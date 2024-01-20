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İndirim Günleri Başlıyor! 20 - 26 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 20 - 26 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
20.01.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 Ocak 2024 - 26 Ocak 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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20 Ocak - 26 Ocak 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 79 TL

Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 79 TL
onedio.com

  • Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 149 TL

  • Kaanlar Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 131 TL

  • Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr 69 TL

  • Nestle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 Kg 79 TL

  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 149 TL

  • Tukaş / Burcu Domates Salçası 830 gr 34,50 TL

  • Galle Salatalık Turşusu 680 gr 18,50 TL

  • Ülker Halley Biküvi Çeşitleri 24,75 TL

  • Ülker Halley Çikolatalı Bisküvi 8x30 gr 24,75 TL

  • Piliç Döner 200 gr 38,90 TL

  • Ülker Pötibör Bisküvi Çeşitleri 175 gr 12,90 TL

  • Ülker Çokonat Gofret 33 gr 7,50 TL

  • Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 62,90 TL

  • Rinso Sıvı Deterjan 3 Litre 109 TL

  • Cif Banyo ve Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 34,90 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 4 Kg 119 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
onedio.com

  • Finish Quantum Max Karbonat Etkili Bulaşık Makinesi Kapsülü 62'li 249 TL

  • Yayla Tane Tane Pilavlık Pirinç 1 Kg 30 TL

Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde
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25 Ocak 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Piranha Şarjlı Çocuk Dijital Fotoğraf Makinesi 999 TL

Piranha Şarjlı Çocuk Dijital Fotoğraf Makinesi 999 TL
onedio.com

  • Onvo 55' Ultra HD Webos 2.0 Smart Led Tv 11.999 TL

  • Toshiba 55' Ultra HD Android Tv 14.399 TL

  • Toshiba 55' Ultra HD Android Tv 12.199 TL

  • HI-LEVEL 32' Webos HD Ready Tv 4.599 TL

  • Reeder S19 Max Pro Cep Telefonu 3.499 TL

  • WD 2 TB Harici Hard Dİsk 2.199 TL

  • SanDisk 64 GB Micro SD Kart 199 TL

Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.199 TL

Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.199 TL
onedio.com

  • SEG 10 Kg Çamaşır Makinesi 10.499 TL

  • SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8.999 TL

  • SEG ST 283 Buzdolabı 8.599 TL

Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 999 TL

Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 999 TL
onedio.com

  • Homend Coffebreak Filtre Kahve Makinesi 1.249 TL

  • Kiwi Elektrikli Cezve 189 TL

  • RANGE Rematrix Dikey Kablolu Süpürge 999 TL

  • Kiwi El Mikseri 299 TL

  • Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 539 TL

  • Homend Handmaid El Blender Seti 899 TL

  • Aprilla Saç Kurutma Makinesi 399 TL

  • Kiwi Şarjlı Su Pompası 99 TL

  • Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 599 TL

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Hascevher Tencere Seti 6 Parça 649 TL

Hascevher Tencere Seti 6 Parça 649 TL
onedio.com

  • Hascevher Ezme Granit Tencere 349 TL

  • Hascevher Ezme Granit Karnıyarık Tencere 349 TL

  • Hascevher Ezme Granit Tava 199 TL

  • Düğmeli Matara 750 cc 39,90 TL

  • 4 Parça Multimix Set 99 TL

  • Vera Oval Kase 24,90 TL

  • Metal Saplı Plastik Servis Gereçleri 24,90 TL

English Home 5 Parça Cam Su Takımı 129 TL

English Home 5 Parça Cam Su Takımı 129 TL
onedio.com

  • English Home 4 Parça Porselen Fincan Takımı 99,90 TL

  • Luminarc Tabak Çeşitleri 39,90 TL

  • Cam Sprey Yağlık 300 ml 59,90 TL

  • LAV Meşrubat Bardağı 19,90 TL

  • LAV Su Bardağı 17,90 TL

  • Borosilikat Cam Kupa 24,90 TL

  • French Press 600 cc 79,90 TL

  • Karma Baharatlık Çeşitleri 10,90 TL

  • Standlı Yağlık ve Tuzluk Seti 59,90 TL

  • Seramik Çerezlik 15,90 TL

  • Keramika Çift Renk Kupa / Kase 29,90 TL

  • Keramika Çerezlik Çeşitleri 19,90 TL

Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 239.990 TL

Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 239.990 TL
onedio.com

Volta VM4 Neo 3 Tekerlekli Elektrikli Moped 37.990 TL

Volta VM4 Neo 3 Tekerlekli Elektrikli Moped 37.990 TL
onedio.com

Özge / Tuna / Buse Koltuk Takımı 12.900 TL

Özge / Tuna / Buse Koltuk Takımı 12.900 TL
onedio.com
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Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 99,90 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 99,90 TL
onedio.com

  • Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 129 TL

  • Petek Kaymaz Taban Halı 4m2 649 TL

  • Welsoft Tv Battaniyesi 129 TL

  • Yastık Kılıfı 2'li 49,90 TL

  • Tek Kişilik Yorgan 249 TL

  • Çift Kişilik Yorgan 299 TL

  • Petek Kaymaz Taban Yolluk 80x150 cm 199 TL

  • Petek Kaymaz Taban Klozet Takımı 2'li 189 TL

  • Silikon Yastık 69,90 TL

  • Bayan Viskon Pijama Takımı 219 TL

Roboom Büyük Boy ABS Valiz 699 TL

Roboom Büyük Boy ABS Valiz 699 TL
onedio.com

  • Roboom Orta Boy ABS Valiz 599 TL

  • Roboom Kabin Boy ABS Valiz 499 TL

  • Büyük Makyaj Organizeri 119 TL

  • Kadın / Erkek Tam Otomatik Şemsiye 137,50 TL

Oyuncak çeşitleri;

Oyuncak çeşitleri;
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onedio.com

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26 Ocak 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

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onedio.com

Naturalove Bambu Kirli Sepeti 48 Litre 299 TL

Naturalove Bambu Kirli Sepeti 48 Litre 299 TL
onedio.com

  • Mr.Green Deterjan Hazneli Mop 369 TL

  • Hobby Life Katlanır Temizlik Seti 299 TL

  • Banyo Seti 5'li 299 TL

  • Yedekli WC Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti 349 TL

  • 2 Katlı Siyah Metal Banyo Rafı 179 TL

  • Glass in love Fiürlü Sıvı Sabunluk 300 ml 99 TL

  • Çok Amaçlı Organizer Sepet 49 TL

  • Kapı Arkası Askılık 79 TL

  • Aqua Flex Banyo Paspası 59,50 TL

  • Banyo Havlusu Seti 2'li 139 TL

  • Havlu Saç Bonesi 39,50 TL

  • Hazneli Temizlik Fırçası 99 TL

  • Kaydırmaz Tabanlık 30x100 cm 29,50 TL

  • Ayak Havlusu 49,50 TL

  • Vantuzlu Kaydırmaz Paspas 37x69 cm 89 TL

  • Kaymaz Banyo Taburesi 59 TL

  • Su Kovası 9 Litre 34,50 TL

  • Mandal Çeşitleri 20'li 22,50 TL

  • Tuvalet Fırçası Çeşitleri 26,50 TL

  • Mob Yedek Paspas Ucu Çeşitleri 24,50 TL

Mega Kutulu Hurç 79 TL

Mega Kutulu Hurç 79 TL
onedio.com

  • Baza Kutulu Hurç 69 TL

  • Maxi Hurç 45,50 TL

  • Mega Hurç 55 TL

  • Mini Hurç 39,50 TL

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 59 TL

  • Raf Organizer 49,50 TL

  • İp Kulplu Baskılı Pencereli Mega Hurç 49,50 TL

  • İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi Hurç 39,50 TL

  • İp Kulplu Baskılı Midi Hurç 39,50 TL

  • 4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 69 TL

  • 12 Bölmelli Çekmece İçi Düzenleyici 29,50 TL

  • Çift Gözlü Çekemece Düzenleyici 69,50 TL

  • Akordiyon Mini Organizer 26,50 TL

  • Akordiyon Midi Organizer 28,50 TL

  • Akordiyon Maxi Organizer 31,50 TL

  • Çantalı Vakumlu XXL Hurç 105 TL

  • Çantalı Vakumlu XL Hurç 95 TL

  • Çantalı Vakumlu Large Hurç 85 TL

  • Vakumlu Hurç Set 3'lü 115 TL

  • Naturalove Amerikan Servis 49 TL

  • Jüt Bardak Altlığı 10,50 TL

  • Naturalove Sepet 18 cm 44,50 TL

  • Naturalove Sepet 22 cm 65 TL

  • Naturalove Sepet 26 cm 75 TL

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Philips Erkek Bakım Seti 379 TL

Philips Erkek Bakım Seti 379 TL
onedio.com

  • Dijitsu 75' UHD Google Tv 23.999 TL

  • TCL 32' FHD Android Tv 5.699 TL

  • Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.799 TL

  • Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL

  • Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL

  • Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL

  • Polosmart Connect Smart Tartı 269 TL

  • Kumtel Midi Fırın 1.499 TL

  • Nautica Termos 650 ml 599 TL

  • Polosmart Nostaljik Radyo 349 TL

  • Joyplus Dans Eden Kaktüs ve BT Speaker 279 TL

  • Nordica Kazak Tüy Toplama Makinesi 109 TL

Kumandalı Arazi Aracı 359 TL

Kumandalı Arazi Aracı 359 TL
onedio.com

Kadın Kapüşonlu Kadife Pijama Takımı 269 TL

Kadın Kapüşonlu Kadife Pijama Takımı 269 TL
onedio.com

  • Desenli Çift Kişilik Yorgan 389 TL

  • Desenli Tek Kişilik Yorgan 329 TL

  • Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 159 TL

  • Çocuk Tam Fermuarlı Polar Üst 129 TL

  • Kapitoneli Yastık 119 TL

  • Post Halı 60x90 cm 199 TL

  • Kadın Welsoft Patik 34,50 TL

  • Çocuk Welsoft Patik 32,50 TL

  • Nortpasific Şemsiye 115 TL

  • Pötikare Masa Örtüsü 49,50 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 65 TL

Naturalove Oval Hasır Ekmeklik / Organizer 139 TL

Naturalove Oval Hasır Ekmeklik / Organizer 139 TL
onedio.com

  • Chef's Tava 28 cm 189 TL

  • Chef's Sahan 20 cm 139 TL

  • Pratik İpli Doğrayıcı 139 TL

  • Benante Büyük Salata Tabağı 69 TL

  • Benante Ayaklı Figürlü Kupa 159 TL

  • Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 89 TL

  • Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 29,50 TL

  • Naturalove Oval Hasır Sepet 179TL

  • Glass in love Ayaklı Kahve Yanı Bardak 6'lı 109 TL

  • Glass in love Renkli Gravürlü Cam Kupa 400 ml 99 TL

  • Rakle Desenli Su Bardağı 3'lü 59 TL

  • Bardaklı Başucu Sürahisi 700 ml 75 TL

  • 4 Katlı Modüler Raf 209 TL

  • Soğan / Patates Saklama Kabı 12 Litre 89 TL

  • Tuzluk / Biberlik 2'li 18,50 TL

  • Silikon Set 139 TL

  • Esnek Taşıma Çantası 65 TL

  • Saklama Kabı 37,50 TL

ŞOK 20 Ocak 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

İçeriğin Devamı Aşağıda

KOCHLER Elektrikli Yemek Isıtıcı Sefer Tası 479 TL

KOCHLER Elektrikli Yemek Isıtıcı Sefer Tası 479 TL
onedio.com

  • Petcom 3 Katlı Beslenme Kutusu 119 TL 

  • Epson Ecotank L3250 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 4.599 TL

  • Mikado Wireless Şarj RGB Işıklı Speaker 499 TL 

  • Mikado Cube Led Işıklı Speaker Hoparlör 399 TL 

  • S-Link 15W 3 in 1 Magsafe Kablosuz Şarj Cihazı 599 TL 

  • Everest W23 Siyah Akıllı Bileklik 299 TL

  • Everest Dijital Yazı Tahtası 99,95 TL

  • Gokidy İtfaiye Kovalı Blok Seti 179 TL 

  • Güzellik Kovalı Blok Seti 179 TL 

  • Doktor Seti 79,95 TL 

  • Ahşap Satranç Takımı 149 TL 

  • Niloya Bebek ve Tospik 349 TL 

  • Kurmalı Araba ve Pist Seti 69,95 TL

Dyson V15 Detect Absolute Dikey Şarjlı Süpürge 25.999 TL

Dyson V15 Detect Absolute Dikey Şarjlı Süpürge 25.999 TL
onedio.com

  • Sunny FHD 43'' Webos Dualled TV 7.399 TL

  • Yui M123 Easy Chef Premium Mikser 4.999 TL

  • Sunny UHD 55'' Webos Dualled TV 12.299 TL

  • Philips HD9270/90 XL Airfryer 5.499 TL

  • Hoover 9 Kg Kurutma Makinesi 16.499 TL

  • Hoover 9 Kg 1400 Devir Çamaşır Makinesi 10.599 TL

  • Altus 4 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 8.999 TL

  • Altus 1000 Devir 7 kg Çamaşır Makinesi 9.299 TL

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