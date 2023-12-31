'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Eski hobilerinize ait malzemeleri atarak evde kendinize yer açın.
2. Günün sonunda başardıklarınızı düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Bu şekilde motivasyonunuzun artığını fark edeceksiniz."
3. Su arıtıcınızdaki suyun kalitesini belli aralıklarla kontrol edin.
4. Ebeveynleriniz yaşlıysa onlara temel düzeyde akıllı telefon ve bilgisayar kullanmayı öğretin.
5. Mobilyalarınıza uygun temizlik yapmak zorunda kalmamak için mobilyalarınızı temizlik tarzınıza göre seçin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Baş ağrınız olduğunda bunun kafein kaynaklı bir baş ağrısı olabileceğini unutmayın.
7. Daha kolay soymanız için yumurtalarınızı pişirirken bir kaşık karbonat ekleyin.
8. Cep telefonunuzun şarjı bitmek üzereyken, bir süre daha kullanabilmek için mobil veri, wifi ve konum servisini kapatın.
9. Hapşırığınızı durdurmak istiyorsanız, burun deliklerinizi birkaç saniye boyunca kapatın.
10. Soğan doğrarken gözleriniz yaşarıyorsa, soğanları soyun ve birkaç dakika soğuk suda bekletin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Sıvı çöplerinizin sızmaması için mutfak çöp kutunuzun altına gazete koyun.
12. Havaalanında daha kolay bulabilmeniz için valizinize renkli bir kurdele bağlayın.
13. Çalışırken müzik dinlemeyi seviyorsanız, video oyunlarının soundtrack'larını dinleyin. Odaklanmanızı bozmayacak şekilde tasarlandılar.
14. Yemek yedikten kısa bir süre sonra hala açsanız, susuz kalmışsınızdır. Daha fazla yiyecek tüketmeden önce su için.
15. İş hayatınızda hak ettiğiniz değil de müzakere ettiğiniz şartlara sahip olduğunuzu unutmayın.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın