Sınıfta Kimse Konuşmuyorsa, Sorun Öğrenciler Değil Ortam Olabilir: Kore’den Gelen “Nunchi” Dersi

Belki de modern eğitimin ihtiyacı olan şey yeni bir yöntem değil.

Belki biraz daha fazla sezgi, biraz daha fazla bekleme cesareti.

Çünkü her çocuk konuşmadan önce şunu soruyor:

“Burada konuşmak güvenli mi?”

Nunchi, öğretmenin bu soruya sessizce verdiği cevaptır.

Instagram

LinkedIn

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio