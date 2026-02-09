Sınıfta Kimse Konuşmuyorsa, Sorun Öğrenciler Değil Ortam Olabilir: Kore’den Gelen “Nunchi” Dersi
Euny Hong tarafından kaleme alınan “The Power of Nunchi: The Korean Secret to Happiness and Success” isimli bir kitaba denk geldim. Severek okuduğum ve bazı bölümleri altını çizerek not aldığım kitapta yeni bir kavramla tanıştım: Nunchi.
Kore kültüründe “ortamın nabzını tutma” becerisi anlamına geliyor. İnsanların ne söylediğinden çok ne söylemediğini ifade ediyor.
Ve evet… eğitimle sandığımızdan çok daha ilgili. Sınıfta ne olup bittiğinden çok nasıl bir hava estiğini fark edebilme hâline işaret ediyor. Nasıl mı?
1. Sınıfta sessizlik varsa, hemen “bilmiyorlar” deme.
2. İyi öğretmen çok anlatan değil, iyi okuyan öğretmendir.
3. “Söz hakkı” herkes için aynı şey değildir.
4. Nunchi sınıf yönetimi değil, sınıf iklimidir.
5. Küçük ama etkili bir nunchi hamlesi.
Son söz
Belki de modern eğitimin ihtiyacı olan şey yeni bir yöntem değil.
Belki biraz daha fazla sezgi, biraz daha fazla bekleme cesareti.
Çünkü her çocuk konuşmadan önce şunu soruyor:
“Burada konuşmak güvenli mi?”
Nunchi, öğretmenin bu soruya sessizce verdiği cevaptır.
