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Gamer Sevgiliye Hediye Önerileri Arayanlar Buraya! Onu Havalara Uçuracak 12 Sevgililer Günü Hediyesi

etiket Gamer Sevgiliye Hediye Önerileri Arayanlar Buraya! Onu Havalara Uçuracak 12 Sevgililer Günü Hediyesi

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 09:01

Sevgilinize unutamayacağı bir hediye arıyorsanız ve o bir oyun tutkunuysa, doğru yerdesiniz. Oyun severlerin vazgeçilmezlerinden olan oyuncu kulaklıkları, mouse, monitör  ve daha fazlasını bu içerikte bulacaksınız. Sadece bir tıkla, sevgilinizi mutluluktan havalara uçuracak 12 mükemmel Sevgililer Günü hediyesi önerisi sizleri bekliyor.

Bu içerik 24.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Samsung Odyssey G3 27"inç Oyuncu Monitörü

1. Samsung Odyssey G3 27"inç Oyuncu Monitörü

165 Hz yenileme hızına sahip bu oyuncu monitörü, düşmanlarınız ne kadar hızlı olursa olsun onları alt etmenizi sağlar. Bu yenileme hızı, gecikmeleri ve hareketlerdeki bulanıklığı ortadan kaldırarak ultra akıcı hareketlerle gerçekçi bir oyun deneyimi sunar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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2. Acer Nitro Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı, Intel Core i5

2. Acer Nitro Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı, Intel Core i5

15,6 inç FHD ekranda 144 Hz yenileme hızı gamer sevgilinizin oyun deneyimlerini akıcı, kesintisiz ve benzersiz kılar. Çift fanlı soğutma, çift hava girişi ve dört hava çıkışlı bağlantı noktası tasarımıyla oyun keyfini artıracak.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bu fiyata alınabilecek en mantıklı bilgisayar kesinlikle..

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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3. BlueForce RGB Işıklı Gaming Oyuncu XL Mouse Pad

3. BlueForce RGB Işıklı Gaming Oyuncu XL Mouse Pad

Bu ürün, oyun severlerin en yüksek performansı elde etmelerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Mouse pad, kaymaz tabanı sayesinde hareketlerinizi en doğru şekilde yansıtır. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

İçinde kablosu ile geliyor. Masama direkt yapıştı, tam istediğim gibiydi boyutu. 1 haftadır kullanıyorum gözüm çok alıştı.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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4. Havit Gamenote Gaming Makrolu Oyuncu Mouse

4. Havit Gamenote Gaming Makrolu Oyuncu Mouse

Gaming Makrolu Oyuncu Mouse, özellikle oyun severler için tasarlanmıştır. Bu mouse, oyun oynarken daha fazla kontrol ve hassasiyet sağlamak için kaymaz bir yüzey tasarımına sahiptir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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5. GAMING Keyboard Raınbow Arka Aydınlatma Sıvı Dökülmesine Dayanıklı Oyuncu Klavyesi

5. GAMING Keyboard Raınbow Arka Aydınlatma Sıvı Dökülmesine Dayanıklı Oyuncu Klavyesi

Ergonomik tasarımın öne çıktığı ve içbükey şekilli tuş başlıklarıyla donatılmış olan bu klavye, kullanıcılarına daha konforlu bir yazma ve oyun deneyimi sunar.  Arka aydınlatma özelliğiyle dikkat çekerken, aynı zamanda sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı yapısıyla oyuncuların beğenisini kazanıyor.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Oldukça şık ve rahat bir klavye. hem oyun hem de yazı yazmak için kullanıyorum.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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6. xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu Kırmızı/Siyah

6. xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu Kırmızı/Siyah

Bu koltuğun kolçakları, metal iç iskelet ve esnek PU malzeme ile üretilmiştir. Bu sayede hem sağlam bir yapıya sahip olması hem de kullanıcısına yumuşak bir dokunuş hissi vermesi amaçlanmıştır. Kolçaklar, kullanıcının en rahat ve uygun pozisyonu bulabilmesi için iki farklı yönde ayarlanabilir özelliktedir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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7. Logitech G Kablolu Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı

7. Logitech G Kablolu Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı

Yumuşak hafıza köpüklü kulak yastıkları, kullanıcılarına üst düzey bir konfor sunmak için kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmiştir. Özellikle uzun süreli oyun deneyimlerinde hem görüntü hem de konfor açısından son derece ideal bir tasarıma sahiptirler. Bu nedenle, oyun tutkunu sevdikleriniz için mükemmel bir hediye seçeneği olabilir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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8. Microsoft Xbox Series S Oyun Konsolu Beyaz

8. Microsoft Xbox Series S Oyun Konsolu Beyaz

Bu ürünle Xbox Series S ile tamamen dijitale geçin ve bir dijital oyun kütüphanesi oluşturun. Oyunlarınız, kayıtlarınız ve yedekleriniz bulutta güvende kalsın. Ayrıca, piyasaya çıktıkları an oynamaya hazır olmak için yaklaşan oyunları ön sipariş verme ve ön yükleme özelliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bu fiyatlara senelerce oyun oynatabilecek en sağlam cihaz.

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9. RGB Kulaklık Standı, 2 USB Şarj Portlu Çok İşlevli Masa Oyun Kulaklığı Tutucu

9. RGB Kulaklık Standı, 2 USB Şarj Portlu Çok İşlevli Masa Oyun Kulaklığı Tutucu

Oyuncu kulaklığı tutucusu sizin için mükemmel bir oyun hissi yaratır, tek tuşla ışık modunu ve kapalı modunu kolayca seçebilirsiniz. Bir oyuncunun oyun masası aksesuarı için mükemmel bir hediye.

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10. Lunatic Albatros 4 Rgb Işıklı Fan Oyuncu Kasası

10. Lunatic Albatros 4 Rgb Işıklı Fan Oyuncu Kasası

Bu kasa, adından da anlaşılacağı gibi, 4 adet RGB ışıklı fana sahiptir. Bu fanlar, bilgisayarın ısısını düşürerek daha yüksek performans almanızı sağlar.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Rgb lerin 4 5 tane modu var ve  istediğiniz rengi kilitleyebiliyorsunuz gerçekten çok iyi renk canlılığı çok güzel.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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11. Midex V5 RGB Set USB Oyuncu ve Yayıncı Mikrofonu

11. Midex V5 RGB Set USB Oyuncu ve Yayıncı Mikrofonu

Bu set, kullanıcılarına üst düzey bir ses kalitesi sunar. RGB aydınlatması ile birlikte gelen bu mikrofon, aynı zamanda estetik bir görünüm de sunar. USB bağlantısı sayesinde, bilgisayara veya diğer cihazlara kolayca bağlanabilir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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12. Paladone Playstation Icons Light V2

12. Paladone Playstation Icons Light V2

Bu 3D lamba, oyun tutkunu sevgilinize mükemmel bir hediye olabilir. Oyun oynarken masalarını süsleyecek ve oyun deneyimlerini daha keyifli hale getirecektir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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