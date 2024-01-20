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Günün Sekiz Saatini Masa Başında Geçiriyorsanız Bu 15 Ürün Tam Size Göre!

etiket Günün Sekiz Saatini Masa Başında Geçiriyorsanız Bu 15 Ürün Tam Size Göre!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 13:27

Masa başında geçirdiğiniz uzun saatler boyunca rahatlık ve konforunuz için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi düşündük ve sizin için 15 harika ürün seçtik. Eğer gününüzün büyük bir kısmını bilgisayar başında geçiriyorsanız, bu ürünler tam size göre! İşte size, masa başında geçirdiğiniz saatleri daha keyifli ve konforlu hale getirecek, adeta birer kurtarıcı olacak bu ürünler...

Bu içerik 19.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. TECH8 USA

1. TECH8 USA

Bu ürün optik farenizi rastgele hareket ettirerek bilgisayarınızın uyumasını önler. Öğrenciler, profesyoneller ve oyuncular için olmazsa olmaz bir arkadaştır.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Olmazsa olmaz. Hareket ederken biraz ses çıkarıyor ama şimdiye kadar kimsenin şikayet etmesine neden olmadı. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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2. Olivewing Mavi Işık Engelleyici Dinlendirici Bilgisayar Gözlüğü

2. Olivewing Mavi Işık Engelleyici Dinlendirici Bilgisayar Gözlüğü

İşiniz, günün büyük bir bölümünde bilgisayara bakmanızı mı gerektiriyor? Eğer öyleyse, gözleriniz için sorun yaratabilecek önemli miktarda mavi ışığa maruz kalıyorsunuz demektir. Mavi ışık göz yorgunluğuna ve ağrıya yol açabilir. Mavi ışığı engelleyen gözlük buna karşı sizi koruyacaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Günde 10/12 bilgisayar kullanan birisi olarak inanılmaz rahat ettim. Gözlerim son birkaç haftadır ağrıyordu, ağrıyı, kızarıklığı geçirdi.

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3. Vaydeer Klavye ve Fare için Bilek Desteği Seti

3. Vaydeer Klavye ve Fare için Bilek Desteği Seti

Bilek Desteği Seti, klavye ve fare kullanımı sırasında rahatlık sağlar. Özellikle bilgisayar başında uzun süreler geçiren kişiler için bu set, adeta bir can simidi niteliğindedir. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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4. Ergonauts Jel Geliştirilmiş Koltuk Minderi

4. Ergonauts Jel Geliştirilmiş Koltuk Minderi

Kuyruk kemiği destekli ve baskıyı hafifleten tasarım koltuk minderi, ergonomik bir şekilde tasarlanmış olup, kuyruk kemiği üzerindeki baskıyı hafifletirken aynı zamanda maksimum destek ve konfor sağlar. Bu da sağlıklı bir duruşu teşvik ediyor.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bu minder çok rahattır, pelvis ve bel için iyi bir destek sağlıyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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5. USB Kupa Isıtıcı favori ürünlerinizden biri olacak!

5. USB Kupa Isıtıcı favori ürünlerinizden biri olacak!

Ev ve ofis kullanımı için çok uygundur, soğuk havalarda siz masa başında işlerinize odaklanmışken kahveniz asla soğumayacak!

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

İyi işlev ve iyi kalitede. Bu fiyata, gerçekten çok iyi bir ürün.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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6. Modica Lindos Deri Mat, Masa Pedi

6. Modica Lindos Deri Mat, Masa Pedi

Masa matı minimalist ama etkileyici bir tasarıma sahip. Oldukça pürüzsüz bir yüzeye sahip olup mat üzerinde yazı yazılması için oldukça uygundur. Ayrıca taşınabilirliği kolaylaştırması adına, sardığınız takdirde bağlayabilmeniz için küçük bir deri kemer barındırır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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7. Bilgisayar Yükseltici Monitör Standı

7. Bilgisayar Yükseltici Monitör Standı

Ergonomik tasarımlı monitör yükseltici ekranınızı rahat bir göz hizasında tutmanızı sağlar, duruşu etkili bir şekilde iyileştirir, çalışma sırasında sırt ve boyun ağrılarını önler.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün gayet kullanışlı. Tam beklediğim gibi.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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8. Video Işığı

8. Video Işığı

62 LED yüksek güçlü şarj edilebilir klip dolgu video ışığı, telefon, dizüstü bilgisayar gibi cihazlar için ideal bir aydınlatmadır. Makyaj yaparken, selfie çekerken, vlog oluştururken veya video konferanslarda kullanabileceğiniz bu ürün, kullanıcılarına üç farklı ışık modu sunuyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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9. Anker 310 USB C - USB C Kablosu

9. Anker 310 USB C - USB C Kablosu

Bu kablo, neredeyse tüm USB-C cihazları için güvenilir bir şarj deneyimi sunmak üzere USBIF uyumluluğuna sahip. Sıkı laboratuvar testleri sonucunda, kablonun 10.000 kere bükülme durumuna kadar dayanabildiği belgelenmiş. Ayrıca, fotoğraf, video ve diğer dosyalarınızı cihazlar arasında saniyeler içinde 480 Mbit/s'ye kadar bir hızla aktarabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Mükemmel kalitede kablo. Uzaktan kumandam için yeterince uzun. Çok da hızlı geldi.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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10. Siyah Kablo Klipsleri

10. Siyah Kablo Klipsleri

Bu kablo düzenleyici, düzeni sağlamak için harika bir seçenek. Telefonunuzun şarj kablolarını, USB kablolarını, ağ kablolarını, TV güç kablolarının aşırı bükülme dolaşmasını ve yıpranmasını önler, odanızı düzenli tutmanıza yardımcı olur.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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11. Kablosuz Bluetooth Renkli Klavye ile bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda yazı yazmanın keyfini çıkarın!

11. Kablosuz Bluetooth Renkli Klavye ile bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda yazı yazmanın keyfini çıkarın!

Renkli tasarımı, bu klavyeyi sadece bir bilgisayar aksesuarı olmaktan çıkarıp, aynı zamanda bir dekoratif öğe haline getiriyor. Otomatik uyku ve akıllı güç tasarrufu ile pil ömrünü uzatmayı sağlayan özelliklere sahip.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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12. Beats Solo3 Wireless Kulaklık

12. Beats Solo3 Wireless Kulaklık

Günlerce kullanabilmeniz için 40 saate kadar pil ömrüne sahip bu kulaklık, başınıza göre ayarlanabilir tasarımı ve günlük kullanım için düşünülmüş rahat yastıklarıyla favori ürünlerinizden biri olacak!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Eşime hediye olarak aldım. Ses kalitesi ve rahatlığından çok memnun.

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13. Logitech Lift Sol Dikey Ergonomik Fare

13. Logitech Lift Sol Dikey Ergonomik Fare

Ofis hayatı yorucu olduğunda, Logitech Lift Dikey Ergonomik Fare, küçük ve orta büyüklükteki elleri olan sol elini kullananlar için idealdir. Rahatlık için yumuşak, dokulu bir tutuş ve rahat sol el başparmak desteği ile tüm gün çalışırken bile ellerinizi dinlendirmenizi sağlayacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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14. Uzay Ofis Event Fileli Çalışma Koltuğu, adeta konforun ve rahatlığın yeni adresi olmuş durumda!

14. Uzay Ofis Event Fileli Çalışma Koltuğu, adeta konforun ve rahatlığın yeni adresi olmuş durumda!

Ofis koltuğu çift kollu mekanizma sayesinde geriye doğru yatar istenilen noktada sabitlenir. Bu fileli koltuklar terletme yapmaz ve yırtılma meydana gelmez.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün fileli olduğu için terletmiyor rahat bir yapısı var, arkaya yaslanma derecesi ve yüksekliği ayarlanabiliyor.  Ürünü 1 yıla yakın zamandır kullanıyorum. Uzun saatler çalışma ve kullanım koşullarında rahat hissettiriyor. Tavsiye ederim.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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15. Senon Elektirikli Boyun Masaj Aleti

15. Senon Elektirikli Boyun Masaj Aleti

Bu harika cihaz, taşınabilirliği sayesinde sizi her yerde rahatlatabilir. İster evinizde, ister ofisinizde, hatta aracınızda bile kullanabilirsiniz. Boyun, bel, ayak, sırt ve omuzlarınıza yoğurmalı masaj yapabilen bu alet, size her an masaj keyfi yaşatır. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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