakteristik ve iddialı bir hale gelmesini sağlamış.

İndirimli fiyatı 533,15 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün güzel gayet rahat çok beğendim.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

İpekyol Çiçek İşlemeli Blazer Ceket

İpekyol Çiçek İşlemeli Blazer Ceket

Çiçek işlemeli blazer, her türlü özel gününüzde üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz bir ceket olacak.  Kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bu şık blazer, her türlü kombinle rahatça kullanılabilir.

İndirimli fiyatı sepette 6.899,00 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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