'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. Saçınıza bakım kremi uyguladıktan sonra sıcak su yerine soğuğa yakın bir suyla saçınızı durulayın. Daha kolay temizlendiğini göreceksiniz.
2. Mali açıdan zor durumda kalırsanız, birçok fast food restoran uygulamasının ilk kaydolduğunuzda size indirimli yiyecek verdiğini unutmayın.
3. Tenis topları köpeğinizin dişleri için zararlı olabilir. Köpeğiniz top oynamayı seviyorsa, daha yumuşak kauçuk seçenekleri tercih edin.
4. E-posta gönderirken gecikmeli gönderim seçeneğini kullanın. E-postanız gönderilmeden önce belirlenen süre boyunca giden kutunuzda durur ve böylece kontrol edebilmeniz mümkün olur.
5. Tavuk veya dana etinin üzerine çok yakışacak lezzetli, zengin, kremsi bir sos için ince doğranmış sarımsağı soteleyin, ardından krema ve parmesan peyniri ekleyin.
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6. Oteller ve restoranlar gibi mekanlara verilen bir yıldızlı yorumlar sizi vazgeçiriyorsa, başka bir yere bakmadan önce yorumcunun geçmişini kontrol edin.
7. Rahatsız olduğunuz durumlarla başa çıkmanın üç yolu var. Birincisi durumu düzeltebilirsiniz, ikincisi bu konu hakkındaki hislerinizi değiştirebilirsiniz, üçüncüsü durumu kabul edebilirsiniz.
8. Vejetaryen veya vegan bir arkadaşınız için ne pişireceğiniz konusunda kararsızsanız, patatesli pırasa çorbası mükemmel bir tercih olur. Hem yapımı kolay hem de doyurucu.
9. Kendinizi ve yaptıklarınızı düşünürken olumsuz terimler kullanmak, hedeflerinize ulaşmanızı neredeyse imkansız hale getirir.
10. Buzdolabındaki makarna sosunu ne zaman açtığınızı hiç unuttunuz mu? Son kullanma tarihi olan ürünlerin üstüne açtığınız tarihi not edin.
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11. Yurt dışına seyahat edeceğinizde, yanınıza power bank almayı unutmayın.
12. Canınız soğuk, şekerli bir içecek çekiyorsa, önce biraz meyve yiyin.
13. Garnitür sadece yemeğinizin görüntüsü için değil, lezzetini artırmak için de kullanılır.
14. Camları silerken bir tarafı dikey, diğer tarafı yatay olarak silin. Bir noktayı kaçırırsanız, camın hangi tarafında olduğunu bilirsiniz.
15. Her gün uzun saatler ayakta durmanız gerekiyorsa, varis çorabı giyin.
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