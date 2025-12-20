onedio
Sevmekten Kaçıyor Olabilir misin?

Sena Erdoğdu
20.12.2025 - 14:01

Aşkın sıcak ve tatlı rüzgarıyla yüzleşmekten kaçıyor olabilir misin? Kulağa biraz tuhaf gelebilir, ancak bazen, belki de farkında olmadan, kalbimizin derinliklerine işlemiş olan bu duygudan kaçıyor olabiliriz. Aşk, hayatımızın en büyük ve en karmaşık duygusal deneyimlerinden biridir. Ancak bazen, bu yoğun duygusal deneyimden kaçmak için kendimizi korumaya alabiliriz. Aşkın büyüleyici dünyasına adım atmak, bir yandan da kendimizi savunmasız bırakabilir. Bu nedenle, bazılarımız bu duygusal labirentte kaybolmaktan korkarız. Kendi duygularımızı ve başkalarının duygularını derinden hissetmekten çekiniriz. Bu, aşkın gücünü ve etkisini anlamamızı engeller.

Bu davranışlardan hangilerine sahipsin?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Duygularından Bilinçsizce Uzaklaşıyor Olabilirsin!

Senin için sevmek; kaybetme, incinme ya da kontrolü yitirme riskini de beraberinde getiriyor olabilir. Bu yüzden kalbin birine yaklaşırken zihnin frene basıyor. Bu, sevgiyi istemediğin anlamına gelmez; sadece kendini korumayı öğrendiğini gösterir. Güven duygusu zamanla ve doğru kişiyle gelişebilir.

Sevmek İstiyorsun Ama Temkinlisin!

Aslında sevgiye tamamen kapalı değilsin. Ancak geçmiş deneyimlerin, hayal kırıklıkları ya da yüksek beklentiler seni daha dikkatli yapmış olabilir. Kalbini hemen açmıyorsun; önce karşı tarafı tanımak, emin olmak istiyorsun. Bu bir kaçış değil, seçicilik. Doğru bağ kurulduğunda derin ve sadık sevebilirsin.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
