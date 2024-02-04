'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. Sosyal medyada herkese açık gönderileri beğenirken dikkat edin. İş başvurunuzdan sonra insan kaynakları sosyal medyanızı inceliyor.
2. Duşta küflenmeyi önlemek için duştan çıktığınızda çekpas kullanın.
3. Giysilerinizdeki makyaj lekelerini çıkarmak için makyaj temizle suyu kullanın.
4. Fırında daha çıtır tavuk parçaları ve patates kızartması için, pişirmeden önce folyoyu buruşturun.
5. Karanlık odada el feneri kullanıyorsanız, onu ön tarafa değil, tavana doğru tutun. Tavan beyaza veya başka bir parlak renge boyanmışsa (çoğu binada olduğu gibi), tüm odada mükemmel bir görünürlük elde edersiniz.
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6. Yapıştırıcınızın daha etkili olmasını istiyorsanız, karbonatla birlikte kullanın.
7. Dolaplarınız nem alıyorsa, kurutucu özelliği olan silika jel paketlerini çekmecelere koyun.
8. Havaalanı güvenliğinden geçerken, bagaj taşıma tepsilerini konteynırlara geri koymayı alışkanlık haline getirin. Böylece bir eşyanızı unutmadığınıza emin olursunuz.
9. Tartışmalı bir konuyu ele alırken her iki tarafın iddialarını araştırmak faydalı olur. Fikriniz değişirse bu olgunlaştığınız anlamına gelir.
10. Hediye verdiğiniz kişiye el yazısıyla not yazın. Bu hediyenizi daha özel yapar.
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11. Hastanede yatacaksanız, tatile gidiyormuşsunuz gibi bir çanta hazırlamayın. Tüm zamanınızı yatakta veya oturarak geçireceksiniz.
12. Değer verdiğiniz biri için eşsiz bir hediye arıyorsanız, antika dükkanlarına göz atın.
13. Nohutları pişirirken, yumuşak olmaları için az miktarda karbonat ekleyin.
14. Bu yıl hayatınızını daha iyi hale getirmesini beklediğiniz iki alan belirleyin. Her ay bu alanlarda küçük, kademeli değişiklikler yapın. Hedefinize ulaşacaksınız.
15. İçeceğinize ekleyeceğiniz kakaonuzun topaklanmasını önlemek için sıcak suyu eklemeden önce az miktarda soğuk su ile karıştırın.
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