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BİM'e Hurç Çeşitleri Geliyor! 23 - 26 Ocak 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Hurç Çeşitleri Geliyor! 23 - 26 Ocak 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
19.01.2024 - 11:27

26 Ocak 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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Naturalove Bambu Kirli Sepeti 48 Litre 299 TL

Naturalove Bambu Kirli Sepeti 48 Litre 299 TL

  • Mr.Green Deterjan Hazneli Mop 369 TL

  • Hobby Life Katlanır Temizlik Seti 299 TL

  • Banyo Seti 5'li 299 TL

  • Yedekli WC Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti 349 TL

  • 2 Katlı Siyah Metal Banyo Rafı 179 TL

  • Glass in love Fiürlü Sıvı Sabunluk 300 ml 99 TL

  • Çok Amaçlı Organizer Sepet 49 TL

  • Kapı Arkası Askılık 79 TL

  • Aqua Flex Banyo Paspası 59,50 TL

  • Banyo Havlusu Seti 2'li 139 TL

  • Havlu Saç Bonesi 39,50 TL

  • Hazneli Temizlik Fırçası 99 TL

  • Kaydırmaz Tabanlık 30x100 cm 29,50 TL

  • Ayak Havlusu 49,50 TL

  • Vantuzlu Kaydırmaz Paspas 37x69 cm 89 TL

  • Kaymaz Banyo Taburesi 59 TL

  • Su Kovası 9 Litre 34,50 TL

  • Mandal Çeşitleri 20'li 22,50 TL

  • Tuvalet Fırçası Çeşitleri 26,50 TL

  • Mob Yedek Paspas Ucu Çeşitleri 24,50 TL

Mega Kutulu Hurç 79 TL

Mega Kutulu Hurç 79 TL

  • Baza Kutulu Hurç 69 TL

  • Maxi Hurç 45,50 TL

  • Mega Hurç 55 TL

  • Mini Hurç 39,50 TL

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 59 TL

  • Raf Organizer 49,50 TL

  • İp Kulplu Baskılı Pencereli Mega Hurç 49,50 TL

  • İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi Hurç 39,50 TL

  • İp Kulplu Baskılı Midi Hurç 39,50 TL

  • 4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 69 TL

  • 12 Bölmelli Çekmece İçi Düzenleyici 29,50 TL

  • Çift Gözlü Çekemece Düzenleyici 69,50 TL

  • Akordiyon Mini Organizer 26,50 TL

  • Akordiyon Midi Organizer 28,50 TL

  • Akordiyon Maxi Organizer 31,50 TL

  • Çantalı Vakumlu XXL Hurç 105 TL

  • Çantalı Vakumlu XL Hurç 95 TL

  • Çantalı Vakumlu Large Hurç 85 TL

  • Vakumlu Hurç Set 3'lü 115 TL

  • Naturalove Amerikan Servis 49 TL

  • Jüt Bardak Altlığı 10,50 TL

  • Naturalove Sepet 18 cm 44,50 TL

  • Naturalove Sepet 22 cm 65 TL

  • Naturalove Sepet 26 cm 75 TL

Philips Erkek Bakım Seti 379 TL

Philips Erkek Bakım Seti 379 TL

  • Dijitsu 75' UHD Google Tv 23.999 TL

  • TCL 32' FHD Android Tv 5.699 TL

  • Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.799 TL

  • Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL

  • Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL

  • Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL

  • Polosmart Connect Smart Tartı 269 TL

  • Kumtel Midi Fırın 1.499 TL

  • Nautica Termos 650 ml 599 TL

  • Polosmart Nostaljik Radyo 349 TL

  • Joyplus Dans Eden Kaktüs ve BT Speaker 279 TL

  • Nordica Kazak Tüy Toplama Makinesi 109 TL

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Kumandalı Arazi Aracı 359 TL

Kumandalı Arazi Aracı 359 TL

Kadın Kapüşonlu Kadife Pijama Takımı 269 TL

Kadın Kapüşonlu Kadife Pijama Takımı 269 TL

  • Desenli Çift Kişilik Yorgan 389 TL

  • Desenli Tek Kişilik Yorgan 329 TL

  • Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 159 TL

  • Çocuk Tam Fermuarlı Polar Üst 129 TL

  • Kapitoneli Yastık 119 TL

  • Post Halı 60x90 cm 199 TL

  • Kadın Welsoft Patik 34,50 TL

  • Çocuk Welsoft Patik 32,50 TL

  • Nortpasific Şemsiye 115 TL

  • Pötikare Masa Örtüsü 49,50 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 65 TL

Naturalove Oval Hasır Ekmeklik / Organizer 139 TL

Naturalove Oval Hasır Ekmeklik / Organizer 139 TL

  • Chef's Tava 28 cm 189 TL

  • Chef's Sahan 20 cm 139 TL

  • Pratik İpli Doğrayıcı 139 TL

  • Benante Büyük Salata Tabağı 69 TL

  • Benante Ayaklı Figürlü Kupa 159 TL

  • Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 89 TL

  • Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 29,50 TL

  • Naturalove Oval Hasır Sepet 179TL

  • Glass in love Ayaklı Kahve Yanı Bardak 6'lı 109 TL

  • Glass in love Renkli Gravürlü Cam Kupa 400 ml 99 TL

  • Rakle Desenli Su Bardağı 3'lü 59 TL

  • Bardaklı Başucu Sürahisi 700 ml 75 TL

  • 4 Katlı Modüler Raf 209 TL

  • Soğan / Patates Saklama Kabı 12 Litre 89 TL

  • Tuzluk / Biberlik 2'li 18,50 TL

  • Silikon Set 139 TL

  • Esnek Taşıma Çantası 65 TL

  • Saklama Kabı 37,50 TL

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