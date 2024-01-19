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20 - 26 Ocak 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 20 - 26 Ocak 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
19.01.2024 - 17:05

20 Ocak - 26 Ocak 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 Ocak 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 79 TL

Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 79 TL

  • Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 149 TL

  • Kaanlar Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 131 TL

  • Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr 69 TL

  • Nestle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 Kg 79 TL

  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 149 TL

  • Tukaş / Burcu Domates Salçası 830 gr 34,50 TL

  • Galle Salatalık Turşusu 680 gr 18,50 TL

  • Ülker Halley Biküvi Çeşitleri 24,75 TL

  • Ülker Halley Çikolatalı Bisküvi 8x30 gr 24,75 TL

  • Piliç Döner 200 gr 38,90 TL

  • Ülker Pötibör Bisküvi Çeşitleri 175 gr 12,90 TL

  • Ülker Çokonat Gofret 33 gr 7,50 TL

  • Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 62,90 TL

  • Rinso Sıvı Deterjan 3 Litre 109 TL

  • Cif Banyo ve Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 34,90 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 4 Kg 119 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

  • Finish Quantum Max Karbonat Etkili Bulaşık Makinesi Kapsülü 62'li 249 TL

  • Yayla Tane Tane Pilavlık Pirinç 1 Kg 30 TL

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