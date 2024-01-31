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Sofraların Yıldızı En Sevilen Yemek ve Kahvaltı Takımlarında Sürpriz İndirimler

etiket Sofraların Yıldızı En Sevilen Yemek ve Kahvaltı Takımlarında Sürpriz İndirimler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 10:37

Mutfakta zaman geçirmekten keyif alıyorsanız, en popüler yemek ve kahvaltı setlerinde indirim fırsatları başladı. Bu indirimlerle hem mutfaklarınızı yenileyebilir, hem de lezzetli yemeklerinizi şık bir sunumla misafirlerinize sunabilirsiniz. İster günlük kullanım için olsun, ister özel günlerdeki sofralarınızı için olsun bu takımlar, her zevke ve ihtiyaca uygun seçenekler sunuyor.  Kendinize, sevdiklerinize veya yeni evlenecek çiftlere hediye olarak düşünebileceğiniz bu takımlar, mutfakta geçirdiğiniz zamanı daha keyifli hale getirecek.

Bu içerik 30.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Porland Ortanca 18 Parça 6 Kişilik Porselen İkram ve Kahvaltı Takımı

Porland Ortanca 18 Parça 6 Kişilik Porselen İkram ve Kahvaltı Takımı

Bu rengarenk ikram seti 6 farklı renk ile toplam 18 parçadan oluşuyor.  Porland Ortanca serisi kahvaltı takımı modern ,vintage ve doğanın renklerini bir arada yansıtarak kullanıcıların favorisi haline geliyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimli fiyatı 1.979,10 TL.

İndirimde yer alan yemek ve kahvaltı takımlarının tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bayıldımmm porland kalitesi hepsi birbirinden güzel paketleme çok iyiydi kırılması imkansızdı sapasağlam geldi.

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Neva N3243 Yasmin Romantik 28 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

Neva N3243 Yasmin Romantik 28 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

Evinizin şıklığına şıklık katacak, zarif ve modern bir tasarıma sahip olan bu 6 kişilik yemek takımı, bone china kalite porselenden üretilmiştir. Bu yemek takımı, özel günlerinizde misafirlerinizi etkilemek için ideal bir seçenek.

İndirimli fiyatı 3.779,10 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Harika muhteşem çok beğendim kalitesi duruşu sadeliği beni benden aldı sağlam paketleme.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

İliva'nın 6'lı Cam Kek Pasta Tabağı Seti, sofralarınızı şenlendirecek bir ürün!

İliva'nın 6'lı Cam Kek Pasta Tabağı Seti, sofralarınızı şenlendirecek bir ürün!

Yaldızlı detaylarıyla göz alıcı bir şıklığa sahip bu lüks pasta takımı, görsel bir ziyafet sunmanın yanı sıra lezzetli tatlılarınızı en şık yolla sunmanızı sağlıyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan yemek ve kahvaltı takımlarının tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Porlistan Aura 6'lı Kahvaltılık Takımı

Porlistan Aura 6'lı Kahvaltılık Takımı

Kahvaltı sofralarınızı taçlandıracak olan bu zarif kahvaltı takımı, porselenin asaleti ve kalitesiyle buluşuyor. Kaselerin altlıkları, sadece bu işlevi görmekle kalmıyor, aynı zamanda sunum amaçlı olarak da kullanılabiliyor.

İndirimli fiyatı 1.070,91 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Keramika'nın romantik çizgisiyle hayat bulan Aşk Serisi kahvaltılarınızın favorisi olacak!

Keramika'nın romantik çizgisiyle hayat bulan Aşk Serisi kahvaltılarınızın favorisi olacak!

Kalp formunda tasarlanmış 14 parçadan oluşan 2 kişilik kahvaltı takımı, sabahlarınıza aşkla başlamanız için sizleri bekliyor. Bu özel koleksiyon, sevdiklerinizle paylaştığınız kahvaltı anlarını unutulmaz kılacak.

İndirimli fiyatı 882,00 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çeyizim için aldım ve gerçekten bayıldımmmm. 🥰 Hem kaliteli hem de gayet şık. 😊

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Tugomer 12'li Dikdörtgen Hava Almaz Kapaklı Kahvaltılık Seti

Tugomer 12'li Dikdörtgen Hava Almaz Kapaklı Kahvaltılık Seti

Bu saklama kabı, mutfakta düzeni sağlama konusunda size yardımcı olurken, aynı zamanda yiyeceklerinizi taze tutar. Bu sayede hem sağlıklı hem de lezzetli yiyecekler tüketme şansına sahip olursunuz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Kütahya Porselen 3 Parça Çocuk Yemek Seti

Kütahya Porselen 3 Parça Çocuk Yemek Seti

Kütahya Porselen çocuk seti, sıkı dostlukları temsil eden tasarımıyla çocukların hayal gücüne ilham verirken, tüm lezzetleri sevimliliğiyle sunuyor.

İndirimli fiyatı 259,90 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan yemek ve kahvaltı takımlarının tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Vita Seramik 14 Parça 6 Kişilik Vanessa Model Kahvaltı Takımı El Yapımı Kahvaltılık Sunum Seti

Vita Seramik 14 Parça 6 Kişilik Vanessa Model Kahvaltı Takımı El Yapımı Kahvaltılık Sunum Seti

Bu sunum seti, kahvaltılarınızı, tatlılarınızı, pastalarınızı ve meyve tabaklarınızı daha cazip hale getirecek mükemmel bir seçimdir. Bu tabaklar, hem günlük kullanımınız için ideal, hem de özel günlerde misafirlerinizi şaşırtmanın ve hoş bir sürpriz yapmanın en güzel yolu olabilir.

İndirimli fiyatı 764,10 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

O kadar tatlı ve güzel ki. 🥰 Tatlı notunuz için teşekkür ederim çok naziksiniz. 🥰 Çeyizim için almıştım kullanmak için sabırsızlanıyorum.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Keramika Takım Kahvaltı 55 Parça 12 Kişilik Mat Siyah Siera

Keramika Takım Kahvaltı 55 Parça 12 Kişilik Mat Siyah Siera

Keramika'nın 12 kişilik kahvaltı takımı, büyük ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış. Geniş ailelerin bir araya geldiği kahvaltı sofraları, bu takım sayesinde daha şık ve düzenli bir görünüm kazandırıyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan yemek ve kahvaltı takımlarının tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Davi Ahşap Kahvaltı Seti 12 Parça

Davi Ahşap Kahvaltı Seti 12 Parça

Davi'nin 12 parçalık ahşap kahvaltı seti, sabahları kahvaltı keyfinizi artırmak için tasarlanmıştır. Bu set, doğal ahşap malzemesi ve zarif tasarımıyla hem göze hitap ediyor hem de kullanım kolaylığı sağlıyor.

İndirimli fiyatı 449,10 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Porland Forest 16 Parça 4 Kişilik Kahvaltı Takımı

Porland Forest 16 Parça 4 Kişilik Kahvaltı Takımı

Bu kahvaltı seti, hayvan temalı tasarımıyla göz kamaştırıyor. Bu eşsiz tasarım, sadece sizin değil görenlerin de favorisi olacak. 

İndirimli fiyatı 2.339,10 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok kaliteli ve güzel bi takım indirimde kaçırmayın derim.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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İliva 5'li Ahşap Standlı Kapaklı Cam Kahvaltı Sunum Seti

İliva 5'li Ahşap Standlı Kapaklı Cam Kahvaltı Sunum Seti

Bu ürün, çeşitli kullanım alanlarıyla mutfakta vazgeçilmez bir yardımcınız olacak. İster sabahın ilk saatlerinde kahvaltıda, ister öğleden sonra çayın yanında, isterseniz de akşam tatlı sunumlarında kullanabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan yemek ve kahvaltı takımlarının tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

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