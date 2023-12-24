'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. Ödediğiniz vergilerin makbuzunu uzun süre saklayın.
2. Sütün bozulup, bozulmadığını anlamak için bardağa koyun ve yoğunluğuna bakın.
3. Birisi zaten bildiğiniz bir şeyi anlattığında sadece teşekkür edin.
4. Halka açık bir yerde içeceğiniz boğazınıza kaçtığında öksürüğünüzü tutmayın. Öksürüğü tutmanız sıvının solunum yollarını tahriş etmesine neden olur.
5. Paslanmayı önlemek için çelik su ısıtıcınızı kullandıktan sonra kurutun.
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6. Tatil için hangi kıyafetleri yanınıza alacağınızı düşünüyorsanız, kirli çamaşırlarınızı yıkayın ve çantanıza koyun. En çok giyeceğiniz kıyafetler onlar olacaktır.
7. Günde en az 15 dakika yürüyün ve beş dakika esneyin.
8. Köpek ödül mamalarının fiyatları inanılmaz derecede yüksek. Biraz tavuğu fırında kurutmayı deneyin. Daha ucuz ve daha sağlıklı gıda elde edeceksiniz.
9. Uzun bir yolculuğa çıkmadan önce evinizde çöp olup, olmadığını kontrol edin.
10. İş vereniniz size 'şirkette her şey yolunda giderse maaşına zam yapılacak' derse, yapmayacağından emin olabilirsiniz.
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11. Kişisel farkındalık güçlü bir özellik. Bir adım geri çekilip hayatınızdaki aksilikleri görebilirsiniz. Çıkmaza girerseniz, başa çıkmanızı kolaylaşır.
12. Çömelin, eğilmeyin. Eğilmenizi gerektiren herhangi bir şey yaparken sırtınızı koruyun.
13. Yatmadan önce beş dakika boyunca gününüzü düşünün. Birkaç kelime de olsa yazın. Bu, daha bilinçli bir hayat yaşamanıza yardımcı olur.
14. Yeni bir işe başladığınızda her şeyi öğrenene kadar beklemeyin. Öğrendikçe inşa etmek, sizi bunalmış hissetmekten kurtarır.
15. Kıyafetlerini yıkamadan önce ipli olanlara bir düğüm atın.
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