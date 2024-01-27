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'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları

'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 15:16

Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/
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1. Tuvaletinizin sifonunu temizleyerek daha iyi akmasını sağlayıp, su tasarrufu yapabilirsiniz.

1. Tuvaletinizin sifonunu temizleyerek daha iyi akmasını sağlayıp, su tasarrufu yapabilirsiniz.

2. Yiyeceklerinizi mikrodalgada ısıtmadan önce üzerlerine su püskürtürseniz, kurumaz.

2. Yiyeceklerinizi mikrodalgada ısıtmadan önce üzerlerine su püskürtürseniz, kurumaz.

3. Ev satın almadan önce danışabileceğiniz kendi emlakçınız olsun.

3. Ev satın almadan önce danışabileceğiniz kendi emlakçınız olsun.

4. Uyku sorununuz varsa, zihninizi sakinleştirmek uykuya dalmanıza yardım eder.

4. Uyku sorununuz varsa, zihninizi sakinleştirmek uykuya dalmanıza yardım eder.

5. Çocuğunuzu kalabalık bir yerde kaybederseniz, yüksek sesle onun dış görünüşünü anlatın.

5. Çocuğunuzu kalabalık bir yerde kaybederseniz, yüksek sesle onun dış görünüşünü anlatın.
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6. Parmak iziyle kilit açma özelliğine sahip bir telefonunuz varsa birden fazla parmağınızı kaydedin.

6. Parmak iziyle kilit açma özelliğine sahip bir telefonunuz varsa birden fazla parmağınızı kaydedin.

7. Bir işi istediğiniz gibi yapamadığınızda kendinize mazeret bulmak yerine, çözüm üretin.

7. Bir işi istediğiniz gibi yapamadığınızda kendinize mazeret bulmak yerine, çözüm üretin.

8. Satın aldığınız her şeyin kullanma kılavuzunu saklayın.

8. Satın aldığınız her şeyin kullanma kılavuzunu saklayın.

9. Her yıl, son bir yılda kullanmadığınız/ihtiyaç duymadığınız eşyaları evinizden atın.

9. Her yıl, son bir yılda kullanmadığınız/ihtiyaç duymadığınız eşyaları evinizden atın.

10. Lavabo gider deliğinizi açmak istiyorsanız, tuz ve kabartma tozunun ardından limon damlatın. Daha sonra maden suyu dökün.

10. Lavabo gider deliğinizi açmak istiyorsanız, tuz ve kabartma tozunun ardından limon damlatın. Daha sonra maden suyu dökün.
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11. Beğendiğiniz iç çamaşırı bulursanız, markanın, kumaşların tasarımını veya kalitesini değiştirmesi ihtimaline karşı aynı üründen birkaç tane daha alın.

11. Beğendiğiniz iç çamaşırı bulursanız, markanın, kumaşların tasarımını veya kalitesini değiştirmesi ihtimaline karşı aynı üründen birkaç tane daha alın.

12. Sabahları uyanmakta zorlanıyorsanız, şarkı mırıldanmayı deneyin.

12. Sabahları uyanmakta zorlanıyorsanız, şarkı mırıldanmayı deneyin.

13. Fotoğraf çekmeden önce fotoğrafınızın bulanık çıkmaması için telefonunuzun kamerasını temizleyin.

13. Fotoğraf çekmeden önce fotoğrafınızın bulanık çıkmaması için telefonunuzun kamerasını temizleyin.

14. Mobilyalarınızı tamir etmek için ahşap yapıştırıcı kullanın.

14. Mobilyalarınızı tamir etmek için ahşap yapıştırıcı kullanın.

15. Karlı veya buzlu havada elleriniz cebinizde yürümeyin. Kayarsanız tutunabilme şansınız olsun.

15. Karlı veya buzlu havada elleriniz cebinizde yürümeyin. Kayarsanız tutunabilme şansınız olsun.

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