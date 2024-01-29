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Her Zevke ve Tarza Hitap Eden ONLY Ürünlerinde Günün Fırsatları

etiket Her Zevke ve Tarza Hitap Eden ONLY Ürünlerinde Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 18:43

ONLY markasının sunduğu çeşitli ürünlerle stilinizi yansıtın. Günün fırsatlarını kaçırmamak için dikkatli olun; çünkü bu fırsatlar, kabanlardan ayakkabılara, kazaklardan daha pek çok seçeneğe kadar uzanıyor. ONLY'nin geniş ürün yelpazesi, her zevke ve tarza hitap ediyor. Kendi tarzınızı yakalamak ve ifade etmek için ONLY ürünlerine hemen göz atmalısınız😍

Bu içerik 29.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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ONLY Onlelly Life Crop Blazer Ceket

ONLY Onlelly Life Crop Blazer Ceket

Bu sezonun en gözde parçalarından biri olan Crop Blazer Ceket, stil sahibi kadınların gardıroplarının vazgeçilmezi olmaya aday. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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ONLY ONLTRIER LS HIGHNECK MAXI Elbise

ONLY ONLTRIER LS HIGHNECK MAXI Elbise

Mevsim geçişleri, kendi tarzınızı oluşturmanızda size yardımcı olabilecek bir fırsat sunar. Bu durumda, siyah elbise tam da bu işlevi görebilir. Bu klasik ve zamansız parça, her mevsim geçişinde gardırobunuzun vazgeçilmez bir öğesi olabilir. Sadece doğru aksesuarlar ile siyah elbiseyi her sezon için uygun hale getirebilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer ONLY ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

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ONLY Kadın Onltiana Life Weaved Scarf Şal

ONLY Kadın Onltiana Life Weaved Scarf Şal

Beyazın asaleti ve şıklığı ile tasarlanmış bu şal, soğuk kış günlerinde kombinlerinizi tamamlamanın yanı sıra size sıcacık bir kış vaat ediyor. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Resimdeki gibi yumuşak ve güzel şal, kaliteli malzemeden yapılmış.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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ONLY ONLBUZZ kadın yürüyüş botları kış aylarının vazgeçilmez parçası!

ONLY ONLBUZZ kadın yürüyüş botları kış aylarının vazgeçilmez parçası!

Yürüyüş kadın botu, rahatlığı ile adeta ayaklarınızı pamuklara sarıyor. Uzun süreli kullanımlarda bile ayaklarınızı rahat ettiren bu bot, yürüyüşlerinizi daha keyifli hale getiriyor. Ayrıca, bu botun sağlam yapısı ve kaliteli malzemesi, size uzun süreli bir kullanım sunacaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer ONLY ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

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ONLY Female Klasik Pantolon

ONLY Female Klasik Pantolon

Çizgili pantolonlar, hem rahatlık hem de stil anlamında mükemmel bir seçenektir. Her türlü üst giysi ile kolayca kombin yapılabilirler. Özellikle iş yerlerinde tercih edilen bu pantolonlar, klasik ve modern çizgileri bir arada bulunduruyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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ONLY örme kapüşonlu manto, kış aylarının vazgeçilmez parçası olacak!

ONLY örme kapüşonlu manto, kış aylarının vazgeçilmez parçası olacak!

Bu manto, sıcak tutan özelliği ve şık tasarımı ile kıyafetlerinize mükemmel bir tamamlayıcı olacak. Hem rahat hem de modaya uygun bir seçenek olan bu örme kapüşonlu manto, kışın soğuk günlerinde size eşlik edecek.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Amazon prime sayesinde çok uygun fiyata aldım. Çok beğendim, kaliteli. Ben 38 beden giyiyorum tam oldu.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer ONLY ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

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ONLY ONLANNA CABLE KNIT Şapka Kadın

ONLY ONLANNA CABLE KNIT Şapka Kadın

Kış aylarında gardırobunuzda olmazsa olmaz parçalardan biri kesinlikle beyaz bir şapka olmalıdır. Bu şık ve pratik aksesuar, soğuk hava koşullarına karşı sizi korurken aynı zamanda stilinizi de tamamlar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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ONLY Onlmalavi Cropped Kazak Knt Örgü

ONLY Onlmalavi Cropped Kazak Knt Örgü

Ribana örgü teknikleriyle üretilmiş olan bu kazak, günlük kullanım için idealdir. Basit ve rahat tarzıyla, her türlü kombinle uyum sağlar. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Güzel ve yumuşak, harika renk, kısa ama daha yüksek belli kotlarla giymesi güzel oluyor.

Diğer ONLY ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

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ONLY Kadın Dış Giyim Deri Ceket

ONLY Kadın Dış Giyim Deri Ceket

ONLY markasının siyah deri ceketi, kullanıcılarına sunduğu makinede yıkanabilir özelliği ile büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu ceket, sadece kullanım kolaylığıyla değil, aynı zamanda zarif tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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ONLY Kadın 5-PACK Çorap

ONLY Kadın 5-PACK Çorap

ONLY markasının, çeşitli çorapları göz alıcı renkleri ve eşsiz desenleriyle dikkatinizi çekecektir. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çorapların yumuşaklığı ve desenlerini çok beğendim.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer ONLY ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

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ONLY Geniş Paça Deri Pantolon

ONLY Geniş Paça Deri Pantolon

Geniş paça deri pantolonların en büyük avantajı, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunabilmesidir. İster bir iş toplantısında, ister bir akşam yemeğinde ya da sadece şehirde dolaşırken, her zaman en iyi görünümü sergileyebilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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ONLY ONLBARBARA-20 Bot Kadın

ONLY ONLBARBARA-20 Bot Kadın

Bu botlar, taban malzemesi olarak deri ve dış malzemesi olarak koton kullanılarak üretilmiştir. Hem konforlu hem de şıklığı bir arada sunan bu botlar, tarzınızı yansıtmanızı sağlayacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer ONLY ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

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