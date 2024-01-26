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Yorgun Görünmeye Son! Kışın Olumsuz Etkilerinden Göz Çevrenizi Koruyacak Nemlendirici Göz Kremleri

etiket Yorgun Görünmeye Son! Kışın Olumsuz Etkilerinden Göz Çevrenizi Koruyacak Nemlendirici Göz Kremleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 10:30

Artık yorgun görünmeye veda edin! Kışın olumsuz etkilerinden göz çevrenizi koruyacak nemlendirici göz kremleri ile daha canlı ve ışıl ışıl bir görünüme kavuşabilirsiniz. Doğru göz çevresi kremini kullanarak kendinizi daha genç ve enerjik hissedeceksiniz. İşte sizin için seçtiğimiz, göz çevrenizi nemlendirecek ve canlandıracak en iyi göz kremleri...

Bu içerik 25.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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La Roche-Posay Hyalu B5 Göz Çevresi Kremi

La Roche-Posay Hyalu B5 Göz Çevresi Kremi

İçeriğindeki çift moleküllü hyalüronik asit ve vitamin b5 sayesinde göz çevresini korumaya ve güçlendirmeye birebirdir. Mikro moleküler hyalüronik asit ile dolgunlaştırma sunan bu ürün favorilerinizden biri olacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Estee Lauder Göz Kremi - Advanced Night Repair Supercharged Jel Göz Kremi

Estee Lauder Göz Kremi - Advanced Night Repair Supercharged Jel Göz Kremi

Bugünden başlayarak daha parlak, daha canlı bir görünüm için göz çevrenizi bu ürünle güçlendirebilirsiniz. 8 saatlik antioksidan gücü ile cilde zarar veren serbest radikalleri etkisiz hale getiriyor.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

İlk kullanımdan itibaren göz altlarımda inanılmaz etki gösterdi. Sabah uyandığımda çökmüş sarkmış ve çizgiler oluşmuş şekilde uyanırdım. Şimdi ise uyandığımda daha az mor ve gözaltındaki çizgilerin kaybolduğunu fark ediyorum. Düzenli kullanıma devam ediyorum.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Bioderma Sensibio Eye Contour Gel

Bioderma Sensibio Eye Contour Gel

Hyalüronik asit, kafein ve E vitamini içeren bu ürün tek bir dokunuşla cildi nemlendirir, şişkinliği azaltır, ince çizgileri ve kırışıklıkları pürüzsüzleştirir. Tüm cilt tipleri için uygun bir ürün.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Clinique Moisture Surge Eye 96 saat nem koruma teknolojili göz kremi sepetinize eklemeniz gereken ürünlerden biri!

Clinique Moisture Surge Eye 96 saat nem koruma teknolojili göz kremi sepetinize eklemeniz gereken ürünlerden biri!

Bu ultra hafif ve dolgunlaştırıcı su jel bazlı nemlendirici, göz çevresindeki nemi yeniler ve şişkinlikleri giderir. Ayrıca nem miktarını artırır ve parlaklık katar.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Birçok markanın göz kremini kullandım ancak bu bir başka, çok çok çok memnun kaldım, tavsiye ederim, göz çevremin neme doyduğunu hissettiriyor bana.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Kiehl's Creamy Eye Treatment With Avocado

Kiehl's Creamy Eye Treatment With Avocado

Avokado yağı ile formüle edilmiş bu göz bakım kremi ile göz çevresinde anında canlı bir görünüm kazandırın. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir meyve olan avokado tazeliğini göz çevresinde hissettiren bu ürün, cildin günlük nem ihtiyacını karşılar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Darphin Intral Anti Oxidant Göz Çevresi Bakım Kremi

Darphin Intral Anti Oxidant Göz Çevresi Bakım Kremi

Bu ürün papatya, alıç ve şakayık özleri sayesinde göz çevresini nemlendirmeye yardımcı olurken, göz çevresinde oluşan çizgi ve kırışıklıklara karşı bakım sağlar.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Yeni kullanmaya başladım özellikle ürünün doğal olması beni öncelikle cezbetti. Ürün cilt tarafından hemen emiliyor yapış yapış olmuyor kokusuz bir ürün. Alınabilir bence.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Garnier C Vitamini Parlak Aydınlatıcı Göz Kremi

Garnier C Vitamini Parlak Aydınlatıcı Göz Kremi

C vitamininin etkili bir bileşen olduğu bu formül, göz altındaki koyu halkaların görünümünü azaltarak daha aydınlık ve canlı bir göz çevresi görünümü sağlıyor. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bu üründen daha güzel bir C vitamini ürünü yok. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

L'Oréal Paris Hyalüron Uzmanı Gündüz Kremi & Göz Kremi Seti

L'Oréal Paris Hyalüron Uzmanı Gündüz Kremi & Göz Kremi Seti

Yoğun bir nemlendirme sağlayan ve cildi pürüzsüzleştiren bu göz çevresi kremi, cildinize ihtiyaç duyduğu bakımı sunuyor. Bu krem, cildinizin nem dengesini korurken aynı zamanda ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Sabah sürdüm öğlene hala yumuşak nemliydi yüzüm, şimdilik gayet iyi.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Avene PhysioLift Göz Çevresi Bakım Kremi

Avene PhysioLift Göz Çevresi Bakım Kremi

Avene göz çevresi kremini kullanarak, cildinizin pürüzsüz ve sıkı bir görünüm kazanmasını sağlayabilirsiniz. Göz altı bölgesinde oluşan tıkanıklığı gidermek için tasarlanmış olup, şişlikleri ve koyu halkaları azaltma özelliği ile bu ürünü kullanmak günlük rutinlerinizden biri haline gelecek.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kutusu beklediğimden büyük geldi ve sabahtan akşama kadar göz altlarım nemli kaldı.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Dermoskin Göz Çevresi Bakım Kremi ile göz çevrenizdeki koyu renkli halkalardan kurtulun!

Dermoskin Göz Çevresi Bakım Kremi ile göz çevrenizdeki koyu renkli halkalardan kurtulun!

İçeriğindeki etken maddeler ve güçlü antioksidanlar yardımıyla göz çevresinin nem bariyerini güçlendirmeye yardımcı olur. İçeriğinde bulunan kafein ile kan dolaşımını hızlandırarak göz altındaki yorgun ifadeyi giderebilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün harika nemlendiriyor akşam sabah düzenli kullanıyorum ve masaj yapıyorum gözle görünür açılma var.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Celenes 15 Mlthermal Deep Hydrating Eye Gel

Celenes 15 Mlthermal Deep Hydrating Eye Gel

Termal suyun doğal içeriğiyle cilt bariyerinin desteklenmesi için gerekli mineralleri sunar ve cildi canlandırır. Chlorella vulgaris koyu renk halkaları gözle görülür şekilde giderir ve aydınlık bir görünüm sunar.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Koyu halkalarımı aydınlattı. Çok memnunum, kesinlikle parasına değer bir ürün.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Mizon Snail Repair Salyangoz Özlü Göz Kremi

Mizon Snail Repair Salyangoz Özlü Göz Kremi

Salyangoz özlü göz kremi içerdiği yoğun oranda salyangoz özü ve EGF ile cildin yenilenmesine ve göz çevresindeki kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün çok güzel paketlenmiş, sorunsuz bir şekilde elime ulaştı. Gözü yakmayan bir krem arıyorsanız öneririm. Ek olarak göz çevresini güzel nemlendiriyor👀✨✨✨

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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