'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. Soğuk havalarda dışarı çıkmadan önce üstünüze giydiğinizi kıyafeti pantolonunuzun içine sokun.
2. Ne kadar genç ve sağlıklı olursanız olun, siz hayatta olmadığınızda finansal hesaplarınızı kullanabilmesi için bir kişi belirleyin.
3. Birinin sırrını saklayamıyorsanız, sizin sırrınızı da başkalarının saklamasını beklemeyin.
4. Zekanıza çok fazla güvenmeyin, disiplinli olun ve kendinizi geliştirin. Yoksa pişman olursunuz.
5. İşinizden kovulma ihtimalinize karşı düzenli aralıklarla kişisel dosyalarınızı iş bilgisayarınızdan silin.
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6. Birine ne hediye alacağınız konusunda kararsız kaldıysanız, geçmişte size ne hediye ettiğini düşünün.
7. Bulaşık makineniz çalışmayı bitirir bitirmez açın, alt rafı dışarı çekin ve ardından üst rafı suyun sızması için biraz sallayın.
8. Gece geç saatte yemek yemeyi azaltmak istiyorsanız, dişlerinizi uyumadan birkaç saat önce fırçalayın.
9. Kıyafetlerinizi yıkamadan önce ters çevirip, silkeleyin. Hem ceplerinizi kontrol etmiş olursunuz hem de tozdan kurtulursunuz.
10. E-posta metninizi tamamladıktan sonra e-posta alıcısını girin.
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11. İnsanlar acı çekerken kendi sorunlarınızı anlatmayın.
12. Biri hakkında duyduklarınızla ona karşı bir tavır sergilemeyin, o kişiyi kendiniz tanımaya çalışın.
13. Acı ve zorluk hayatınızı konfordan çok daha fazla şekillendirir. Daha akıllıca hareket etmeye başlarsınız.
14. Maddi ve duygusal açıdan istikrarlı bir yaşamınız olana kadar çocuk yapmayın.
15. Kendinize bir hedef belirleyin. Ona ulaşmak için bir plan yapın. Planınız olmadan hedefiniz sadece dilek olarak kalır.
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