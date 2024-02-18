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'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları

'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 15:01

Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/
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1. Taşınırken büyük kutulara fazla eşya koymayın. Onları daha büyük eşyalarınız için kullanın.

1. Taşınırken büyük kutulara fazla eşya koymayın. Onları daha büyük eşyalarınız için kullanın.

2. Çocuğunuzun sahne aldığı bir etkinlikte ona nerede oturduğunuzu söyleyin. Böylece sizi ararken dikkati dağılmaz.

2. Çocuğunuzun sahne aldığı bir etkinlikte ona nerede oturduğunuzu söyleyin. Böylece sizi ararken dikkati dağılmaz.

3. Evinizin temiz olmasını istiyorsanız ancak temizlik yapmaktan hoşlanmıyorsanız, düzenli tutmaya ve kirletmemeye dikkat edin.

3. Evinizin temiz olmasını istiyorsanız ancak temizlik yapmaktan hoşlanmıyorsanız, düzenli tutmaya ve kirletmemeye dikkat edin.

4. Kulaklıklarınız takılıyken biri düşerse, onu bulmak için ses seviyesini yükseltin.

4. Kulaklıklarınız takılıyken biri düşerse, onu bulmak için ses seviyesini yükseltin.

5. Gazlı içecek içmeyi bıraktıysanız, sade soda ve limon suyunu karıştırıp, içebilirsiniz.

5. Gazlı içecek içmeyi bıraktıysanız, sade soda ve limon suyunu karıştırıp, içebilirsiniz.
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6. Zambak çiçeği kediler için zehirli. Bu yüzden birine zambak almadan önce evinde patili dostu olup, olmadığını öğrenin.

6. Zambak çiçeği kediler için zehirli. Bu yüzden birine zambak almadan önce evinde patili dostu olup, olmadığını öğrenin.

7. Market alışverişi yaparken, sadece ürünün fiyatına değil birim başına fiyatını da kontrol edin.

7. Market alışverişi yaparken, sadece ürünün fiyatına değil birim başına fiyatını da kontrol edin.

8. Uzun yolculuklarda mideniz bulanıyorsa, hareketinizi en aza indirmek için ayaklarınızı yere koyun ve koltuğa yaslanın.

8. Uzun yolculuklarda mideniz bulanıyorsa, hareketinizi en aza indirmek için ayaklarınızı yere koyun ve koltuğa yaslanın.

9. Pişirmeden önce mısırın koçanını soymadan, otuz dakika boyunca 350 derecelik fırında pişirin. Bu yöntem mısırın kabuklarının kolayca soyulmasını sağlar.

9. Pişirmeden önce mısırın koçanını soymadan, otuz dakika boyunca 350 derecelik fırında pişirin. Bu yöntem mısırın kabuklarının kolayca soyulmasını sağlar.

10. Su şişenizdeki pis kokusundan kurtulmak için kabartma tozu ve sıcak su ile şişeyi çalkalayın.

10. Su şişenizdeki pis kokusundan kurtulmak için kabartma tozu ve sıcak su ile şişeyi çalkalayın.
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11. Hangi diş prosedürlerini geçirdiğinize ve bunların ne zaman tamamlandığıyla ilgili kendi kayıtlarınızı tutun.

11. Hangi diş prosedürlerini geçirdiğinize ve bunların ne zaman tamamlandığıyla ilgili kendi kayıtlarınızı tutun.

12. Film izlerken, telefonunuzla ilgileniyorsanız, dikkatinizi vermek için orijinal dili seçip, altyazıları açın.

12. Film izlerken, telefonunuzla ilgileniyorsanız, dikkatinizi vermek için orijinal dili seçip, altyazıları açın.

13. Kişisel yaşamınız, mesleki yaşamınız, sağlığınız, aileniz ve mali durumunuzla ilgili sorunları aynı anda ele almayı öğrenin.

13. Kişisel yaşamınız, mesleki yaşamınız, sağlığınız, aileniz ve mali durumunuzla ilgili sorunları aynı anda ele almayı öğrenin.

14. Çektiğiniz fotoğrafların arkasına o anla ilgili küçük notlar yazın. Yıllar sonra hatırlamayabilirsiniz.

14. Çektiğiniz fotoğrafların arkasına o anla ilgili küçük notlar yazın. Yıllar sonra hatırlamayabilirsiniz.

15. Yanmaz kasalar kasanın içindeki nemi hapseder. Küf ve diğer sorunların önünde geçmek için birkaç ayda bir kasayı havalandırın.

15. Yanmaz kasalar kasanın içindeki nemi hapseder. Küf ve diğer sorunların önünde geçmek için birkaç ayda bir kasayı havalandırın.

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