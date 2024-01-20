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NYX'in Kaliteli ve Geniş Ürün Yelpazesinde Işıltınızı Öne Çıkaracak 12 Ürün

etiket NYX'in Kaliteli ve Geniş Ürün Yelpazesinde Işıltınızı Öne Çıkaracak 12 Ürün

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 15:48

Hepsiburada'nın NYX mağazasında %40 indirim fırsatı ve 750 TL ve üzeri alışverişlerde sepetinize ekstra 150 TL indirim sunuluyor. Bu muhteşem fırsatla, NYX'in kaliteli ve geniş ürün yelpazesinden dilediğiniz ürünleri seçebilir, makyaj çantanızı yenileyebilirsiniz. Eşsiz renk seçeneklerine sahip rujlardan, kalıcı ve etkileyici göz makyajı ürünlerine, cildinizi pürüzsüz gösteren fondötenlerden ve pudralardan, makyajınızı tüm gün taze tutan sabitleyicilere kadar birçok ürünü sizler için derledik.

Bu içerik 20.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bıçak kadar keskin eyeliner görünümü sunan Epic Ink Liner Black.

Bıçak kadar keskin eyeliner görünümü sunan Epic Ink Liner Black.

Yumuşak ve esnek kıl fırça ucu sayesinde keskin bir bitiş yakalamanızı sağlayacak. Simsiyah, opak ve tüm gün kalıcı yapısı ile kendine hayran bırakacak.

İndirimli fiyatı sepette 359,99 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Makeup Bare With Me Concealer Serum göz altlarını kusursuz gösterecek.

Makeup Bare With Me Concealer Serum göz altlarını kusursuz gösterecek.

Bare With Me ailesine yeni katılan ilk cilt bakım etkili kapatıcı serum. Kesinlikle vazgeçemediğiniz ten ürünlerinden biri olacak! Üstelik NYX Professional Makeup Markasında sepette %35 İndirimli.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

NYX Professional Makeup Hıgh Definition Powder

NYX Professional Makeup Hıgh Definition Powder

Bu kompakt pudra, ipeksi yapısı sayesinde makyajını sabitler ve tüm gün mat kalmasını sağlar. Serideki beyaz renk, transparan yapıdadır. Cildinin porselen gibi kusursuz görünmesini sağlar.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün elime sağlam ulaştı. Yağlanmayı geciktiriyor. Yağlı ciltlilere tavsiye ederim.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

The Brow Glue Instant kaşları tek hamlede sabitleyin!

The Brow Glue Instant kaşları tek hamlede sabitleyin!

Kaşlarınızı istediğiniz şekle getirebileceğiniz bu ürün, güzellik rutininizin vazgeçilmez bir parçası olacak. Tek bir uygulama ile tüm gün süren bir sabitlik sağlıyor.

İndirimli fiyatı sepette 419,99 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Nyx Professional Makeup Fat Oil Lip Drip Parlatıcı Dudak Yağı

Nyx Professional Makeup Fat Oil Lip Drip Parlatıcı Dudak Yağı

'Parlak Bitişli Dudak Yağı' yapışkan hissi vermeyen özel bir dokusuyla kullananların yeni favorisi! Dudaklarınızda uzun süre kalıcı bir parlaklık sağlayacak olan bu yağ, içeriğindeki ahududu yağı sayesinde sağlıklı ve canlı dudaklara kavuşmanızı sağlıyor. Üstelik 12 saat boyunca nem sağlamayı unutmuyor! 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Wonder Stick Çift Taraflı Krem Kontür & Aydınlatıcı Stick

Wonder Stick Çift Taraflı Krem Kontür & Aydınlatıcı Stick

Bu ürün, uygulandığında cilde pürüzsüz ve eşit bir şekilde yayılan bir yapıya sahip. Bu özellikler, makyaj uygulamasını kolaylaştırır ve sonucunda doğal görünümlü bir bitiş sağlar. 

İndirimli fiyatı sepette 552,49 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

On the Rise Liftscara ile kirpiklerini uçuşa çıkar!

On the Rise Liftscara ile kirpiklerini uçuşa çıkar!

Kirpik liftingi son zamanların en popüler makyaj uygulamalarından biri. Kullananların %94'ü anında kirpik lifting etkisi gözlemlediğini söylüyor. Kum saati ve yuvarlak fırçaların birleşmesinden oluşan yenilikçi maskara fırçası tasarımı ile kirpikleri tek tek ayırır.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok etkili bir maskara.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Ultimate Shadow Palette Paradise Shock Göz Farı Paleti

Ultimate Shadow Palette Paradise Shock Göz Farı Paleti

Bu göz farı, 16 farklı renk seçeneği ile hem özel günler hem de günlük makyajınızda ihtiyacınız olanı sağlıyor. Her biri yüksek pigmentasyonlu bu renkler, tek bir sürüşte bile etkileyici bir renk sonucu veriyor. Ürün, mat, metalik ve ışıltılı bitiş seçenekleriyle de kullanıcılarına geniş bir yelpazede seçim imkanı sunuyor.

İndirimli fiyatı sepette 703,99 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Jumbo Eye Pencil çok amaçlı aydınlatıcı kalem.

Jumbo Eye Pencil çok amaçlı aydınlatıcı kalem.

Bu ürün, kremsi yapısı sayesinde kolayca uygulanabiliyor ve cildi aydınlatıyor. İster kaşınızın üstüne, ister altına veya burun kemiğinize uygulayabilirsiniz. Bu, yüzünüzde belirginlik yaratmak istediğiniz alanlara bağlı.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Marshmellow Primer, bir makyaj bazından çok daha fazlasını sunuyor!

Marshmellow Primer, bir makyaj bazından çok daha fazlasını sunuyor!

Marshmellow özü içeren vegan formülü ile ciltte anında pürüzsüz bir görünüm ve aydınlık bitiş sağlar. Bu makyaj bazı, aynı zamanda cilt kusurlarının görünümünü azaltır. 

İndirimli fiyatı sepette 664,99 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Nyx Professional Makeup Smooth Whip Kremsi Likit Mat Ruj

Nyx Professional Makeup Smooth Whip Kremsi Likit Mat Ruj

Smooth Whip Matte Lip Cream ile tanışarak dudaklarınızı şımartın. Bu ürün, capcanlı renkleri ve tek sürüşte sağladığı pürüzsüzlük ile dudaklardaki istenmeyen doku ve çizgileri gizler.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Özenle yaptığın makyajının bozulmadan yüzünde kalmasını ister misin?

Özenle yaptığın makyajının bozulmadan yüzünde kalmasını ister misin?

NYX Professional  Setting Spray Matte Finish ile makyajının mat bir bitişe sahip olmasını ve kalıcılığının gün boyu sürmesini sağlayabilirsin.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kendim kullanıyordum çok memnunum kardeşim içinde aldık.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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