BİM'e Hurç Çeşitleri Geliyor! 23 - 26 Ocak 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Hurç Çeşitleri Geliyor! 23 - 26 Ocak 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
26 Ocak 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Naturalove Bambu Kirli Sepeti 48 Litre 299 TL
Mega Kutulu Hurç 79 TL
Philips Erkek Bakım Seti 379 TL
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Kumandalı Arazi Aracı 359 TL
Kadın Kapüşonlu Kadife Pijama Takımı 269 TL
Naturalove Oval Hasır Ekmeklik / Organizer 139 TL
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