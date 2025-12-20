Sevmekten Kaçıyor Olabilir misin?

Aşkın sıcak ve tatlı rüzgarıyla yüzleşmekten kaçıyor olabilir misin? Kulağa biraz tuhaf gelebilir, ancak bazen, belki de farkında olmadan, kalbimizin derinliklerine işlemiş olan bu duygudan kaçıyor olabiliriz. Aşk, hayatımızın en büyük ve en karmaşık duygusal deneyimlerinden biridir. Ancak bazen, bu yoğun duygusal deneyimden kaçmak için kendimizi korumaya alabiliriz. Aşkın büyüleyici dünyasına adım atmak, bir yandan da kendimizi savunmasız bırakabilir. Bu nedenle, bazılarımız bu duygusal labirentte kaybolmaktan korkarız. Kendi duygularımızı ve başkalarının duygularını derinden hissetmekten çekiniriz. Bu, aşkın gücünü ve etkisini anlamamızı engeller.