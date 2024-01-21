'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. Don riski olduğu günlerde, kayıp düşmemek için apartmanınızın merdivenlerine muşamba koyun.
2. Çocuklarınızı büyütürken, diğer ebeveynlerin tavsiyelerini dinlemeyin. En doğru kararları siz verirsiniz.
3. Hayattaki amacınızı bulmakta zorlanıyorsanız, kendinize ve keyif aldığınız şeylere odaklanın.
4. Soğuk havalarda lastiklerinizdeki hava basıncını kontrol edin.
5. Çocuklarınız varsa ve iş için çok fazla seyahat ediyorsanız, restorana gittiğinizde, çocuklarınıza yanınızdaymış gibi davranın. Menüyü onlara gönderin, yemeği onların seçmesini isteyin.
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6. Köpeğiniz için kaliteli bir köpek yatağı arıyorsanız, onlara ikinci el bebek yatağı alın.
7. İnternette beğendiğiniz bir tarif bulursanız, bir kopyasını kaydedin. Tekrar bulamayabilirsiniz.
8. Fırınınız ısınmıyorsa, ısınma sisteminizdeki yoğuşma hattını kontrol edin.
9. Günlük yaşamınızda fotoğraf çekin. Özel günleri veya tatilleri beklemeyin.
10. Hedeflerinize ulaşmanın en iyi yolu, sonuç yerine süreç hedefleri belirlemek.
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11. Biri tavsiye isterse onu dinleyin ve çözüm hakkında konuşmadan önce sorular sorun.
12. Bozuk gıda tüketmemek için, ürünlerin paketini açtığınız tarihi üzerine not alın.
13. Arkadaşlarınızla oynadığınız oyunda çok iyiyseniz, eğlenceli olması için hırs yapmadan oynayın.
14. Donmuş karı temizlemek için küreğiniziebitkisel yağ dökün.
15. Kedi dostunuzla birlikte yaşıyorsanız, evinize zambak çiçeği almayın. Kediler için zehirli bir çiçek.
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