'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. Saçınızı evde boyayacaksanız, saçınızla cildinizin kesiştiği yere vazelin sürün.
2. Bir cüzdan bulursanız, içindeki banka kartlarına bakın ve o bankaya götürün. Onlar en güncel iletişim bilgisine sahiptirler.
3. Yeni arkadaşlar edinmek istiyorsanız, yeni bir kursa başlayabilirsiniz. Böylece ortak ilgi alanlarına sahip arkadaşlarınız olabilir.
4. Online alışveriş yapmadan önce fiyatları karşılaştırmak için ürünün görselini Google görsellerde aratın.
5. Diyet yaparken kendinize 'hayatımın geri kalanında bu şekilde beslenebilir miyim?' sorusunu sorun.
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6. Soğuk içecek istiyorsanız ve buzunuz yoksa, içeceğinizi nemli bir kağıtla havluya sarıp, dondurucuya koyun. On dakika sonra çıkarın.
7. İnsanlara yanlış bir şey yaptıkları için kızmak hiçbir şeyi düzeltmez. Sadece hatalarını saklamayı öğrenirler.
8. Hayatınızı planlamak, zamandan tasarruf etmenize, stresi azaltmanıza ve üretkenliği artırmanıza yardımcı olur.
9. Çok fazla düşünmeyin. Fazla düşünmek stres ve zaman kaybından başka bir sonuç doğurmaz.
10. Valizinizin tekerleklerinde sorun varsa, internetten satın alabileceğiniz parçalarla tamirini yapabilirsiniz.
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11. Bardaklarınızdaki lekelerden kurtulmak istiyorsanız, bardaklarınızı beyaz sirkede beş dakika beklettikten sonra durulayın ve mikrofiber bir bezle kurulayın.
12. Kapalı bir alanda çalışıyorsanız ve kendinizi uykulu hissediyorsanız, ortamdaki oksijen oranını ölçtürün.
13. Boğazınızda kaşıntı hissettiğinizde, öksürmek işe yaramıyorsa, burnunuzu temizleyin.
14. Bir şirkette beyaz yakalı olarak çalışıyorsanız, görevinizin tam olarak tanımını isteyin.
15. Camlarınızı silmek için bulutlu bir günü tercih edin. Böylece her detayı görebilirsiniz.
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