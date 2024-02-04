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Yenidoğan İhtiyaç Listesi: Bebeğiniz Gelmeden Her Şeyi Hazır Olsun

etiket Yenidoğan İhtiyaç Listesi: Bebeğiniz Gelmeden Her Şeyi Hazır Olsun

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 10:01

Bebeğinizin dünyaya gelmeden önce gereksinim duyacağı her şeyi karşılayabilmeniz için oluşturduğumuz bu geniş kapsamlı liste, sizlere bir yol gösterici olacak. Emzikten beşiğe ve bebek bezlerine kadar minik meleğinizin ihtiyaç duyacağı her ayrıntıyı bu yazıda sizler için derledik.

Bu içerik 02.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Philips Avent Ultra Soft Emzik (6-18 Ay)

Philips Avent Ultra Soft Emzik (6-18 Ay)

Bu emziğin en önemli özelliklerinden biri ortodontik olmasıdır. Ortodontik emzikler, çocuğunuzun diş ve damak gelişimini destekliyor. Ayrıca, BPA içermemesi de annelerin en çok bu emziği tercih etmesini sağlıyor.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Severek kullanıyoruz mükemmel bir ürün.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Philips Avent Natural biberon, bebeğini hem emzirmek hem de biberonla beslemek isteyen anneler için tasarlanmış.

https://amzn.to/3OtkwZ8

Bu özel tasarım, doğal kavramayı teşvik eder ve bebeğinize anne göğsünün verdiği o sıcak ve güvenli hissi taklit eder. Eğer siz de bebeğinizin bu hassas dönemini kolaylaştırmak istiyorsanız, anne göğsüne benzer yapıdaki yumuşak biberon emziği tam size göre!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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BeSafe iZi Comfort X3 ISOfix Oto Koltuğu 5 noktadan emniyet kemer sistemi ile daha fazla güvenlik sunuyor.

BeSafe iZi Comfort X3 ISOfix Oto Koltuğu 5 noktadan emniyet kemer sistemi ile daha fazla güvenlik sunuyor.

Çocuğunuza panoramik görüş imkanı sunan BeSafe iZi Comfort X3 Oto Koltuğu, 3 farklı yatış pozisyonu, sökülebilir iç pedi ekstra koltuk minderleriyle miniklerin ekstra rahatlığın tadını çıkartmasını sağlarken bel kısmına gelebilecek darbeleri azaltarak güvenliği maksimum seviyeye çıkartır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Maxi-Cosi Iora Ahşap Anne Yanı Beşik

Maxi-Cosi Iora Ahşap Anne Yanı Beşik

Doğumdan itibaren yaklaşık dokuz aylık bir süre zarfında kullanılabilen bu beşik, 9 kilograma kadar ağırlığı destekliyor. Iora, beş farklı yükseklik ayarı sayesinde tüm yataklarla uyum sağlıyor. Üstelik konforlu ve ergonomik bir yatakla birlikte geliyor. Ek olarak, geniş saklama sepeti, ihtiyaç duyabileceğiniz eşyalarınız için ekstra alan sağlıyor. 

Fiyatı 10.626,15 TL yerine 7.066,39 TL'ye düşmüş. 

Linki burada.

Kesinlikle çok kullanışlı bir ürün alt sepetin tüm günlük ihtiyaçları topluyor olması büyük avantaj bebek bakımıyla ilgili en sık kullandığınız malzemeler sürekli elinizin altında oluyor hafif oluşundan ötürü gündüz uykularında hangi odada olacaksam oraya kolaylıkla taşıyabildim bu da ilk 40 gün özellikle benim konforumu artıran birşeydi tüm kumaş bölümünün sökülüp yıkanıyor olmasını da ayrıca çok sevdim katlandığında da hiç yer kaplamıyor.

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WaterWipes Yeni Doğan & Hassas Ciltler İçin Bebek Islak Mendili

WaterWipes Yeni Doğan & Hassas Ciltler İçin Bebek Islak Mendili

Yeni doğan ve prematüre bebeklerin cildine zarar vermeyecek şekilde üretilen WaterWipes Yeni Doğan & Hassas Ciltler İçin  Bebek Islak Mendili,  hassas ciltler üzerinde olası tahrişleri önlemek için özel bir formülle hazırlanmış ve annelerin onayından geçmiş bir ürün.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Anne ve bebek ayına özel fırsatların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İlk günden beri kullandığımız tek marka. Bebeğim hiç pişik olmadı. Diğer markaları aldım ama denemeden çöpe attık. Waterwipesin yanında diğerleri çok kuru kalıyor.

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Okbaby Onda Bebek Banyo Küveti ikinci bir kişinin yardımı olmadan bebeğinizi kolayca yıkamanızı sağlıyor.

Okbaby Onda Bebek Banyo Küveti ikinci bir kişinin yardımı olmadan bebeğinizi kolayca yıkamanızı sağlıyor.

Bebeğinizin banyo saatlerini keyifli ve pratik hale getirecek bu küvet, aynı zamanda hijyen standartlarınızı da en üst seviyede tutmanıza yardımcı olur. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürünün boyu düşündüğümden çok büyük ve güzel geldi. Hızlı kargolandı. Duş asma veya lif koyma yeri mevcuttur.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Chicco 2'li Pamuk Altlı SetPatikli AltUnisex Bebek

Chicco 2'li Pamuk Altlı SetPatikli AltUnisex Bebek

Bu ürün, tamamen pamuklu malzemeden üretilmiş olup, bebekleriniz için mükemmel bir seçimdir. Bebeğinizin ayaklarını sıcak tutmak için tasarlanmış olan bu bebek altı, patikli özelliği ile dikkat çekmektedir. Özellikle 1 aylık bebekler için ideal olan bu ürün, bebeğinizin konforu ve sağlığı için en iyi seçenek olacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Chicco Unisex Bebek Tulumu

Chicco Unisex Bebek Tulumu

Bu ürün, 0 aylık bebekler için idealdir. Yüzde yüz pamuk malzemeden üretilmiş ve bu da onu son derece yumuşak ve rahat kılar. Cildi hassas olan bebekler için uygun bir seçenek diyebiliriz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Prima Bebek Bezi Premium Care 1 Beden 43 Adet Yenidoğan Ekonomi Paketi

Prima Bebek Bezi Premium Care 1 Beden 43 Adet Yenidoğan Ekonomi Paketi

Bebeğinizin altının ne zaman değiştirilmesi gerektiğini gösteren ıslaklık göstergesine sahip olan Prima Bebek Bezi Premium Care, yumuşak ve esnek yan bantları sayesinde bebeğinizin her hareketine göre esneyerek bezin kaymamasını sağlıyor.

214,99 TL indirimli fiyatıyla buradan sepete ekleyebilirsiniz.

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Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Sızdırma yapmayan gerçekten kalitesi çok iyi olan bebek bezi. Prima başkaymış gerçekten :)

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Chicco Bebek Tırnak Makası

Chicco Bebek Tırnak Makası

Paslanmaz çelikten yapılmış olan bu bebek makaslarının eğimli bıçakları, yuvarlatılmış uçları ve kullanım sırasında tam güvenliği sağlamak üzere içi lastik parmak delikleri vardır. Kullanılmadığı zamanlarda bıçakları hijyenik olarak korumak için kabı da mevcut.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Gerçekten herkes boşuna memnun kalıp tavsiye vermemiş. Söylenildiği gibi başarılı. Makamın yukarı doğru kıvrımlı olması keserken işi kolaylaştırıyor ve etini kıstırma derdi yok çok rahat kesim yapılıyor bu sayede.

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Banyo ve Bebek Odası İçin Dijital Duş Termometre

Banyo ve Bebek Odası İçin Dijital Duş Termometre

Aycorn Banyo ve Oda Termometresi, ebeveynlerin bebeğin güvenliği ve sağlığı için su ve hava sıcaklığını hızlı ve güvenilir bir şekilde ölçer, böylece küvetin veya çocuk odasının ideal sıcaklıkta olduğundan emin olabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bizim için çocukların da sevdiği iyi bir sıcaklık ölçer🥰

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Mima Zigi Black&Camel Bebek Arabası

Mima Zigi Black&Camel Bebek Arabası

Zigi'nin en dikkat çekici özelliği, kullanıcı dostu tasarımıdır. Bu bebek arabası, tek elle kolaylıkla katlanabilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle size ve bebeğinize konfor sağlıyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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